Руни не променяет "Дерби" на "Юнайтед"

Уэйн Руни и Оле Гуннар Сульшер Главный тренер "Дерби" Уэйн Руни раскритиковал игроков "Манчестер Юнайтед" и исключил себя из числа претендентов на замену уволенному Оле Гуннару Сульшеру.

Потерпев поражение 4:1 от "Уотфорда" накануне, сегодня "Юнайтед" попрощался с Сульшером и теперь ищет рулевого на остаток сезона.

Однако Руни, называемый в числе кандидатов на эту роль, намерен остаться в "Дерби". Уэйн также испытывает разочарование от того, какой футбол показал "Юнайтед".

"Во-первых, это всегда грустно, когда тренер теряет свою работу, особенной мой бывший партнер по команде".

"Я сочувствую Оле. Что касается меня, то я предан этому клубу до тех пор, пока меня не попросят о другом".

"Я тренер "Дерби", и я продолжу упорно трудиться, чтобы добиваться лучших результатов с этой командой".

"Я видел вчерашний матч и был расстроен. Да, это тренер определяет состав и тактику, но игре некоторых футболистов нет оправданий".

"Некоторые игроки размахивают руками, отдают мяч сопернику и при этом винят друг друга. Это недопустимо".

"Я был бы зол, если бы увидел такое от своих игроков. Эти игроки представляют один из крупнейших клубов в мире, если не самый крупный, и для них должно быть честью выступать за этот клуб".

"На мой взгляд, игроки должны показывать больше. Я не говорю, что они должны выиграть Премьер-Лигу или Лигу Чемпионов, но они должны больше стараться, по крайней мере", — цитирует Руни Daily Mail.


Метки Дерби, Манчестер Юнайтед, Руни, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2021 22:00

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  1. explosion 21.11.2021 22:03 # explosion
    Жирный конечно производил порой впечатление, что он клинический имбецил (глор скама), но сейчас, на удивление, мыслит адекватно.

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