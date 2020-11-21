Сульшер прокомментировал свой уход из "Юнайтед"

Оле Гуннар Сульшер впервые прокомментировал свой уход с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед".

Проиграв "Уотфорду" со счетом 4:1 накануне, теперь Сульшер покидает "Юнайтед" с 7.5 млн. фунтов компенсации.



Оле Гуннар уходит с высоко поднятой головой и чувствует, что сделал "Юнайтед" лучше за свои три года.



"Вы знаете, что этот клуб значит для меня и чего я хотел достичь здесь — ради клуба, ради фанатов, ради игроков, ради персонала. Я хотел, чтобы мы сделали следующий шаг к борьбе за титул и чтобы выигрывали трофеи. Думаю, это правильно, что я скажу об этом".



"Я не хочу отвечать всем, кто стоит снаружи... Журналисты будут просить меня о интервью, но я не собираюсь давать никаких интервью. Я собираюсь выйти отсюда с высоко поднятой головой, потому что я знаю, что старался изо всех сил ради этого клуба, и каждый это понимает. Этот клуб значит все для меня, и мы хорошо подходили друг другу, но, к сожалению, я не смог обеспечить необходимых результатов, и для меня настало время отойти в сторону".



"Для меня было честью и привилегией вести вперед этот клуб. Я правда надеюсь, что оставляю его в лучшем состоянии, чем принимал".



"Я проведу некоторое время со своей семьей. Это, наверное, было самым сложным ввиду пандемии. Норвегия была открыта, здесь границы были закрыты, а моя семья вернулась в Норвегию, поэтому мы жили порознь. Так что я проведу некоторое время с ними".



"Конечно, я буду следить за командой и буду поддерживать нового тренера. Я хочу, чтобы он был успешен. Надеюсь, я заложил фундамент для этого, потому что я хорош в том, что делаю. Я на 100 уверен, что умею создавать правильную футбольную среду. Наверное, в какой-нибудь момент я вернусь к работе", — сообщил Сульшер MUTV.