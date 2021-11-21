"Сити" разгромил "Эвертон"

Рахим Стерлинг Проведя почти весь матч на половине поля соперника, "Манчестер Сити" отпраздновал крупную победу над "Эвертоном" со счетом 3:0.

Впервые в карьере на матч Премьер-Лиги в стартовом составе "горожан" вышел 19-летний нападающий Коул Палмер. Он, Рахим Стерлинг и Эмерик Лапорт заменили Кевина Де Брюйне, Габриэля Жезуса и Рубена Диаша.

Стартовый состав "ирисок" не изменился относительно безголевой ничьей с "Тоттенхэмом".

Палмер едва не отметил свой полный дебют уже на седьмой минуте, когда он подправлял дальний удар партнера, но мяч слегка разминулся с воротами.

Вскоре Фил Фоден, отклоняя корпус, пробил головой, но тоже не попал в створ. "Сити" полностью контролировал мяч и практически не уходил с чужой половины поля, но преодолеть насыщенную оборону "Эвертона" было непросто.

На 28-й минуте Илкай Гюндоган попал в перекладину, добивая мяч головой после того, как голкипер гостей Джордан Пикфорд остановил прорыв Бернарду Силвы.

Спустя пять минут рефери Стюарт Аттуэлл с небольшим колебанием назначил пенальти в ворота Пикфорда, однако после похода к монитору убедился, что Майкл Кин не нарушал правил на Стерлинге.

Тем не менее, в концовке первого тайма оборона "ирисок" все же дала сбой. Жоау Канселу из глубины поля вырезал мяч внешней стороной стопы, а Стерлинг пробил в касание из района 11-метровой отметки — 1:0.

Для полного спокойствия "горожанам" требовался второй гол, и на 55-й минуте задача была выполнена. Родри нанес пушечный удар по отбитому за пределы штрафной площади мячу, и Пикфорд ничего не смог поделать — 2:0.

В дальнейшем "Сити" уверенно контролировал игру. Никуда не торопясь, хозяева продолжали создавать моменты — чего стоит только шанс Стерлинга на 78-й минуте, когда пробить Рахиму в последний момент помешал Пикфорд.

И все-таки крупного счета гостям избежать не удалось. На 86-й минуте Палмер нанес удар с линии штрафной, а мяч срикошетил к Силве, который с нескольких метров поразил ворота — 3:0.

"Эвертон" продемонстрировал жалкий футбол, с самого начала матча уйдя в глухую оборону. Никакие контратаки у "ирисок" не получались, и в конце концов каток "Сити" настиг трусливого соперника.

"Манчестер Сити" — "Эвертон". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2021 18:55

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Последние комментарии:




  1. roberto-89 21.11.2021 20:41 # roberto-89
    Ахппхахахахахахахахахахакхахах

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  2. zaeba1l 21.11.2021 20:36 # zaeba1l
    Хари Кейну надо сменить имя на Спит Файр ))

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  3. superperez101 21.11.2021 20:33 # superperez101
    вся интрига этого сезона кто будет выше конте или карриковедение

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  4. vagifspurs 21.11.2021 20:26 # vagifspurs
    Винкси хорошо отыграл, но нужно больше креатива в нападении, щас Танги выйдет и разорвёт пуканы местечковым хуесосам!!!

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  5. hunter022 21.11.2021 20:25 # hunter022
    Завтра Кейн выдаст интервью что хочет свалить из курятника

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  6. vagifspurs 21.11.2021 20:23 # vagifspurs
    Не хватает Эриксена, как же его не хватает…

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  7. fanstevengerrard 21.11.2021 20:23 # fanstevengerrard
    Убрать из состава Сона и Кейна и это крепкий середняк уровня Лестера.

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  8. unclearness 21.11.2021 20:21 # unclearness
    Парик охуевает от болота в которое попал))

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  9. vagifspurs 21.11.2021 20:21 # vagifspurs
    БЫСТРЕНЬКО ЗАВАЛИТЕ ЕБАЛЬНИКИ!

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  10. ian 21.11.2021 20:18 # ian
    надутый Конте не уровень эйпиэл
    это тебе не щолсе тренировать, где все куплено

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  11. b84 21.11.2021 20:18 # b84
    Джеррард > Конте

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  12. mancityman 21.11.2021 20:18 # mancityman
    Уахахахахахахахахах, петухи обоссные пхахахахахахахахахахахаххахахха

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  13. hunter022 21.11.2021 20:17 # hunter022
    Зачем Конте залез в курятник только резюме себе испортил

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  14. chelsiukpro 21.11.2021 20:17 # chelsiukpro
    Парик забыл что это не Сериал А! Лидс надрать зад легко может...

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  15. superperez101 21.11.2021 20:14 # superperez101
    Конте чмяк-чмяк

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  16. putintime 21.11.2021 20:04 # putintime
    Зависть убивает Пенсов
    Величие ЛФК

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  17. mc-od 21.11.2021 20:03 # mc-od
    Изичайше, кароч на классе. Всё как я и предсказывал... (c)
    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

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  18. nietzsche 21.11.2021 19:52 # nietzsche
    просто напомню, что Челси действующий победитель лиги чемпионов и по совместительству лучший футбольный клуб на планете земля

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  19. zaeba1l 21.11.2021 19:47 # zaeba1l
    Самый большой зашквар будет если Скам без рыбака устроит пенсам ебалку.

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  20. sellman 21.11.2021 19:42 # sellman
    12 минут, ТТХ у себя на поле владеет мячом 33%
    красавчики и доминаторы!

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