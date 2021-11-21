"Тоттенхэм" одержал волевую победу над "Лидсом"
Антонио Конте одержал свою первую победу в Премьер-Лиге у руля "Тоттенхэма", взяв три очка у "Лидса" — 2:1.
Главный тренер "шпор" Антонио Конте ввел в стартовый состав Яфета Тангангу и Харри Уинкса.
Новыми лицами в старте "белых" относительно предыдущего матча стали Матеуш Клих и 19-летний Джо Гелхардт.
Начало матча осталось за гостями. Сперва Калвин Филлипс пробил со штрафного, размяв голкипера хозяев Уго Льориса, а затем Стюарт Даллас нанес дальний удар рядом со штангой.
Поначалу у "Тоттенхэма" даже не держался мяч, затем с этим стало чуть получше, но атакующим действиям команды Конте отчаянно не хватало завершения — удара.
"Шпоры" так ни разу и не пробили в створ за первый тайм, в концовке которого "Лидс" открыл счет. Джек Харрисон дерзко обыграл Эмерсона Рояла на левом фланге, а затем сделал передачу во вратарскую, где Даниэлю Джеймсу оставалось подставить ногу — 0:1.
Второй тайм начался с того, что голкипер "белых" Илан Мелье перевел удар Харри Кейна в штангу. На этот момент тут же ответил Джеймс, заставив Льориса совершить сейв.
На 51-й минуте за "Лидс" вновь сыграл каркас ворот — удар Сона Хен Мина с рикошетом пришелся в перекладину.
После перерыва "Тоттенхэм" выглядел другой командой и на 58-й минуте закономерно открыл счет. Подхватив мяч возле ворот, Лукас Моура сделал передачу назад под удар Пьер-Эмиля Хейбьерга — 1:1.
"Шпоры" не остановились на достигнутом и спустя минут 10 вышли вперед. Эрик Дайер нанес удар со штрафного, мяч срикошетил от стенки в штангу, а Серхио Регилон сыграл на добивании — 2:1.
В концовке матча хозяева предпочли сыграть надежно. Попытки гостей атаковать были неубедительными.
"Тоттенхэм" резко преобразился после перерыва, и этого оказалось достаточно, чтобы перевернуть игру. "Лидс" много атакует, но недостаточно эффективно и имеет большие проблемы в обороне.
"Тоттенхэм" — "Лидс". Отчет о матче
21.11.2021 21:25
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Последние комментарии:
Как тренер Улий полный ноль и заслужил весь тот океан мочи, что я вылил на него. Но как игрок был полезен и воспоминания оставил хорошие.
Но вот Калик ёбаный поджигал меня ещё будучи игроком. Тупорылая телега, игрок в пас назад, тупой ебальник как у магвира. Тупо засерок. И сейчас будет тренировать... Вероятно потребуется космический дождь мочи для него
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Какие же долбоёбы засели в руководстве МЮ. Упустить Графа это полнейший сомоотсос. Конте бы с этим составом МЮ уже в этом сезоне зацепил бы какую-нибудь чашку и вернул бы ощущение суперклуба. Пидорасы, суки, шлюхи глейзеры вудварты
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что такого сказал или сделал Конте в перерыве, что команда вдруг резко заиграла? в первом тайме совсем тухлыми были
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Я хочу, чтобы он был успешен. Надеюсь, я заложил фундамент для этого, потому что я хорош в том, что делаю. Я на 100 уверен, что умею создавать правильную футбольную среду.
Сульшер))
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Кому интересны сама игра двух середняков и ее результат? Только таким же середнякам: скаму и гейгунерами. У них там плотная борьба в середине таблицы.
Челси доминирует, Сити пытается сильно не отставать, лгбтпуль нюхает две жопы в обе ноздри.
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ВОТ ТЕПЕРЬ ОБОСРАННОГО ЛУКОМСКОГО СЛУШАТЬ МОЖНО, ТУПО ОПРАВДЫВАЕТСЯ СИДИТ С ХУЕМ ВО РТУ!
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Вагиф открывай лучше подкаст на ютуб....название типо инглиш толк :) и каждый раз вызывай любого юзера фапла) Я конечно адекватно буду говорить мало просмотров, но безвизг топ соберёт)))
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https://www.youtube.com/watch?v=6GFCBgv1QCs
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КОРОЛЬХЭМ ВЕРНЁТСЯ - КРОВЬ ПРОЛЬЁТСЯ!!! ДОН встал на победоносный путь.
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Вагиф, как пишется слово tchurka?
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ВЕЛИКИЙ ТОТТЕНХЭМ! ВОЛШЕБНЫЙ КОНТЕ! ЧТО ЗА АТМОСФЕРА! ЧТО ЗА ХАРАКТЕР!
ПРОСТО КРАСАВИЧКИ
I LOVE YOU TOTTENHAM
COYS
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