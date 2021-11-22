Семь вещей, что мы узнали в 12-м туре

Дебют трех новых тренеров и увольнение четвертого — об этих и других заметных событиях 12-го тура Премьер-Лиги в нашем отчетном материале.





"Челси" не заметил "Лестер"



В прошлом сезоне "Лестеру" удалось дважды обыграть "Челси", в том числе в финале Кубка Англии. План команды Брендана Роджерса на новую встречу был очевидным. "Лестер" опустился на свою половину поля и дожидался возможности контратаковать против лидеров чемпионата.



Это работало в прошлом, но сейчас команда Роджерса лишена баланса. Возвращение Эванса и Ндиди должно было укрепить оборону, но команда потеряла Тилеманса — и осталась без связывающего звена в полузащите. Центр поля "Лестер" проиграл "Челси" вчистую, но самое обидное для хозяев то, что началось все с очередного гола после стандарта. Какими бы глубинными ни были игровые проблемы "лис", они не могут решить даже проблемы, находящиеся на поверхности и не требующие лучших кадров.



"Челси" "Лестер" даже не заметил, забив три мяча и сохранив за собой первое место. Команда Тухеля в этом сезоне побеждала по-разному, но субботнее выступление было одним из наиболее убедительных.



Джеррард начал с победы



Три команды вернулись после паузы с новыми тренерами, и самым громким назначением стал Стивен Джеррард, принявший "Астон Виллу". У бывшего капитана "Ливерпуля" самое звучное имя, но при этом самый скромный тренерский опыт. Более того, "Вилла" не ограничивается задачей остаться в Премьер-Лиге. Серию из пяти поражений подряд нужно было исправлять как можно скорее.



"Брайтон" — соперник непростой для всех, но при этом не побеждавший в чемпионате с сентября. Игра в Бирмингеме шла к нулевой ничьей, но финальный двойной удар от хозяев — с прекрасными голами Олли Уоткинса и Тайрона Мингса — принес Джеррарду победу в первом матче. Сам тренер отметил важность "клин-шита": с этим у подопечных Дина Смита в последнее время были большие проблемы.



Смит взял реванш у "Саутгемптона"



Бывший тренер "Виллы" времени даром не терял. Через несколько дней после увольнения Дин Смит принял предложение безнадежного "Норвича". По иронии судьбы, в первой же встрече Смит противостоял своему последнему сопернику в "Астон Вилле", "Саутгемптону" Ральфа Хазенхюттля.



Все начиналось очень плохо, но на быстрый гол Че Адамса "Норвич" ответил уже через три минуты точным ударом Теему Пукки. "Канарейкам" было тяжело до перерыва, но, выровняв игру во втором тайме, они вырвали победу. За "Норвич" вообще редко забивает кто-то, кроме Пукки, а для капитана Гранта Хнли этот гол и вовсе стал первым в Премьер-Лиге за почти 10 лет.



С результатом "Норвичу" немного повезло. Но команда уже покинула последнее место, а Смит сразу же вернул в состав Билли Гилмора и Тодда Кантуэлла — игроков, способных в теории сделать команду конкурентоспособной. Сам реванш над "Саутгемптоном" должен быть приятным для нового менеджера.



Новый "Ньюкасл" готов развлекать публику



Нельзя сказать, что выступления "сорок" в этом сезоне были скучными. До увольнения Стива Брюса так точно: пусть и без побед, но "Ньюкасл" ввязывался в игру агрессивнее, чем раньше. Проходной двор в обороне пытался исправить временщик Грэм Джонс, но назначение Эдди Хау — ставка на ту же атаку, но с большим балансом и лучшей подготовкой.



За день до первого матча во главе "Ньюкасла" Хау получил положительный тест на коронавирус. В поединке с "Брентфордом" командой руководили Джейсон Тиндалл и Джонс — и забавно, что второй помогал первому в прошлом сезоне в "Борнмуте". Но атакующий почерк команды Хау был заметен, равно как и ее неосторожность в атаке. Счет 3:3 и 23 удара по воротам у хозяев (включая гол самого Жоэлинтона) вдохновили, но все равно оставили "Ньюкасл" без побед. И теперь уже на последнем месте.



Игру с "Арсеналом" Хау тоже будет вынужден пропустить, но наступает период, когда команде нельзя искать оправдания. Ей нужны не просто положительные результаты, а победы.



"Юнайтед" отправил Сульшера в отставку



"Уотфорд" — команда удивительная. Если "шершням" удается победить, то забивают они не меньше трех мячей. При этом, в восьми других матчах они забили только один гол. С нынешним "Манчестер Юнайтед" их не сдерживало ничего. Команда Раньери имеет впереди сложнейший календарь, в котором "красные дьяволы" — едва ли не лучшая возможность взять три очка.



Хозяева сразу же бросились на соперника, и "Юнайтед" откровенно повезло проиграть первый тайм с разницей в два мяча. Попытки вернуться в игру подарили гол Ван де Бека, но с удалением Харри Магуайра МЮ был обречен на нокаут. "Уотфорд" довел дело до разгрома, который удивлял куда меньше, чем недавняя победа 5:2 на поле "Эвертона". "Дьяволы" Сульшера стали командой, над которой издеваются.



Норвежец, наконец, был уволен на следующий день. Но, похоже, клуб понятия не имеет, что делать дальше. Утешает то, что падать ниже, чем в последний месяц, почти невозможно.



"Арсенал" провалил серьезную проверку



Команда Микеля Артеты не проигрывала после третьего тура. К очной встрече с "Ливерпулем" лондонцы подошли, уступая очному оппоненту только два очка. На бумаге это была возможность обойти "Ливерпуль", но "Арсенал" в игре с серьезным соперником растворился, подтвердив скепсис в отношении своей хорошей серии.



Артета не стал менять привычный состав, сыграв с четырьмя атакующими игроками. Но его команда только оборонялась. И если до перерыва "канониры" еще как-то успевали за соперниками, то во втором тайме стало совсем плохо. "Ливерпуль" одержал разгромную победу, в которой себе проявили даже Окслейд-Чемберлен с Минамино. А "Арсенал" в очередной раз растворился в противостоянии с командой Юргена Клоппа.



"Эвертон" играть с "Сити" не захотел



Чемпионы Англии в этом сезоне потеряли очки уже в двух домашних матчах против далеко не самых сильных соперников. "Саутгемптон" и "Кристал Пэлас" сохранили свои ворота "сухими", не прижимаясь к ним всей командой, но "Эвертон" пошел другим путем. Как и в "Ньюкасле", Рафаэль Бенитес посчитал, что избежать разгромного поражение в игре с грандом уже будет успехом.



Конечно, "Эвертон" не побеждал в пяти матчах до этого. "Ирискам" не хватает Доминика Калверт-Левина в атаке и Абдулая Дукуре в полузащите. В начале воскресного матча Бенитес также лишился Демарая Грэя, а перебор желтых карточек заставит пропустить следующую игру Ришарлисона. Испанца быстро накрыл кадровый кризис, и поражение от "Манчестер Сити" — не приговор. Но ни на каком этапе матча не возникло ощущение, что "Эвертон" настроен играть.



"Сити" забил три мяча, которые в другой день могли и не влететь в ворота "ирисок", но ставка на пассивность и фарт — не то, что заработает Бенитесу любовь на "Гудисон Парк".



Иван Громиков специально для FAPL.ru