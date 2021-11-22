Грановская названа лучшим футбольным менеджером в Европе

Марина Грановская и Томас Тухель Директор "Челси" Марина Грановская была названа лучшим менеджером в европейском футболе.

В понедельник итальянская газета Tuttosport объявила Педри из "Барселоны" обладателем награды Golden Boy 2021 года. В голосовании журналистов испанец значительно опередил полузащитника дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джуда Беллингема (318 очков против 119).

Также Tuttosport определила лучшего менеджера среди европейских клубов. Взявшую приз Грановскую итальянское издание называет "архитектором "Челси" и "королевой английского футбола".

Грановская является доверенным лицом владельца "Челси" Романа Абрамовича, на которого она работает с 2010 года. В июне 2013 Марина вошла в совет директоров лондонского клуба.

В прошлом сезоне, когда "Челси" угодил в игровой кризис, Грановская отважилась уволить популярного среди болельщиков Фрэнка Лэмпарда и назначила главным тренером Томаса Тухеля, под руководством которого "синие" выиграли Лигу Чемпионов и сейчас лидируют в Премьер-Лиге.


Метки Грановская, награды, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2021 23:00

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  1. ilovemanutd 22.11.2021 23:28 # ilovemanutd
    Да повезло ей, если честно, они были вынуждены уволить Лэмпарда, а Тухель был лучшим среди свободных вариантов, поэтому его и выбрали.

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  2. gunars 22.11.2021 23:21 # gunars
    Хороший рабочий ротик, получается у нее)

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  3. empry 22.11.2021 23:06 # empry
    Опровергает любые гендерные стереотипы. Рулит огромной бизнес-машиной лучше любых маскулинных управленцев.

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  4. intellect 22.11.2021 23:05 # intellect
    Императрица

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  5. jirrort 22.11.2021 23:03 # jirrort
    Лучшая в мире!

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  6. mugabe 22.11.2021 23:02 # mugabe
    КОРОЛЕВА!

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  7. lancerlancer1 22.11.2021 23:02 # lancerlancer1
    Браво!

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  8. mancunia-planet 22.11.2021 23:01 # mancunia-planet
    Аплодисменты!

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  9. mancunia-planet 22.11.2021 23:01 # mancunia-planet
    Просто топ.

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