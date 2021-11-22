Пятеро из Премьер-Лиги претендуют на звание Игрока Года по версии ФИФА
Пятеро выступающих в Премьер-Лиге игроков поспорят за звание лучшего в 2021 году по версии ФИФА.
Выигравший Лигу Чемпионов в прошлом сезоне "Челси" делегировал в десятку номинантов полузащитников Нголо Канте и Жоржиньо.
Здесь же полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне, нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду и бомбардир "Ливерпуля" Мохамед Салах.
Также ФИФА собирается определить лучшего голкипера и лучшего тренера. Первая награда может достаться Алисону из "Ливерпуля", Эдуару Менди из "Челси" или Касперу Шмейхелю из "Лестера", вторая — Антонио Конте из "Тоттенхэма", Хосепу Гвардиоле из "Манчестер Сити" или Томасу Тухелю из "Челси".
Добавим, голосование проходит на официальном веб-сайте ФИФА, а победители будут объявлены 17 января 2022.
Претенденты на звание Игрока Года по версии ФИФА
Карим Бензема ("Реал", сборная Франции)
Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", сборная Бельгии)
Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед", сборная Португалии)
Эрлинг Холанд ("Боруссия Дортмунд", сборная Норвегии)
Нголо Канте ("Челси", сборная Франции)
Роберт Левандовски ("Бавария", сборная Польши)
Килиан Мбаппе (ПСЖ, сборная Франции)
Лионель Месси (ПСЖ, сборная Аргентины)
Неймар (ПСЖ, сборная Бразилии)
Мохамед Салах ("Ливерпуль", сборная Египта)
Претенденты на звание лучшего голкипера по версии ФИФА
Алиссон ("Ливерпуль", сборная Бразилии)
Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ, сборная Италии)
Эдуар Менди ("Челси", сборная Сенегала)
Мануэль Нойер ("Бавария", сборная Германии)
Каспер Шмейхель ("Лестер", сборная Дании)
Претенденты на звание лучшего тренера по версии ФИФА
Антонио Конте ("Тоттенхэм")
Ханси Флик (сборная Германии)
Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити")
Лионель Скалони (сборная Аргентины)
Диего Симеоне ("Атлетико")
Томас Тухель ("Челси")
22.11.2021 22:00
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Последние комментарии:
> Претенденты на звание лучшего голкипера по версии ФИФА
> Алиссон ("Ливерпуль", сборная Бразилии)
пхахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаахахахахахахахаха чтооооооо?????)))))
эта дура алиса за год совершила привозов десять, а в сборной Бразилии в решающих матчах (полуфинале и финале) кубка Америки сидела на скамейке!) Какой на*уй лучший ГК?))) Совсем поехали там, Фифа уже как Оскар - номинируют всякое дерьмо за одну лишь принадлежность к лгбт гомосятине в угоду скузнявой повестке.
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> Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити", сборная Бельгии)
> Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити")
КОРОЛИ!!!
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Гпенсы даже не мечтайте
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ЗМ - Левандовски
Коуч - ТУХЕЛЯН
ГК - МЕНДИЩЕ
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Лоооол,в списке лучших гк всё конечно очевидно,награду без шансов заберёт Мендище,но что простите меня там забыл портовый бестрофейник Беккер?Где победитель АПЛ и финалист лч Эдерсон?
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