Брюс готов возглавить МЮ на остаток сезона

Стив Брюс Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Стив Брюс "очень заинтересован" в том, чтобы стать временным тренером "красных дьяволов".

Увольняя Оле Гуннара Сульшера в воскресенье, "Юнайтед" объявил, что управление первой командой на себя примет Майкл Кэррик — до момента, когда клуб определится со временным тренером на остаток сезона.

"Юнайтед" проиграл пять из семи последних матчей в Премьер-Лиге, увеличив свое отставание от вершины таблицы до 12 очков, и "дьяволам" нужен временщик, который сможет сразу включиться в работу и встряхнуть команду.

По информации The Athletic, уволенный в прошлом месяце из "Ньюкасла" Брюс очень хочет заполучить эту временную работу, считая, что его опыт и знание клуба могут принести пользу "Юнайтед".

Незадолго до своего увольнения из "Ньюкасла" Брюс провел свой 1,000-й матч в тренерской карьере. Однако при Стиве "сороки" не одержали ни одной победы в этом сезоне Премьер-Лиги, и новые владельцы клуба указали ему на дверь.


Метки Брюс, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2021 17:00

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  1. true-manc 22.11.2021 17:16 # true-manc
    22.11.2021 12:25 #
    true-manc

    Самый лучший вариант для маню - это Стив Брюс, кста. Опытный тренер + лехенда скама

    Источник: http://fapl.ru/posts/89693/?c=1#c7452447

    придурки, я пошутил)) ахахахахаха, орууу

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  2. lexa-arsenal 22.11.2021 17:15 # lexa-arsenal
    красава

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  3. mancunia-planet 22.11.2021 17:10 # mancunia-planet
    Остаток сезона, это буквально пару туров или чуть больше. А тут ещё полсезона не сыграно! Настолько идиотическая ситуация сейчас в клубе, что хой их знает как выйдут из этого. Руководство просто уёбки. Главное, всё есть для успеха, и имя и бабки и влияние и тд. А футбола нет.

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  4. jirrort 22.11.2021 17:09 # jirrort
    КОРОЛЬ!!!

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  5. hunter022 22.11.2021 17:04 # hunter022
    Если придёт Пакету придется тренировать клуб в чемпионшипе

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