Почеттино хочет возглавить "Юнайтед"
Наставник ПСЖ Маурисио Почеттино хочет возглавить "Манчестер Юнайтед" следующим летом.
Увольняя Оле Гуннара Сульшера в воскресенье, "Юнайтед" объявил, что руководить первой командой в ближайших матчах будет Майкл Кэррик и что клуб собирается назначить временного тренера на остаток сезона.
Когда "красные дьяволы" определятся со временщиком, у них будет время, чтобы подумать о следующем постоянном тренере, чье назначение планируется произвести летом.
The Guardian ожидает, что "Юнайтед" рассмотрит ряд кандидатур, включая Зинедина Зидана, Эрика Тен Хага, Луиса Энрике и Брендана Роджерса, однако фаворитом может считаться Почеттино, к которому "дьяволы" имеют давний интерес.
По информации The Times, Маурисио уже сообщил своим друзьям, что был бы заинтересован в переходе в "Юнайтед" по окончании сезона. Экс-наставник "Тоттенхэма" сомневается, что ПСЖ рассматривает его в качестве долгосрочного варианта.
Серый кардинал "Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон и вице-президент клуба Эд Вудворд высоко котируют Почеттино, чей контракт с ПСЖ рассчитан до 2023 года.
В данный момент ПСЖ уверенно лидирует в Лиге 1, имея 11 очков преимущества над ближайшим преследователем, но что будет по-настоящему иметь значение для будущего Маурисио, так это выступление его команды в Лиге Чемпионов — провал парижан в Европе может оказаться на руку "дьяволам".
22.11.2021 06:00
Просмотров: 144
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: