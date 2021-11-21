"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Лидсом"

Серхио Регилон Антонио Конте одержал свою первую победу в Премьер-Лиге у руля "Тоттенхэма", взяв три очка у "Лидса" — 2:1.

Главный тренер "шпор" Антонио Конте ввел в стартовый состав Яфета Тангангу и Харри Уинкса.

Новыми лицами в старте "белых" относительно предыдущего матча стали Матеуш Клих и 19-летний Джо Гелхардт.

Начало матча осталось за гостями. Сперва Калвин Филлипс пробил со штрафного, размяв голкипера хозяев Уго Льориса, а затем Стюарт Даллас нанес дальний удар рядом со штангой.

Поначалу у "Тоттенхэма" даже не держался мяч, затем с этим стало чуть получше, но атакующим действиям команды Конте отчаянно не хватало завершения — удара.

"Шпоры" так ни разу и не пробили в створ за первый тайм, в концовке которого "Лидс" открыл счет. Джек Харрисон дерзко обыграл Эмерсона Рояла на левом фланге, а затем сделал передачу во вратарскую, где Даниэлю Джеймсу оставалось подставить ногу — 0:1.

Второй тайм начался с того, что голкипер "белых" Илан Мелье перевел удар Харри Кейна в штангу. На этот момент тут же ответил Джеймс, заставив Льориса совершить сейв.

На 51-й минуте за "Лидс" вновь сыграл каркас ворот — удар Сона Хен Мина с рикошетом пришелся в перекладину.

После перерыва "Тоттенхэм" выглядел другой командой и на 58-й минуте закономерно открыл счет. Подхватив мяч возле ворот, Лукас Моура сделал передачу назад под удар Пьер-Эмиля Хейбьерга — 1:1.

"Шпоры" не остановились на достигнутом и спустя минут 10 вышли вперед. Эрик Дайер нанес удар со штрафного, мяч срикошетил от стенки в штангу, а Серхио Регилон сыграл на добивании — 2:1.

В концовке матча хозяева предпочли сыграть надежно. Попытки гостей атаковать были неубедительными.

"Тоттенхэм" резко преобразился после перерыва, и этого оказалось достаточно, чтобы перевернуть игру. "Лидс" много атакует, но недостаточно эффективно и имеет большие проблемы в обороне.

"Тоттенхэм" — "Лидс". Отчет о матче


Метки Лидс, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2021 21:25

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Последние комментарии:




  1. mugabe 21.11.2021 22:21 # mugabe
    Как тренер Улий полный ноль и заслужил весь тот океан мочи, что я вылил на него. Но как игрок был полезен и воспоминания оставил хорошие.

    Но вот Калик ёбаный поджигал меня ещё будучи игроком. Тупорылая телега, игрок в пас назад, тупой ебальник как у магвира. Тупо засерок. И сейчас будет тренировать... Вероятно потребуется космический дождь мочи для него

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  2. mugabe 21.11.2021 22:15 # mugabe
    Какие же долбоёбы засели в руководстве МЮ. Упустить Графа это полнейший сомоотсос. Конте бы с этим составом МЮ уже в этом сезоне зацепил бы какую-нибудь чашку и вернул бы ощущение суперклуба. Пидорасы, суки, шлюхи глейзеры вудварты

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  3. wolfsmensch 21.11.2021 22:09 # wolfsmensch
    что такого сказал или сделал Конте в перерыве, что команда вдруг резко заиграла? в первом тайме совсем тухлыми были

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  4. fanstevengerrard 21.11.2021 21:40 # fanstevengerrard
    Я хочу, чтобы он был успешен. Надеюсь, я заложил фундамент для этого, потому что я хорош в том, что делаю. Я на 100 уверен, что умею создавать правильную футбольную среду.

    Сульшер))

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  5. explosion 21.11.2021 21:37 # explosion
    Кому интересны сама игра двух середняков и ее результат? Только таким же середнякам: скаму и гейгунерами. У них там плотная борьба в середине таблицы.
    Челси доминирует, Сити пытается сильно не отставать, лгбтпуль нюхает две жопы в обе ноздри.

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  6. vagifspurs 21.11.2021 21:34 # vagifspurs
    ВОТ ТЕПЕРЬ ОБОСРАННОГО ЛУКОМСКОГО СЛУШАТЬ МОЖНО, ТУПО ОПРАВДЫВАЕТСЯ СИДИТ С ХУЕМ ВО РТУ!

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  7. weorlfc 21.11.2021 21:33 # weorlfc
    Вагиф открывай лучше подкаст на ютуб....название типо инглиш толк :) и каждый раз вызывай любого юзера фапла) Я конечно адекватно буду говорить мало просмотров, но безвизг топ соберёт)))

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  8. wilshere-95 21.11.2021 21:31 # wilshere-95
    https://www.youtube.com/watch?v=6GFCBgv1QCs

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  9. slash-lfc 21.11.2021 21:30 # slash-lfc
    КОРОЛЬХЭМ ВЕРНЁТСЯ - КРОВЬ ПРОЛЬЁТСЯ!!! ДОН встал на победоносный путь.

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  10. mugabe 21.11.2021 21:28 # mugabe
    Вагиф, как пишется слово tchurka?

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  11. anabanana94 21.11.2021 21:28 # anabanana94
    ВЕЛИКИЙ ТОТТЕНХЭМ! ВОЛШЕБНЫЙ КОНТЕ! ЧТО ЗА АТМОСФЕРА! ЧТО ЗА ХАРАКТЕР!

    ПРОСТО КРАСАВИЧКИ

    I LOVE YOU TOTTENHAM
    COYS

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