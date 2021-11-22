Почеттино хочет возглавить "Юнайтед"

Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино хочет возглавить "Манчестер Юнайтед" следующим летом.

Увольняя Оле Гуннара Сульшера в воскресенье, "Юнайтед" объявил, что руководить первой командой в ближайших матчах будет Майкл Кэррик и что клуб собирается назначить временного тренера на остаток сезона.



Когда "красные дьяволы" определятся со временщиком, у них будет время, чтобы подумать о следующем постоянном тренере, чье назначение планируется произвести летом.



The Guardian ожидает, что "Юнайтед" рассмотрит ряд кандидатур, включая Зинедина Зидана, Эрика Тен Хага, Луиса Энрике и Брендана Роджерса, однако фаворитом может считаться Почеттино, к которому "дьяволы" имеют давний интерес.



По информации The Times, Маурисио уже сообщил своим друзьям, что был бы заинтересован в переходе в "Юнайтед" по окончании сезона. Экс-наставник "Тоттенхэма" сомневается, что ПСЖ рассматривает его в качестве долгосрочного варианта.



Серый кардинал "Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон и вице-президент клуба Эд Вудворд высоко котируют Почеттино, чей контракт с ПСЖ рассчитан до 2023 года.



В данный момент ПСЖ уверенно лидирует в Лиге 1, имея 11 очков преимущества над ближайшим преследователем, но что будет по-настоящему иметь значение для будущего Маурисио, так это выступление его команды в Лиге Чемпионов — провал парижан в Европе может оказаться на руку "дьяволам".