Гвардиола: "Для меня было удовольствием противостоять Сульшеру"

Оле Гуннар Сульшер и Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился своим мнением по поводу увольнения Оле Гуннара Сульшера из "Манчестер Юнайтед".

За три года работы в "Юнайтед" Сульшер неоднократно побеждал Гвардиолу, и тот признается, что наслаждался этими противостояниями.

По мнению Гвардиолы, его коллега лишился своей работы из-за плохих результатов, и в этом отношении все тренеры находятся в одинаковом положении.

"Я желаю ему всего наилучшего. Для меня было удовольствием противостоять ему. Он побеждал нас чаще, чем мне бы того хотелось".

"Когда ты находишься во главе команды вроде "Юнайтед", ты обязан побеждать, иначе ты окажешься в беде, и он знает это".

"Я сижу здесь, потому что мы побеждали. Иначе на моем месте сидел бы другой человек", — приводит слова Гвардиолы Daily Mirror.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Сульшер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2021 10:00

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  1. fc-oil 22.11.2021 10:55 # fc-oil
    ИМПЕРАТОР

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  2. chr1s8rown 22.11.2021 10:07 # chr1s8rown
    Шарлатан

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  3. tursa 22.11.2021 10:06 # tursa
    Мне кажется все получили удовольствие от работы срульшера

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  4. electric 22.11.2021 10:05 # electric
    БАРОН!!!

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  5. true-manc 22.11.2021 10:03 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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