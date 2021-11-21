Тен Хаг ничего не знает об интересе "Юнайтед"

Эрик Тен Хаг Наставник "Аякса" Эрик Тен Хаг заявил, что ничего не знает об интересе к своей персоне со стороны "Манчестер Юнайтед".

Тренирующий "Аякс" с 2017 года Тен Хаг называется одним из кандидатов на замену уволенному сегодня Оле Гуннару Сульшеру, однако Эрик спешит развеять этих слухи.

51-летний голландец не контактировал с "красными дьяволами" и думает только об "Аяксе".

"Я сосредоточен на своей команде, у нас великолепный состав, и мы хотим многого достичь здесь".

"У нас блестящий состав, и мы хотим сражаться за трофеи. Я сосредоточен на "Аяксе", все остальное — лишь отвлекает. Я ожидаю, что мои игроки тоже будут сосредоточены на "Аяксе", поэтому я должен подать им правильный пример".

"Вы продолжаете спрашивать меня, останусь ли я в "Аяксе", и это странный вопрос. Я не слышал ничего от них ("Юнайтед"), поэтому мне не нужно переживать об этом", — цитирует Тен Хага Manchester Evening News.


Метки Аякс, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2021 23:00

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  1. ganinilyha 21.11.2021 23:09 # ganinilyha
    Его команда снова пошумит в лиге чемпионов, а тут зазывают в какой-то пригород. Самим не смешно?

    (ответить)

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