Кэррик: "Готов помогать клубу столько, сколько потребуется"
Майкл Кэррик заявил, что готов исполнять обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" столько времени, сколько потребуется.
Уволив Оле Гуннара Сульшера накануне, "Юнайтед" доверил первую команду Кэррику — до тех пор, пока не будет найден временный тренер на остаток сезона.
Выступая на пресс-конференции в понедельник, Майкл признался, что не знает, как долго будет исполнять эти обязанности, а также намекнул, что ожидает войти в штаб временного тренера.
"Прошло буквально лишь 24 часа с момента, как все случилось, а до матча не сильно больше времени, так что я сосредоточен только на "Вильярреале".
"Я готов помогать клубу столько, сколько потребуется. А затем я вернусь к своей работе, когда придет кто-то другой. Я по-настоящему предвкушаю подготовку игроков к матчу".
"Я постараюсь изо всех сил. Надеюсь, мы добьемся хороших результатов", — цитирует Кэррика Sky Sports.
22.11.2021 21:00
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Вернётся к своей работе, когда приедет другой тренер?) т.е. его никто увольнять не собирается
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