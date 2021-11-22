Брюс готов возглавить МЮ на остаток сезона

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Стив Брюс "очень заинтересован" в том, чтобы стать временным тренером "красных дьяволов".

Увольняя Оле Гуннара Сульшера в воскресенье, "Юнайтед" объявил, что управление первой командой на себя примет Майкл Кэррик — до момента, когда клуб определится со временным тренером на остаток сезона.



"Юнайтед" проиграл пять из семи последних матчей в Премьер-Лиге, увеличив свое отставание от вершины таблицы до 12 очков, и "дьяволам" нужен временщик, который сможет сразу включиться в работу и встряхнуть команду.



По информации The Athletic, уволенный в прошлом месяце из "Ньюкасла" Брюс очень хочет заполучить эту временную работу, считая, что его опыт и знание клуба могут принести пользу "Юнайтед".



Незадолго до своего увольнения из "Ньюкасла" Брюс провел свой 1,000-й матч в тренерской карьере. Однако при Стиве "сороки" не одержали ни одной победы в этом сезоне Премьер-Лиги, и новые владельцы клуба указали ему на дверь.