Невилл: "Почеттино уже завтра согласился бы перейти в МЮ"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл уверен, что главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино с радостью бы согласился на работу с "Манчестер Юнайтед".

Почеттино считается фаворитом на роль следующего постоянного наставника "Юнайтед" после увольнения Оле Гуннара Сульшера.



Невилл думает, что Почеттино "уже завтра" согласился бы перебраться на "Олд Траффорд", однако Гари готов подождать этого назначения до конца сезона.



"И хотя он сам этого никогда не скажет, Маурисио Почеттино уже завтра оставил бы ПСЖ ради пятилетнего контракта в "Манчестер Юнайтед". Он бы посмотрел на эту группу игроков, на клуб и осознал бы, что сможет многого здесь достичь в плане развития спортивного проекта".



"В ПСЖ ты работаешь посезонно. Их модель такова, что ты должен выиграть Лигу Чемпионов, или тебе придется уйти. Я не думаю, что это подходит Почеттино".



"Думаю, он бы абсолютно хотел получить пятилетний контракт в "Манчестер Юнайтед" и обрести эту поддержку. Насколько он подходит членам тренерского штаба (Сульшера), которые еще остались, я не знаю".



"Манчестер Юнайтед" должен не ошибиться со свои выбором. Если правильного тренера придется подождать шесть месяцев, пока он освободится, то так тому и быть", — сообщил Невилл в эфире.