Конте не боится борьбы за попадание в топ-4

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что его не страшит сложность борьбы за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.



"Тоттенхэм" так слабо выступал в предыдущие недели, что многие поспешили вычеркнуть "шпор" из числа претендентов на путевки в Лигу Чемпионов.



Однако после победы 2:1 над "Лидсом" подопечные Конте поднялись на седьмое место и теперь отстают от топ-4 на четыре очка. Антонио намерен продолжить это восхождение.



"Мы хотим сражаться, мы хотим улучшить свое положение в таблице. Я должен быть честен — в Англии очень, очень сложная лига. В каждом матче бывает тяжело. Ты можешь потерять очки против любой команды".



"В данный момент наверху располагаются четыре команды, которые в силу многих причин смогли уйти в отрыв. Они смогли уйти в отрыв, потому что давно работают со своими тренерами и инвестировали большие деньги".



"Я не боюсь этого. Я верю в своих игроков, верю в свою команду. Мы хотим сражаться".



"Мы хотим сражаться и оставаться вблизи зоны Лиги Чемпионов. Если затем какая-нибудь команда оступится или будет допускать ошибки, мы должны будем постараться изо всех сил, чтобы воспользоваться этим", — цитирует Конте Evening Standard.