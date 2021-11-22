"Юнайтед" может переманить Почеттино уже сейчас

"Манчестер Юнайтед" может попытаться переманить главного тренера ПСЖ Маурисио Почеттино уже сейчас, не дожидаясь окончания сезона.

Почеттино считается фаворитом на роль следующего постоянного наставника "Юнайтед" после увольнения Оле Гуннара Сульшера в воскресенье.



Увольняя Сульшера, "красные дьяволы" объявили о намерении назначить временного тренера на остаток сезона, однако BBC утверждает, что этот план может быть изменен.



Все зависит от доступности Почеттино прямо сейчас, но Маурисио открыт к возвращению в Премьер-Лигу, где он проявил себя с лучшей стороны в "Тоттенхэме" и "Саутгемптоне".



Почеттино толком не освоился в Париже и до сих пор проживает в отеле, тогда как его семья осталась в Лондоне. Кроме того, ПСЖ в глазах Маурисио не выглядит проектом, который он может развивать по своем усмотрению длительное время, да и в полномочиях аргентинец сильно ограничен из-за спортивного директора Леонардо.



Учитывая это, для Почеттино, возможно, нет смысла ждать до лета. Благо ПСЖ не придется долго искать замену Маурисио ввиду доступности Зинедина Зидана.