"Юнайтед" надеется назначить Почеттино летом

Маурисио Почеттино Находящийся в поисках нового главного тренера "Манчестер Юнайтед" установил контакт с представителями Маурисио Почеттино из ПСЖ.

Уволив Оле Гуннара Сульшера ранее днем, "красные дьяволы" объявили, что руководить командой в ближайших матчах будет Майкл Кэррик — до назначения временного тренера на остаток сезона.

На роль временщика "Юнайтед" рассматривает несколько специалистов, включая своего бывшего защитника Лорана Блана, но в качестве следующего постоянного рулевого "дьяволы" хотят видеть Почеттино, как сообщают Daily Mirror и Sky Sports.

Издание talkSPORT утверждает, что "Юнайтед" уже установил контакт с лагерем Почеттино, надеясь переманить Маурисио по окончании сезона. Эту миссию на себя взял сэр Алекс Фергюсон.

Запасным вариантом "Юнайтед" на случай, если Почеттино решит остаться в Париже, называется Эрик Тен Хаг из "Аякса".


Метки Манчестер Юнайтед, Почеттино, ПСЖ, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2021 18:00

Количество просмотров Просмотров: 627

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Последние комментарии:




  1. vagifspurs 21.11.2021 18:31 # vagifspurs
    Не дай бог Почеттино в МЮ!

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  2. quavo 21.11.2021 18:29 # quavo
    Блан , а летом пакет идеально!

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  3. suddenly 21.11.2021 18:03 # suddenly
    Опять САФ будет заниматься тренерским вопросом? Жизнь ни чему не учит.

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