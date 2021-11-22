Брюс готов возглавить МЮ на остаток сезона
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Стив Брюс "очень заинтересован" в том, чтобы стать временным тренером "красных дьяволов".
Увольняя Оле Гуннара Сульшера в воскресенье, "Юнайтед" объявил, что управление первой командой на себя примет Майкл Кэррик — до момента, когда клуб определится со временным тренером на остаток сезона.
"Юнайтед" проиграл пять из семи последних матчей в Премьер-Лиге, увеличив свое отставание от вершины таблицы до 12 очков, и "дьяволам" нужен временщик, который сможет сразу включиться в работу и встряхнуть команду.
По информации The Athletic, уволенный в прошлом месяце из "Ньюкасла" Брюс очень хочет заполучить эту временную работу, считая, что его опыт и знание клуба могут принести пользу "Юнайтед".
Незадолго до своего увольнения из "Ньюкасла" Брюс провел свой 1,000-й матч в тренерской карьере. Однако при Стиве "сороки" не одержали ни одной победы в этом сезоне Премьер-Лиги, и новые владельцы клуба указали ему на дверь.
22.11.2021 17:00
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Последние комментарии:
22.11.2021 12:25 #
true-manc
Самый лучший вариант для маню - это Стив Брюс, кста. Опытный тренер + лехенда скама
Источник: http://fapl.ru/posts/89693/?c=1#c7452447
придурки, я пошутил)) ахахахахаха, орууу
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красава
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Остаток сезона, это буквально пару туров или чуть больше. А тут ещё полсезона не сыграно! Настолько идиотическая ситуация сейчас в клубе, что хой их знает как выйдут из этого. Руководство просто уёбки. Главное, всё есть для успеха, и имя и бабки и влияние и тд. А футбола нет.
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КОРОЛЬ!!!
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Если придёт Пакету придется тренировать клуб в чемпионшипе
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