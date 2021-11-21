Роналду хочет, чтобы "Юнайтед" назначил Луиса Энрике

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду хочет, чтобы новым главным тренером его команды стал Луис Энрике.

На следующий день после поражения 4:1 от "Уотфорда" "красные дьяволы" подтвердили расставание с Оле Гуннаром Сульшером.



Фаворитом букмекеров на вакантную позицию является экс-наставник "Реала" Зинедин Зидан. Также с назначением в "Юнайтед" связывают Брендана Роджерса из "Лестера" и Эрика Тен Хага из "Аякса".



Однако Sky Sports стало известно от своего источника, что Роналду предпочитает видеть на месте Сульшера Энрике, который сейчас тренирует сборную Испании и который знаком ему как экс-игроку "Реала" по противостояниям с "Барселоной" в Ла Лиге.



В то же время The Athletic утверждает, что "Юнайтед" может обратиться к главному тренеру "Севильи" Хулену Лопетеги, который ранее поработал с "Реалом", сборной Испании и "Порту".