Сульшер прокомментировал свой уход из "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер Оле Гуннар Сульшер впервые прокомментировал свой уход с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Проиграв "Уотфорду" со счетом 4:1 накануне, теперь Сульшер покидает "Юнайтед" с 7.5 млн. фунтов компенсации.

Оле Гуннар уходит с высоко поднятой головой и чувствует, что сделал "Юнайтед" лучше за свои три года.

"Вы знаете, что этот клуб значит для меня и чего я хотел достичь здесь — ради клуба, ради фанатов, ради игроков, ради персонала. Я хотел, чтобы мы сделали следующий шаг к борьбе за титул и чтобы выигрывали трофеи. Думаю, это правильно, что я скажу об этом".

"Я не хочу отвечать всем, кто стоит снаружи... Журналисты будут просить меня о интервью, но я не собираюсь давать никаких интервью. Я собираюсь выйти отсюда с высоко поднятой головой, потому что я знаю, что старался изо всех сил ради этого клуба, и каждый это понимает. Этот клуб значит все для меня, и мы хорошо подходили друг другу, но, к сожалению, я не смог обеспечить необходимых результатов, и для меня настало время отойти в сторону".

"Для меня было честью и привилегией вести вперед этот клуб. Я правда надеюсь, что оставляю его в лучшем состоянии, чем принимал".

"Я проведу некоторое время со своей семьей. Это, наверное, было самым сложным ввиду пандемии. Норвегия была открыта, здесь границы были закрыты, а моя семья вернулась в Норвегию, поэтому мы жили порознь. Так что я проведу некоторое время с ними".

"Конечно, я буду следить за командой и буду поддерживать нового тренера. Я хочу, чтобы он был успешен. Надеюсь, я заложил фундамент для этого, потому что я хорош в том, что делаю. Я на 100 уверен, что умею создавать правильную футбольную среду. Наверное, в какой-нибудь момент я вернусь к работе", — сообщил Сульшер MUTV.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2021 21:00

Количество просмотров Просмотров: 4374

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sharnu 21.11.2021 21:52 # sharnu
    Я собираюсь выйти отсюда с высоко поднятой головкой.

    (ответить)

  2. gerrard08 21.11.2021 21:39 # gerrard08
    Вот оригинальный перевод:
    "Совокуплялся я орально со всеми вами и особенно с чувствами сентиментальных скамчат! Доил я ваш скам как мог и сколько мог, в итоге еду в закат со своей компенсацией! Больше никогда не буду ловить эту ебучую скандинавскую рыбу, ведь самый большой улов я уже собрал с вас, лашар! Аривидерчи, я на Ибицу! Ебитесь со своими криштианами, маквайерами, сиралексами и глейзерами дальше!

    (ответить)

  3. abrec 21.11.2021 21:38 # abrec
    Они ещё не знают кого потеряли ..

    (ответить)

  4. liverpo0ol 21.11.2021 21:25 # liverpo0ol
    Я собираюсь выйти отсюда с высоко поднятой головой.


    Надеюсь, я заложил фундамент для этого, потому что я хорош в том, что делаю.

    (ответить)

  5. frisby 21.11.2021 21:07 # frisby
    Абосцан бестрофейный куколд. НОЛЬ трофеев. Просто кусок бесполезного гавна.

    (ответить)

  6. gerry 21.11.2021 21:06 # gerry
    Ещё и хвалит себя это чепушелло. "Оставляю его в лучшем состоянии, хорош заложить фундамент".

    Фундамент то у тебя говенный))

    (ответить)

  7. electric 21.11.2021 21:05 # electric
    Согласен. Нужно думать о возвращении в маню в ближайшем будущем!
    Оле верим!!!

    (ответить)

  8. insomniac 21.11.2021 21:02 # insomniac
    вот если бы после этой игры ты ушел по собственному, то ушел бы с высоко поднятой головой, не смотря на результаты. а так, с такой кучей бабла за подобный фэйл, ты уходишь обосранным и обоссанным.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: