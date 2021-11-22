Грановская названа лучшим футбольным менеджером в Европе
Директор "Челси" Марина Грановская была названа лучшим менеджером в европейском футболе.
В понедельник итальянская газета Tuttosport объявила Педри из "Барселоны" обладателем награды Golden Boy 2021 года. В голосовании журналистов испанец значительно опередил полузащитника дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джуда Беллингема (318 очков против 119).
Также Tuttosport определила лучшего менеджера среди европейских клубов. Взявшую приз Грановскую итальянское издание называет "архитектором "Челси" и "королевой английского футбола".
Грановская является доверенным лицом владельца "Челси" Романа Абрамовича, на которого она работает с 2010 года. В июне 2013 Марина вошла в совет директоров лондонского клуба.
В прошлом сезоне, когда "Челси" угодил в игровой кризис, Грановская отважилась уволить популярного среди болельщиков Фрэнка Лэмпарда и назначила главным тренером Томаса Тухеля, под руководством которого "синие" выиграли Лигу Чемпионов и сейчас лидируют в Премьер-Лиге.
22.11.2021 23:00
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Последние комментарии:
Да повезло ей, если честно, они были вынуждены уволить Лэмпарда, а Тухель был лучшим среди свободных вариантов, поэтому его и выбрали.
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Хороший рабочий ротик, получается у нее)
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Опровергает любые гендерные стереотипы. Рулит огромной бизнес-машиной лучше любых маскулинных управленцев.
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Императрица
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Лучшая в мире!
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КОРОЛЕВА!
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Браво!
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Аплодисменты!
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Просто топ.
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