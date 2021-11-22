Фердинанд призвал "Челси" дать контракт Рюдигеру, как тот просит

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд призвал "Челси" дать новый контракт защитнику Антонио Рюдигеру, как тот просит.

В данный момент у Рюдигера остается только полгода от действующего контракта, а переговоры с "Челси" о продлении сотрудничества находятся в тупике.



У клуба и игрока возникли разногласия насчет зарплаты, и Фердинанд не сомневается, какая из сторон должна пойти на уступки.



"Думаю, они должны дать ему столько денег, сколько он чувствует необходимым получать. Кто бы ни были самыми высокооплачиваемыми игроками команды, он заслуживает быть среди них".



"Он один из тех игроков, которых ты меньше всего хочешь потерять на несколько недель или матчей. Ты хочешь, чтобы он играл всегда".



"Потому что он так влиятелен, так агрессивен, он постоянно задает тон, и когда команде нужно закрыться, он тот, кто обеспечит тебе это", — цитирует Фердинанда Daily Mirror.