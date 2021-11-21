Игроки МЮ плакали после поражения от "Уотфорда"

Некоторые игроки "Манчестер Юнайтед" плакали после поражения 4:1 в гостях "Уотфорда".

Накануне "Юнайтед" сокрушительно уступил аутсайдеру Премьер-Лиги, показав удручающий футбол. Такой результат и такое качество игры не оставили клубу с "Олд Траффорд" иного выбора, кроме как уволить Оле Гуннара Сульшера с поста главного тренера, что и было подтверждено сегодня.



И если после финального свистка из раздевалки "шершней" слышались крики радости, то из раздевалки "красных дьяволов" доносился плач. Как сообщает Manchester Evening News, несколько игроков и членов персонала не могли сдержать слезы — всем было понятно, что это конец для Сульшера.



Добавим, из 21 последнего очка "Юнайтед" набрал только четыре в Премьер-Лиге. А четыре последних поражения — от "Уотфорда", "Манчестер Сити", "Ливерпуля" и "Лестера" — "дьяволы" потерпели, пропустив 15 голов, несмотря на наличие в составе самого высокооплачиваемого голкипера дивизиона и самого дорогого защитника в мире.