Невилл раскритиковал Глэйзеров за нерешительность с увольнением Сульшера

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл считает, что владельцы клуба с "Олд Траффорд" Глэйзеры припозднились с увольнением главного тренера Оле Гуннара Сульшера.

В воскресенье, на следующий день после поражения 4:1 от "Уотфорда", "Юнайтед" объявил о расставании с Сульшером. При этом у "красных дьяволов" не нашлось готовой замены, и на ближайшие матчи у руля команды встанет Майкл Кэррик, ассистировавший Оле Гуннару.



Невилл чувствует, что это решение было запоздалым и незапланированным, и лучше было бы уволить Сульшера после дерби Манчестера в начале ноября.



"Я не хочу вонзить нож в хозяев клуба, но с меня достаточно. С точки зрения бизнеса клуб хорошо управляется, но в культурном и футбольном смысле управление оставляет желать сильно лучшего, и здесь владельцы попались".



"Они были нерешительны — если они собирались сменить главного тренера, то следовало сделать это до международного перерыва".



"Дождаться окончания сезона было правильным планом, но очевидно, что игроки не реагировали на своего тренера. Это не так, что он им не нравился. У них просто перестало получаться вместе".



"Когда результаты настолько плохи, твой уход неизбежен".



"Я не сомневаюсь, что за свои три года Оле принимал каждое решение в лучших интересах "Манчестер Юнайтед" — он любит клуб, но он совершенно не смог заставить команду играть в хороший футбол".



"Они были очень плохи. Игроки были сами по себе, и это говорит о недостатке лидеров и личностей. Прежде мы уже наблюдали подобное. Был видно, что увольнение назревает".



"Ты надеялся, что они найдут решение, но этого так и не случилось. Это была ужасная неделя. "Уотфорд" растерзал и смял их, и близко не подпуская к свои воротам. Было понятно, что это конец", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.