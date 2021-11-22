"Юнайтед" может переманить Почеттино уже сейчас
"Манчестер Юнайтед" может попытаться переманить главного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино уже сейчас, не дожидаясь окончания сезона.
Почеттино считается фаворитом на роль следующего постоянного наставника "Юнайтед" после увольнения Оле Гуннара Сульшера в воскресенье.
Увольняя Сульшера, "красные дьяволы" объявили о намерении назначить временного тренера на остаток сезона, однако BBC утверждает, что этот план может быть изменен.
Все зависит от доступности Почеттино прямо сейчас, но Маурисио открыт к возвращению в Премьер-Лигу, где он проявил себя с лучшей стороны в "Тоттенхэме" и "Саутгемптоне".
Почеттино толком не освоился в Париже и до сих пор проживает в отеле, тогда как его семья осталась в Лондоне. Кроме того, ПСЖ в глазах Маурисио не выглядит проектом, который он может развивать по своем усмотрению длительное время, да и в полномочиях аргентинец сильно ограничен из-за спортивного директора Леонардо.
Учитывая это, для Почеттино, возможно, нет смысла ждать до лета. Благо ПСЖ не придется долго искать замену Маурисио ввиду доступности Зинедина Зидана.
22.11.2021 15:00
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Чувство, будто журналисты сами придумали, что он не освоился в Париже, что его уволят, если он не выиграет ЛЧ, что ему мешает Леонардо и так далее.
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Да кончечно , вкинуть парашникам 10 и погбу на сдачу и нихай
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Ждем Пакета в МЮ. Интересно будет на него посмотреть, продолжит ли он работу Сульшера по выводу клуба в ЧШ)))
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на денежный мешок тупо всем насрать несмотря на кучу звезд и читерский состав
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этот не лучше Сульшера будет. ну, ладно, чуточку лучше , конечно же.
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одобряю. Верное направление в ж0пу.
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