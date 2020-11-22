Сульшер отверг предложение обновить свой тренерский штаб

Незадолго до своего увольнения из "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отверг предложение клуба обновить свой тренерский штаб.

В воскресенье, на следующий день после поражения 4:1 в гостях у "Уотфорда", "Юнайтед" объявил о расставании с Сульшером, который, если судить по последним результатам, утратил контроль над раздевалкой.



Возможно, до этого бы не дошло, если бы Оле Гуннар прислушался к своим игрокам, которые высказывали ему свою озабоченность насчет его тренерских методов и тактики.



Указанные вещи игроки находили "однобокими, лишенными воображения и новых идей". По мнению футболистов, тренировочный процесс при Сульшере был "чересчур британским и неадаптированным к требованиям современной игры на элитном уровне".



Тренерский штаб Сульшера состоял из бывших игроков "Юнайтед" в лице Майка Кэррика и Майка Фелана, а также из Кирана Маккенны, который перебрался в Манчестер в 2016 году с позиции наставника юношеской команды "Тоттенхэма" U-18.



Также с Сульшером работали несколько тренеров, которых он пригласил из своих бывших клубов в лице "Кардиффа" и "Мольде". И только минувшим летом эту компанию дополнил тренер по стандартам Эрик Рамзи.



Как стало известно ESPN, обеспокоенность игроков насчет квалификации штаба Сульшера дошла до руководства, и боссы "Юнайтед" предложили Оле Гуннару пригласить в свою тренерскую команду кого-нибудь еще, пообещав оказать поддержку в поисках квалифицированных кадров.



Эту возможность Сульшер отверг, заверив руководство клуба, что члены его штаба "соответствуют мировому уровню".



По иронии судьбы, Оле Гуннар стал единственным, кто покинул "Юнайтед" в воскресенье. Весь его штаб продолжает работу — теперь под руководством Кэррика.