Тухель: "Челси" идеален для Рюдигера"
Рулевой "Челси" Томас Тухель назвал свой клуб идеальным местом для защитника Антонио Рюдигера.
Как известно, контракт Рюдигера с "Челси" истекает в конце этого сезона, а договориться о новой сделке стороны никак не могут.
Однако Тухель отмечает, что эта неопределенность никак не сказывается на Рюдигере, и вообще, лучше места, чем "Челси", Антонио будет не найти.
"Ситуация с контрактом не влияет на его настрой, на его качество игры и абсолютно не влияет на его поведение".
"Прямо сейчас он полностью предан "Челси". Я абсолютно уверен, что он чувствует доверие, уважение и любовь со стороны клуба и зрителей".
"Он настоящий боец, и он в самом правильном месте. Он выступает в лиге с наибольшей конкуренцией и за клуб, который его по-настоящему ценит и который ему идеально подходит, поэтому давайте запасемся терпением и будем надеяться на хороший исход", — цитирует Тухеля Sky Sports.
22.11.2021 20:00
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