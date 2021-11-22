Конте не боится борьбы за попадание в топ-4

Антонио Конте Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что его не страшит сложность борьбы за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

"Тоттенхэм" так слабо выступал в предыдущие недели, что многие поспешили вычеркнуть "шпор" из числа претендентов на путевки в Лигу Чемпионов.

Однако после победы 2:1 над "Лидсом" подопечные Конте поднялись на седьмое место и теперь отстают от топ-4 на четыре очка. Антонио намерен продолжить это восхождение.

"Мы хотим сражаться, мы хотим улучшить свое положение в таблице. Я должен быть честен — в Англии очень, очень сложная лига. В каждом матче бывает тяжело. Ты можешь потерять очки против любой команды".

"В данный момент наверху располагаются четыре команды, которые в силу многих причин смогли уйти в отрыв. Они смогли уйти в отрыв, потому что давно работают со своими тренерами и инвестировали большие деньги".

"Я не боюсь этого. Я верю в своих игроков, верю в свою команду. Мы хотим сражаться".

"Мы хотим сражаться и оставаться вблизи зоны Лиги Чемпионов. Если затем какая-нибудь команда оступится или будет допускать ошибки, мы должны будем постараться изо всех сил, чтобы воспользоваться этим", — цитирует Конте Evening Standard.


Метки Конте, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 22.11.2021 08:00

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  1. chr1s8rown 22.11.2021 08:22 # chr1s8rown
    Похуй главное ты ебал гейпенсов которые играют в твоей схеме до сих пор

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  2. chop 22.11.2021 08:03 # chop
    Хыы...Петух закукарекал, заместо Авроры!

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