Игроки МЮ плакали после поражения от "Уотфорда"
Некоторые игроки "Манчестер Юнайтед" плакали после поражения 4:1 в гостях "Уотфорда".
Накануне "Юнайтед" сокрушительно уступил аутсайдеру Премьер-Лиги, показав удручающий футбол. Такой результат и такое качество игры не оставили клубу с "Олд Траффорд" иного выбора, кроме как уволить Оле Гуннара Сульшера с поста главного тренера, что и было подтверждено сегодня.
И если после финального свистка из раздевалки "шершней" слышались крики радости, то из раздевалки "красных дьяволов" доносился плач. Как сообщает Manchester Evening News, несколько игроков и членов персонала не могли сдержать слезы — всем было понятно, что это конец для Сульшера.
Добавим, из 21 последнего очка "Юнайтед" набрал только четыре в Премьер-Лиге. А четыре последних поражения — от "Уотфорда", "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и "Лестера" — "дьяволы" потерпели, пропустив 15 голов, несмотря на наличие в составе самого высокооплачиваемого голкипера дивизиона и самого дорогого защитника в мире.
21.11.2021 15:00
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Это были слёзы радости ахахахаэаэ
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Помойка
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по сути бездарный Магваер и нытик Роналду уволили Оле
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Сульшер не топ конечно, но умный и повидавший. Такому исходу событий способствовали действия руководства: Варан (бесполезная покупка бесполезного), переход Роналду (эгоист, главное нажиться и быть на виду), потерявшийся Магуайр, ну не стоил он тех денег и даже половины (не получился Ван Дейк из него), бесполезный Марсяль (а какая зарплата у него ещё), обнаглевший Решфорд (герой ради понтов), существо Фред (та же зависть, не получился и никогда не получится Фернандиньо), Погба-паразит. Думаю без них было бы лучше, вы на остальных посмотрите, какие имена ещё есть, и опыт и талант.
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бляяя(
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От счастья?
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