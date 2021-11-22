Конте хочет "изменить все" в "Тоттенхэме"

Антонио Конте Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте признался, что ему хочется "изменить все" в своей новой команде.

Накануне "Тоттенхэм" отпраздновал свою первую победу при Конте в Премьер-Лиге, одолев "Лидс" благодаря вдохновенной игре во втором тайме — 2:1.

Антонио уже изменил настроение в лагере лондонской команды, но предупреждает, что это — только начало, потому что его реформы будут глобальными.

"Наши болельщики должны знать, что мы хотим изменить все. Это не означает, что мы будем побеждать в каждом матче. Но мы определенно хотим сражаться и создавать проблемы своим оппонентам в каждом матче", — цитирует Конте Evening News.


Метки Конте, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2021 13:00

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Последние комментарии:




  1. chop 22.11.2021 14:16 # chop
    Для начала попробуй Леви поменять, фантазерыч епта

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  2. sp-fan 22.11.2021 14:07 # sp-fan
    типа обои и мебель ?

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  3. qwerd 22.11.2021 13:53 # qwerd
    Настолько все плохо?

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  4. intellect 22.11.2021 13:53 # intellect
    Он, Тухель и Пеп на сегодня троица лучших коучей европы и радостно, что все в апл

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  5. manutd-20champ 22.11.2021 13:39 # manutd-20champ
    давай дирижёр, удачи.

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  6. ian 22.11.2021 13:35 # ian
    скинет пару смс и вот тебе перестройка ))

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  7. mancunia-planet 22.11.2021 13:06 # mancunia-planet
    Блеать, ну почему его в МЮ не взяли?! Теперь нужно ждать до конца сезона Пакета, и летом только назначить. Потом сезон на адаптацию, нащюпать днк, трансферы, и так несколько сезонов топтаться на ровном месте? Этого хочет руководитво?

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  8. mugabe 22.11.2021 13:02 # mugabe
    А представьте, граф затащит апээлочку в этом сезоне... Ебала залупульцев представите?

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