Саутгейт останется у руля сборной Англии до 2024 года

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заключил новый контракт, который позволит ему остаться на своем посту до декабря 2024.

Саутгейт тренирует англичан с сентября 2016, приняв национальную команду после скандала с Сэмом Эллардайсом. Изначально Гарет пришел на временной основе, но спустя два месяца насовсем сменил молодежную сборную на первую.



За это время англичане выиграли 44 из 68 матчей (14 поражений, 10 ничьих), достигнув полуфинала ЧМ-2018 и финала Евро-2020.



Предыдущий контракт Саутгейта истекал с окончанием ЧМ-2022, и у FA существовали серьезные опасения, что какой-нибудь клуб Премьер-Лиги попытается переманить Гарета, которого сватали даже в "Манчестер Юнайтед".



Однако Саутгейт остался и теперь будет получать от Ассоциации около 6 миллионов фунтов в год — в два раза больше, чем прежде.