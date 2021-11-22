Грановская названа лучшим футбольным менеджером в Европе

Директор "Челси" Марина Грановская была названа лучшим менеджером в европейском футболе.

В понедельник итальянская газета Tuttosport объявила Педри из "Барселоны" обладателем награды Golden Boy 2021 года. В голосовании журналистов испанец значительно опередил полузащитника дортмундской "Боруссии" и сборной Англии Джуда Беллингема (318 очков против 119).



Также Tuttosport определила лучшего менеджера среди европейских клубов. Взявшую приз Грановскую итальянское издание называет "архитектором "Челси" и "королевой английского футбола".



Грановская является доверенным лицом владельца "Челси" Романа Абрамовича, на которого она работает с 2010 года. В июне 2013 Марина вошла в совет директоров лондонского клуба.



В прошлом сезоне, когда "Челси" угодил в игровой кризис, Грановская отважилась уволить популярного среди болельщиков Фрэнка Лэмпарда и назначила главным тренером Томаса Тухеля, под руководством которого "синие" выиграли Лигу Чемпионов и сейчас лидируют в Премьер-Лиге.