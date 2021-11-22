Моррис считает, что "Челси" поступил слишком сурово с ним и Лэмпардом

Джоди Моррис, ассистент Фрэнка Лэмпарда в "Челси", считает, что лондонский клуб поступил чересчур сурово, уволив их обоих в январе.

Лэмпард и Моррис вместе пришли на "Стэмфорд Бридж" из "Дерби" летом 2019, но продержались только 18 месяцев, после чего уступили свое место Томасу Тухелю.



Однако Моррис убежден, что они с Лэмпардом выправили бы результаты, если бы руководство "Челси" было чуть терпеливее к ним.



"Тот сезон складывался таким образом, что у многих команд, у необычно большого количества команд наверху таблицы, были по-настоящему сложные периоды. У нас определенно был такой шестинедельный период, когда мы играли ниже своего уровня".



"Мы по-настоящему плохо сыграли против "Арсенала" и "Эвертона" на выезде. Но мы были абсолютно уверены, что сможем исправить ситуацию".



"В "Челси" такого рода вещи (увольнение) могут случаться. Думаю ли я, что это было сурово? Да, это было супер, супер сурово", — цитирует Морриса Daily Mail.



Добавим, Лэмпард и Моррис до сих пор находятся без работы, недавно не сумев договориться с "Норвичем", а пришедший на их место Тухель уже выиграл с "синими" Лигу Чемпионов и сейчас лидирует в Премьер-Лиге.