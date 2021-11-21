"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Лидсом"

Антонио Конте одержал свою первую победу в Премьер-Лиге у руля "Тоттенхэма", взяв три очка у "Лидса" — 2:1.

Главный тренер "шпор" Антонио Конте ввел в стартовый состав Яфета Тангангу и Харри Уинкса.



Новыми лицами в старте "белых" относительно предыдущего матча стали Матеуш Клих и 19-летний Джо Гелхардт.



Начало матча осталось за гостями. Сперва Калвин Филлипс пробил со штрафного, размяв голкипера хозяев Уго Льориса, а затем Стюарт Даллас нанес дальний удар рядом со штангой.



Поначалу у "Тоттенхэма" даже не держался мяч, затем с этим стало чуть получше, но атакующим действиям команды Конте отчаянно не хватало завершения — удара.



"Шпоры" так ни разу и не пробили в створ за первый тайм, в концовке которого "Лидс" открыл счет. Джек Харрисон дерзко обыграл Эмерсона Рояла на левом фланге, а затем сделал передачу во вратарскую, где Даниэлю Джеймсу оставалось подставить ногу — 0:1.



Второй тайм начался с того, что голкипер "белых" Илан Мелье перевел удар Харри Кейна в штангу. На этот момент тут же ответил Джеймс, заставив Льориса совершить сейв.



На 51-й минуте за "Лидс" вновь сыграл каркас ворот — удар Сона Хен Мина с рикошетом пришелся в перекладину.



После перерыва "Тоттенхэм" выглядел другой командой и на 58-й минуте закономерно открыл счет. Подхватив мяч возле ворот, Лукас Моура сделал передачу назад под удар Пьер-Эмиля Хейбьерга — 1:1.



"Шпоры" не остановились на достигнутом и спустя минут 10 вышли вперед. Эрик Дайер нанес удар со штрафного, мяч срикошетил от стенки в штангу, а Серхио Регилон сыграл на добивании — 2:1.



В концовке матча хозяева предпочли сыграть надежно. Попытки гостей атаковать были неубедительными.



"Тоттенхэм" резко преобразился после перерыва, и этого оказалось достаточно, чтобы перевернуть игру. "Лидс" много атакует, но недостаточно эффективно и имеет большие проблемы в обороне.



"Тоттенхэм" — "Лидс". Отчет о матче