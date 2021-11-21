Игроки МЮ плакали после поражения от "Уотфорда"

Оле Гуннар Сульшер и Бруну Фернандеш Некоторые игроки "Манчестер Юнайтед" плакали после поражения 4:1 в гостях "Уотфорда".

Накануне "Юнайтед" сокрушительно уступил аутсайдеру Премьер-Лиги, показав удручающий футбол. Такой результат и такое качество игры не оставили клубу с "Олд Траффорд" иного выбора, кроме как уволить Оле Гуннара Сульшера с поста главного тренера, что и было подтверждено сегодня.

И если после финального свистка из раздевалки "шершней" слышались крики радости, то из раздевалки "красных дьяволов" доносился плач. Как сообщает Manchester Evening News, несколько игроков и членов персонала не могли сдержать слезы — всем было понятно, что это конец для Сульшера.

Добавим, из 21 последнего очка "Юнайтед" набрал только четыре в Премьер-Лиге. А четыре последних поражения — от "Уотфорда", "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и "Лестера" — "дьяволы" потерпели, пропустив 15 голов, несмотря на наличие в составе самого высокооплачиваемого голкипера дивизиона и самого дорогого защитника в мире.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2021 15:00

Количество просмотров Просмотров: 2482

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Последние комментарии:




  1. ska-skvo 21.11.2021 16:00 # ska-skvo
    Это были слёзы радости ахахахаэаэ

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  2. gameboy 21.11.2021 15:44 # gameboy
    Помойка

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  3. yxaxaxaxaxa 21.11.2021 15:40 # yxaxaxaxaxa
    по сути бездарный Магваер и нытик Роналду уволили Оле

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  4. feeb 21.11.2021 15:19 # feeb
    Сульшер не топ конечно, но умный и повидавший. Такому исходу событий способствовали действия руководства: Варан (бесполезная покупка бесполезного), переход Роналду (эгоист, главное нажиться и быть на виду), потерявшийся Магуайр, ну не стоил он тех денег и даже половины (не получился Ван Дейк из него), бесполезный Марсяль (а какая зарплата у него ещё), обнаглевший Решфорд (герой ради понтов), существо Фред (та же зависть, не получился и никогда не получится Фернандиньо), Погба-паразит. Думаю без них было бы лучше, вы на остальных посмотрите, какие имена ещё есть, и опыт и талант.

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  5. lexa-arsenal 21.11.2021 15:17 # lexa-arsenal
    бляяя(

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  6. pozitiv4ik 21.11.2021 15:12 # pozitiv4ik
    От счастья?

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