Сульшер отверг предложение обновить свой тренерский штаб
Незадолго до своего увольнения из "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отверг предложение клуба обновить свой тренерский штаб.
В воскресенье, на следующий день после поражения 4:1 в гостях у "Уотфорда", "Юнайтед" объявил о расставании с Сульшером, который, если судить по последним результатам, утратил контроль над раздевалкой.
Возможно, до этого бы не дошло, если бы Оле Гуннар прислушался к своим игрокам, которые высказывали ему свою озабоченность насчет его тренерских методов и тактики.
Указанные вещи игроки находили "однобокими, лишенными воображения и новых идей". По мнению футболистов, тренировочный процесс при Сульшере был "чересчур британским и неадаптированным к требованиям современной игры на элитном уровне".
Тренерский штаб Сульшера состоял из бывших игроков "Юнайтед" в лице Майка Кэррика и Майка Фелана, а также из Кирана Маккенны, который перебрался в Манчестер в 2016 году с позиции наставника юношеской команды "Тоттенхэма" U-18.
Также с Сульшером работали несколько тренеров, которых он пригласил из своих бывших клубов в лице "Кардиффа" и "Мольде". И только минувшим летом эту компанию дополнил тренер по стандартам Эрик Рамзи.
Как стало известно ESPN, обеспокоенность игроков насчет квалификации штаба Сульшера дошла до руководства, и боссы "Юнайтед" предложили Оле Гуннару пригласить в свою тренерскую команду кого-нибудь еще, пообещав оказать поддержку в поисках квалифицированных кадров.
Эту возможность Сульшер отверг, заверив руководство клуба, что члены его штаба "соответствуют мировому уровню".
По иронии судьбы, Оле Гуннар стал единственным, кто покинул "Юнайтед" в воскресенье. Весь его штаб продолжает работу — теперь под руководством Кэррика.
22.11.2021 11:00
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То есть к самому Сульскеру претензий особо не было, и если бы обновили штаб, игроки перестали бы сливать матчи.
Что делает руководство? Выгоняет Сульскера и оставляет весь штаб.
ГЕНИАЛЬНО.
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