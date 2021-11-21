Руни не променяет "Дерби" на "Юнайтед"
Главный тренер "Дерби" Уэйн Руни раскритиковал игроков "Манчестер Юнайтед" и исключил себя из числа претендентов на замену уволенному Оле Гуннару Сульшеру.
Потерпев поражение 4:1 от "Уотфорда" накануне, сегодня "Юнайтед" попрощался с Сульшером и теперь ищет рулевого на остаток сезона.
Однако Руни, называемый в числе кандидатов на эту роль, намерен остаться в "Дерби". Уэйн также испытывает разочарование от того, какой футбол показал "Юнайтед".
"Во-первых, это всегда грустно, когда тренер теряет свою работу, особенной мой бывший партнер по команде".
"Я сочувствую Оле. Что касается меня, то я предан этому клубу до тех пор, пока меня не попросят о другом".
"Я тренер "Дерби", и я продолжу упорно трудиться, чтобы добиваться лучших результатов с этой командой".
"Я видел вчерашний матч и был расстроен. Да, это тренер определяет состав и тактику, но игре некоторых футболистов нет оправданий".
"Некоторые игроки размахивают руками, отдают мяч сопернику и при этом винят друг друга. Это недопустимо".
"Я был бы зол, если бы увидел такое от своих игроков. Эти игроки представляют один из крупнейших клубов в мире, если не самый крупный, и для них должно быть честью выступать за этот клуб".
"На мой взгляд, игроки должны показывать больше. Я не говорю, что они должны выиграть Премьер-Лигу или Лигу Чемпионов, но они должны больше стараться, по крайней мере", — цитирует Руни Daily Mail.
21.11.2021 22:00
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Жирный конечно производил порой впечатление, что он клинический имбецил (глор скама), но сейчас, на удивление, мыслит адекватно.
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