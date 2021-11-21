Маунт чувствует, что его недостаточно ценят в "Челси"
У полузащитника "Челси" Мейсона Маунта возникли разногласия при обсуждении нового контракта со своим клубом.
Маунт находится в системе "Челси" с шести лет, добившись огромного прогресса после своего возвращения из аренды в "Дерби" в 2019 году.
Однако Мейсон остается одним из самых низкооплачиваемых игроков команды Томаса Тухеля, зарабатывая только 75 тысяч фунтов.
Как утверждает Daily Star, Маунту кажется, что его по-прежнему воспринимают как юниора. Мейсон чувствует, что его недооценивают в сравнении с приглашенными со стороны звездами.
Мейсон и "Челси" начали переговоры о новой сделке в сентябре, и пока клуб не смог сделать предложение, которое бы соответствовали ожиданиям 22-летнего англичанина и его роли в команде.
Издание добавляет, что Маунт даже может покинуть "Стэмфорд Бридж", если преодолеть существующие разногласия не удастся. От действующего контракта Мейсона остается еще два полных года.
21.11.2021 20:00
Просмотров: 1139
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Жутко переоцененная посредственность. Такого и отпустить не жалко. Фейл скама с Погба все равно не переплюнул.
(ответить)
Днище обоссанное
А точнее односезонка как и вся молодёжь членси
(ответить)
300к получать будет 100%, заслужил, не уйдет он никуда а клуб ему эти деньги даст на изи, игрок мирового уровня когда на пике
(ответить)
Ещё 2 полных года действующего контракта. 1,5 года можно смело даже не думать о разговорах про контракт. А там будет видно, чего мальчишка заслуживает. Взяли моду: сверкнул раз - другой и сразу звезду ловят.
(ответить)
Все правильно говорит! Играет лучше многих, есть перспектива, что станет еще лучше играть а зарабатывает меньше всяких нигеров... К тому же победитель ЛЧ, надо платить что он заслуживает.
(ответить)
в ЛФК его за аналик пидорастерки
(ответить)
Норм вброс,зеропуки соберутся
(ответить)
Начинается бля... сначала приди в физ форму а потом говори! Это тот же вариант что и Магваер после сборных в начале осени... приехали все англики раслабившись....даже Чилл сидел на лавке но набрал хороший ход теперь. А Маунт пока не нашёл себя!
(ответить)
Желтуха работает
(ответить)
на 100к меньше обоев - норм:)
(ответить)
Звезду поймал?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий