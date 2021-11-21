Маунт чувствует, что его недостаточно ценят в "Челси"

Мейсон Маунт У полузащитника "Челси" Мейсона Маунта возникли разногласия при обсуждении нового контракта со своим клубом.

Маунт находится в системе "Челси" с шести лет, добившись огромного прогресса после своего возвращения из аренды в "Дерби" в 2019 году.

Однако Мейсон остается одним из самых низкооплачиваемых игроков команды Томаса Тухеля, зарабатывая только 75 тысяч фунтов.

Как утверждает Daily Star, Маунту кажется, что его по-прежнему воспринимают как юниора. Мейсон чувствует, что его недооценивают в сравнении с приглашенными со стороны звездами.

Мейсон и "Челси" начали переговоры о новой сделке в сентябре, и пока клуб не смог сделать предложение, которое бы соответствовали ожиданиям 22-летнего англичанина и его роли в команде.

Издание добавляет, что Маунт даже может покинуть "Стэмфорд Бридж", если преодолеть существующие разногласия не удастся. От действующего контракта Мейсона остается еще два полных года.


Метки контракты, Маунт, слухи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. explosion 21.11.2021 20:36 # explosion
    Жутко переоцененная посредственность. Такого и отпустить не жалко. Фейл скама с Погба все равно не переплюнул.

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  2. felix-the-cat 21.11.2021 20:32 # felix-the-cat
    Днище обоссанное
    А точнее односезонка как и вся молодёжь членси

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  3. bezviz 21.11.2021 20:31 # bezviz
    300к получать будет 100%, заслужил, не уйдет он никуда а клуб ему эти деньги даст на изи, игрок мирового уровня когда на пике

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  4. explosion 21.11.2021 20:26 # explosion
    Ещё 2 полных года действующего контракта. 1,5 года можно смело даже не думать о разговорах про контракт. А там будет видно, чего мальчишка заслуживает. Взяли моду: сверкнул раз - другой и сразу звезду ловят.

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  5. ch3l5ea 21.11.2021 20:24 # ch3l5ea
    Все правильно говорит! Играет лучше многих, есть перспектива, что станет еще лучше играть а зарабатывает меньше всяких нигеров... К тому же победитель ЛЧ, надо платить что он заслуживает.

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  6. slash-lfc 21.11.2021 20:22 # slash-lfc
    в ЛФК его за аналик пидорастерки

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  7. jirrort 21.11.2021 20:16 # jirrort
    Норм вброс,зеропуки соберутся

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  8. chelsiukpro 21.11.2021 20:07 # chelsiukpro
    Начинается бля... сначала приди в физ форму а потом говори! Это тот же вариант что и Магваер после сборных в начале осени... приехали все англики раслабившись....даже Чилл сидел на лавке но набрал хороший ход теперь. А Маунт пока не нашёл себя!

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  9. gucman 21.11.2021 20:06 # gucman
    Желтуха работает

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  10. alexomck 21.11.2021 20:03 # alexomck
    на 100к меньше обоев - норм:)

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  11. suddenly 21.11.2021 20:02 # suddenly
    Звезду поймал?

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