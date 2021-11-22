"Лидс" заинтересован в аренде Баркли

"Лидс" проявляет интерес к полузащитнику "Челси" Россу Баркли в преддверии зимнего трансферного окна.

Победный матч против "Лестера" в субботу (0:3) Баркли целиком провел на скамейке запасных, отметившись лишь восемью появлениями на поле в этом сезоне во всех соревнованиях.



Как утверждает Daily Mail, Росс открыт к смене клуба в январе ради регулярной игровой практики — экс-полузащитник "Эвертона" провел только 126 минут в этом сезоне Премьер-Лиги, и это его не устраивает.



Ситуация 27-летнего англичанина привлекла внимание "Лидса", который ограничен в финансах и ищет возможности для укрепления состава с помощью арендных сделок.