Роналду хочет, чтобы "Юнайтед" назначил Луиса Энрике

Луис Энрике Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду хочет, чтобы новым главным тренером его команды стал Луис Энрике.

На следующий день после поражения 4:1 от "Уотфорда" "красные дьяволы" подтвердили расставание с Оле Гуннаром Сульшером.

Фаворитом букмекеров на вакантную позицию является экс-наставник "Реала" Зинедин Зидан. Также с назначением в "Юнайтед" связывают Брендана Роджерса из "Лестера" и Эрика Тен Хага из "Аякса".

Однако Sky Sports стало известно от своего источника, что Роналду предпочитает видеть на месте Сульшера Энрике, который сейчас тренирует сборную Испании и который знаком ему как экс-игроку "Реала" по противостояниям с "Барселоной" в Ла Лиге.

В то же время The Athletic утверждает, что "Юнайтед" может обратиться к главному тренеру "Севильи" Хулену Лопетеги, который ранее поработал с "Реалом", сборной Испании и "Порту".


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, сборная Испании, тренеры, Энрике

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2021 16:00

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  1. arhangel777 21.11.2021 16:07 # arhangel777
    Началось, САФ привел Рона что бы тот решал дальше за него все вопросы в МЮ)))

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  2. akadam 21.11.2021 16:04 # akadam
    Пешехода самого надо напинывать из команды.

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  3. explosion 21.11.2021 16:03 # explosion
    Кристина слила Олю ради Лизы. Скамовская Санта Барбара.

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