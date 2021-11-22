Конте хочет "изменить все" в "Тоттенхэме"

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте признался, что ему хочется "изменить все" в своей новой команде.

Накануне "Тоттенхэм" отпраздновал свою первую победу при Конте в Премьер-Лиге, одолев "Лидс" благодаря вдохновенной игре во втором тайме — 2:1.



Антонио уже изменил настроение в лагере лондонской команды, но предупреждает, что это — только начало, потому что его реформы будут глобальными.



"Наши болельщики должны знать, что мы хотим изменить все. Это не означает, что мы будем побеждать в каждом матче. Но мы определенно хотим сражаться и создавать проблемы своим оппонентам в каждом матче", — цитирует Конте Evening News.