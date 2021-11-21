"Юнайтед" надеется назначить Почеттино летом

Находящийся в поисках нового главного тренера "Манчестер Юнайтед" установил контакт с представителями Маурисио Почеттино из ПСЖ.

Уволив Оле Гуннара Сульшера ранее днем, "красные дьяволы" объявили, что руководить командой в ближайших матчах будет Майкл Кэррик — до назначения временного тренера на остаток сезона.



На роль временщика "Юнайтед" рассматривает несколько специалистов, включая своего бывшего защитника Лорана Блана, но в качестве следующего постоянного рулевого "дьяволы" хотят видеть Почеттино, как сообщают Daily Mirror и Sky Sports.



Издание talkSPORT утверждает, что "Юнайтед" уже установил контакт с лагерем Почеттино, надеясь переманить Маурисио по окончании сезона. Эту миссию на себя взял сэр Алекс Фергюсон.



Запасным вариантом "Юнайтед" на случай, если Почеттино решит остаться в Париже, называется Эрик Тен Хаг из "Аякса".