Сульшер прокомментировал свой уход из "Юнайтед"
Оле Гуннар Сульшер впервые прокомментировал свой уход с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".
Проиграв "Уотфорду" со счетом 4:1 накануне, теперь Сульшер покидает "Юнайтед" с 7.5 млн. фунтов компенсации.
Оле Гуннар уходит с высоко поднятой головой и чувствует, что сделал "Юнайтед" лучше за свои три года.
"Вы знаете, что этот клуб значит для меня и чего я хотел достичь здесь — ради клуба, ради фанатов, ради игроков, ради персонала. Я хотел, чтобы мы сделали следующий шаг к борьбе за титул и чтобы выигрывали трофеи. Думаю, это правильно, что я скажу об этом".
"Я не хочу отвечать всем, кто стоит снаружи... Журналисты будут просить меня о интервью, но я не собираюсь давать никаких интервью. Я собираюсь выйти отсюда с высоко поднятой головой, потому что я знаю, что старался изо всех сил ради этого клуба, и каждый это понимает. Этот клуб значит все для меня, и мы хорошо подходили друг другу, но, к сожалению, я не смог обеспечить необходимых результатов, и для меня настало время отойти в сторону".
"Для меня было честью и привилегией вести вперед этот клуб. Я правда надеюсь, что оставляю его в лучшем состоянии, чем принимал".
"Я проведу некоторое время со своей семьей. Это, наверное, было самым сложным ввиду пандемии. Норвегия была открыта, здесь границы были закрыты, а моя семья вернулась в Норвегию, поэтому мы жили порознь. Так что я проведу некоторое время с ними".
"Конечно, я буду следить за командой и буду поддерживать нового тренера. Я хочу, чтобы он был успешен. Надеюсь, я заложил фундамент для этого, потому что я хорош в том, что делаю. Я на 100 уверен, что умею создавать правильную футбольную среду. Наверное, в какой-нибудь момент я вернусь к работе", — сообщил Сульшер MUTV.
21.11.2021 21:00
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Последние комментарии:
Я собираюсь выйти отсюда с высоко поднятой головкой.
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Вот оригинальный перевод:
"Совокуплялся я орально со всеми вами и особенно с чувствами сентиментальных скамчат! Доил я ваш скам как мог и сколько мог, в итоге еду в закат со своей компенсацией! Больше никогда не буду ловить эту ебучую скандинавскую рыбу, ведь самый большой улов я уже собрал с вас, лашар! Аривидерчи, я на Ибицу! Ебитесь со своими криштианами, маквайерами, сиралексами и глейзерами дальше!
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Они ещё не знают кого потеряли ..
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Я собираюсь выйти отсюда с высоко поднятой головой.
Надеюсь, я заложил фундамент для этого, потому что я хорош в том, что делаю.
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Абосцан бестрофейный куколд. НОЛЬ трофеев. Просто кусок бесполезного гавна.
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Ещё и хвалит себя это чепушелло. "Оставляю его в лучшем состоянии, хорош заложить фундамент".
Фундамент то у тебя говенный))
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Согласен. Нужно думать о возвращении в маню в ближайшем будущем!
Оле верим!!!
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вот если бы после этой игры ты ушел по собственному, то ушел бы с высоко поднятой головой, не смотря на результаты. а так, с такой кучей бабла за подобный фэйл, ты уходишь обосранным и обоссанным.
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