Конте хочет "изменить все" в "Тоттенхэме"
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте признался, что ему хочется "изменить все" в своей новой команде.
Накануне "Тоттенхэм" отпраздновал свою первую победу при Конте в Премьер-Лиге, одолев "Лидс" благодаря вдохновенной игре во втором тайме — 2:1.
Антонио уже изменил настроение в лагере лондонской команды, но предупреждает, что это — только начало, потому что его реформы будут глобальными.
"Наши болельщики должны знать, что мы хотим изменить все. Это не означает, что мы будем побеждать в каждом матче. Но мы определенно хотим сражаться и создавать проблемы своим оппонентам в каждом матче", — цитирует Конте Evening News.
22.11.2021 13:00
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Для начала попробуй Леви поменять, фантазерыч епта
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типа обои и мебель ?
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Настолько все плохо?
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Он, Тухель и Пеп на сегодня троица лучших коучей европы и радостно, что все в апл
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давай дирижёр, удачи.
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скинет пару смс и вот тебе перестройка ))
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Блеать, ну почему его в МЮ не взяли?! Теперь нужно ждать до конца сезона Пакета, и летом только назначить. Потом сезон на адаптацию, нащюпать днк, трансферы, и так несколько сезонов топтаться на ровном месте? Этого хочет руководитво?
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А представьте, граф затащит апээлочку в этом сезоне... Ебала залупульцев представите?
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