Тен Хаг ничего не знает об интересе "Юнайтед"
Наставник "Аякса" Эрик Тен Хаг заявил, что ничего не знает об интересе к своей персоне со стороны "Манчестер Юнайтед".
Тренирующий "Аякс" с 2017 года Тен Хаг называется одним из кандидатов на замену уволенному сегодня Оле Гуннару Сульшеру, однако Эрик спешит развеять этих слухи.
51-летний голландец не контактировал с "красными дьяволами" и думает только об "Аяксе".
"Я сосредоточен на своей команде, у нас великолепный состав, и мы хотим многого достичь здесь".
"У нас блестящий состав, и мы хотим сражаться за трофеи. Я сосредоточен на "Аяксе", все остальное — лишь отвлекает. Я ожидаю, что мои игроки тоже будут сосредоточены на "Аяксе", поэтому я должен подать им правильный пример".
"Вы продолжаете спрашивать меня, останусь ли я в "Аяксе", и это странный вопрос. Я не слышал ничего от них ("Юнайтед"), поэтому мне не нужно переживать об этом", — цитирует Тен Хага Manchester Evening News.
21.11.2021 23:00
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Его команда снова пошумит в лиге чемпионов, а тут зазывают в какой-то пригород. Самим не смешно?
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