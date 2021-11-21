"Сити" разгромил "Эвертон"
Проведя почти весь матч на половине поля соперника, "Манчестер Сити" отпраздновал крупную победу над "Эвертоном" со счетом 3:0.
Впервые в карьере на матч Премьер-Лиги в стартовом составе "горожан" вышел 19-летний нападающий Коул Палмер. Он, Рахим Стерлинг и Эмерик Лапорт заменили Кевина Де Брюйне, Габриэля Жезуса и Рубена Диаша.
Стартовый состав "ирисок" не изменился относительно безголевой ничьей с "Тоттенхэмом".
Палмер едва не отметил свой полный дебют уже на седьмой минуте, когда он подправлял дальний удар партнера, но мяч слегка разминулся с воротами.
Вскоре Фил Фоден, отклоняя корпус, пробил головой, но тоже не попал в створ. "Сити" полностью контролировал мяч и практически не уходил с чужой половины поля, но преодолеть насыщенную оборону "Эвертона" было непросто.
На 28-й минуте Илкай Гюндоган попал в перекладину, добивая мяч головой после того, как голкипер гостей Джордан Пикфорд остановил прорыв Бернарду Силвы.
Спустя пять минут рефери Стюарт Аттуэлл с небольшим колебанием назначил пенальти в ворота Пикфорда, однако после похода к монитору убедился, что Майкл Кин не нарушал правил на Стерлинге.
Тем не менее, в концовке первого тайма оборона "ирисок" все же дала сбой. Жоау Канселу из глубины поля вырезал мяч внешней стороной стопы, а Стерлинг пробил в касание из района 11-метровой отметки — 1:0.
Для полного спокойствия "горожанам" требовался второй гол, и на 55-й минуте задача была выполнена. Родри нанес пушечный удар по отбитому за пределы штрафной площади мячу, и Пикфорд ничего не смог поделать — 2:0.
В дальнейшем "Сити" уверенно контролировал игру. Никуда не торопясь, хозяева продолжали создавать моменты — чего стоит только шанс Стерлинга на 78-й минуте, когда пробить Рахиму в последний момент помешал Пикфорд.
И все-таки крупного счета гостям избежать не удалось. На 86-й минуте Палмер нанес удар с линии штрафной, а мяч срикошетил к Силве, который с нескольких метров поразил ворота — 3:0.
"Эвертон" продемонстрировал жалкий футбол, с самого начала матча уйдя в глухую оборону. Никакие контратаки у "ирисок" не получались, и в конце концов каток "Сити" настиг трусливого соперника.
"Манчестер Сити" — "Эвертон". Отчет о матче
21.11.2021 18:55
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