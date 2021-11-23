Тухель заверил, что Абрамович не потерял интерес к "Челси"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель заявил, что владелец клуба Роман Абрамович не утратил интерес к "синим", несмотря на решение не посещать предстоящий матч против "Ювентуса".

Во вторник вечером "Челси" проведет важнейший матч группового этапа Лиги Чемпионов против "Ювентуса". По совпадению сейчас в Лондоне с редким визитом находится Абрамович.



Казалось бы, это идеальная возможность для Абрамовича посетить свой первый с 2018 года матч "Челси" на "Стэмфорд Бридж", однако в этот вечер Роман будет заниматься благотворительностью, что подтвердил его официальный представитель.



По словам Тухеля, это вовсе не значит, что российский миллиардер перестал интересоваться футболом или "Челси".



"Во-первых, я не знаю, в Лондоне ли он и будет ли здесь завтра. Думаю, это отвечает на другой ваш вопрос, встречался ли я с ним. Нет".



"Думаю, прежде всего он футбольный фанат, и это самое важное. Фанат с огромной страстью к футболу. Он любит игру и любит погружаться детали. Он хочет знать все, что происходит здесь (на базе) в Кобхэме".



"Мы держим его в курсе, потому что с его стороны есть искренний интерес и искренняя любовь к игре. Это очень важно и делает вещи очень особенными. Так это чувствую я".



"Он хочет получать удовольствие от игры. Он хочет сражаться. Он хочет, чтобы у команды был правильный настрой на поле. Это то, что он создал здесь, и это удивительно. Всем нам посчастливилось работать в этом клубе. Мы трудимся, чтобы продолжать прогрессировать", — цитирует Тухеля The Telegraph.