Кэррик: "Готов помогать клубу столько, сколько потребуется"

Оле Гуннар Сульшер и Майкл Кэррик Майкл Кэррик заявил, что готов исполнять обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" столько времени, сколько потребуется.

Уволив Оле Гуннара Сульшера накануне, "Юнайтед" доверил первую команду Кэррику — до тех пор, пока не будет найден временный тренер на остаток сезона.

Выступая на пресс-конференции в понедельник, Майкл признался, что не знает, как долго будет исполнять эти обязанности, а также намекнул, что ожидает войти в штаб временного тренера.

"Прошло буквально лишь 24 часа с момента, как все случилось, а до матча не сильно больше времени, так что я сосредоточен только на "Вильярреале".

"Я готов помогать клубу столько, сколько потребуется. А затем я вернусь к своей работе, когда придет кто-то другой. Я по-настоящему предвкушаю подготовку игроков к матчу".

"Я постараюсь изо всех сил. Надеюсь, мы добьемся хороших результатов", — цитирует Кэррика Sky Sports.


Метки Кэррик, Манчестер Юнайтед, Сульшер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2021 21:00

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  1. mancunia-planet 22.11.2021 21:57 # mancunia-planet
    Вернётся к своей работе, когда приедет другой тренер?) т.е. его никто увольнять не собирается

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