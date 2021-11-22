Кэррик заявил, что у них с Сульшером "очень похожая" философия

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что его футбольная философия мало отличается от Оле Гуннара Сульшера.

Согласно слухам, игроки "Юнайтед" остались возмущены, что руководство клуба уволило только Сульшера, оставив весь его штаб.



Придя на пресс-конференцию перед матчем Лиги Чемпионов против "Вильярреала", принявший управление командой Кэррик дал понять, что и в игре особых изменений ждать пока не стоит — прежде всего Майкл хочет изменить настроение в коллективе.



"Можно ли ожидать каких-то изменений в игре? Давайте подождем, и вы все увидите".



"Я тесно работал с Оле, и мы очень похожи в своих убеждениях — так было с нами как с игроками и определенно как с тренерами".



"Конечно, я являюсь самостоятельной личностью относительно Оле, но мы очень похожи, потому что мы так долго работали вместе. Я не собираюсь чересчур раскрывать свои планы, но у меня есть четкое представление, как мы хотим играть, и мне не терпится увидеть это на поле".



"Это было эмоциональное время для каждого. Я работал с Оле три года, а знаю его гораздо дольше. Я знаю, что он за человек, каковы его ценности и как он относится к людям".



"Мне и многим людям в клубе было тяжело увидеть, как он лишился работы вчера. Это было очень эмоционально, потому что Оле многое значил для каждого".



"Мы понимаем и Оле понимает, что в нашем деле все определяют результаты. Какой бы правильный фундамент ты ни заложил, какую бы обстановку ни создал, иногда ты не получаешь того, что заслуживаешь..."



"С другой стороны, футбол есть футбол, и сегодня мы готовились в обычном режиме. Для меня честь сидеть на этом месте, и я понимаю, какие передо мной открываются возможности".



"Наш фокус на том, чтобы очень быстро изменить настроение в своем лагере, и исторически клуб очень хорошо это делал", — цитирует Кэррика Daily Mail.