"Лидс" заинтересован в аренде Баркли
"Лидс" проявляет интерес к полузащитнику "Челси" Россу Баркли в преддверии зимнего трансферного окна.
Победный матч против "Лестера" в субботу (0:3) Баркли целиком провел на скамейке запасных, отметившись лишь восемью появлениями на поле в этом сезоне во всех соревнованиях.
Как утверждает Daily Mail, Росс открыт к смене клуба в январе ради регулярной игровой практики — экс-полузащитник "Эвертона" провел только 126 минут в этом сезоне Премьер-Лиги, и это его не устраивает.
Ситуация 27-летнего англичанина привлекла внимание "Лидса", который ограничен в финансах и ищет возможности для укрепления состава с помощью арендных сделок.
22.11.2021 00:05
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