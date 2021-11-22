Гвардиола: "Для меня было удовольствием противостоять Сульшеру"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился своим мнением по поводу увольнения Оле Гуннара Сульшера из "Манчестер Юнайтед".

За три года работы в "Юнайтед" Сульшер неоднократно побеждал Гвардиолу, и тот признается, что наслаждался этими противостояниями.



По мнению Гвардиолы, его коллега лишился своей работы из-за плохих результатов, и в этом отношении все тренеры находятся в одинаковом положении.



"Я желаю ему всего наилучшего. Для меня было удовольствием противостоять ему. Он побеждал нас чаще, чем мне бы того хотелось".



"Когда ты находишься во главе команды вроде "Юнайтед", ты обязан побеждать, иначе ты окажешься в беде, и он знает это".



"Я сижу здесь, потому что мы побеждали. Иначе на моем месте сидел бы другой человек", — приводит слова Гвардиолы Daily Mirror.