Зидан отверг интерес "Юнайтед"

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отказался вступать в переговоры с "Манчестер Юнайтед".

Согласно слухам, именно Зидана хотели поставить у руля команды владельцы "Юнайтед" Глэйзеры, принимая решение об увольнении Оле Гуннара Сульшера.



Близкие к Зидану источники подтвердили BBC, что "красные дьяволы" действительно обратились к Зинедину, который находится без клуба после расставания с "Реалом" в мае.



Однако в ответ Зидан сообщил, что не заинтересован в работе с "Юнайтед" прямо сейчас.



49-летний специалист предпочел бы возглавить сборную Франции или ПСЖ и готов подождать, пока одна из этих позиций освободится.



Примечательно, что освободить место Зидану на "Парк де Пренс" может Маурисио Почеттино, которого многие издания называют фаворитом на роль следующего постоянного наставника "дьяволов".