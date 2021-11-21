Маунт чувствует, что его недостаточно ценят в "Челси"

У полузащитника "Челси" Мейсона Маунта возникли разногласия при обсуждении нового контракта со своим клубом.

Маунт находится в системе "Челси" с шести лет, добившись огромного прогресса после своего возвращения из аренды в "Дерби" в 2019 году.



Однако Мейсон остается одним из самых низкооплачиваемых игроков команды Томаса Тухеля, зарабатывая только 75 тысяч фунтов.



Как утверждает Daily Star, Маунту кажется, что его по-прежнему воспринимают как юниора. Мейсон чувствует, что его недооценивают в сравнении с приглашенными со стороны звездами.



Мейсон и "Челси" начали переговоры о новой сделке в сентябре, и пока клуб не смог сделать предложение, которое бы соответствовали ожиданиям 22-летнего англичанина и его роли в команде.



Издание добавляет, что Маунт даже может покинуть "Стэмфорд Бридж", если преодолеть существующие разногласия не удастся. От действующего контракта Мейсона остается еще два полных года.