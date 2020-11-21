"Юнайтед" попрощался с Сульшером

Оле Гуннар Сульшер "Манчестер Юнайтед" официально объявил об уходе Оле Гуннара Сульшера с поста главного тренера.

Накануне "красные дьяволы" потерпели поражение 4:1 от "Уотфорда", и руководство клуба с "Олд Траффорд" осознало, что тянуть с увольнением Сульшера больше нельзя.

Оле Гуннар оставляет "Юнайтед" на седьмом месте в Премьер-Лиге, в 12 очках позади лидирующего "Челси".

"Оле всегда будет легендой "Манчестер Юнайтед", и мы принимаем это сложное решение с сожалением. И хотя последние недели были разочаровывающими, они не должны затмить ту работу, которую он проделал в последние три года над созданием фундамента для будущих успехов".

"Оле уходит с нашей искренней благодарностью за его старания в качестве тренера и нашими наилучшими пожеланиями насчет будущего. Его место в клубной истории всегда будет незыблемо — не только из-за его периода как игрока, но также как отличного человека и тренера, который подарил нам много замечательных моментов. Он всегда будет частью семью "Манчестер Юнайтед", и ему всегда будут рады на "Олд Траффорд", — говорится в заявлении "дьяволов".

"Юнайтед" также сообщает, что управление первой командой на себя примет Майкл Кэррик, пока клуб не назначит временного тренера на остаток сезона.

Добавим, Сульшер тренировал "Юнайтед" с декабря 2018, когда он пришел на место Жозе Моуриньо. В марте 2019 Оле Гуннар получил постоянный контракт, а в июле продлил сотрудничество с клубом до 2024. Увольнение 48-летнего норвежца будет стоить "дьяволам" 7.5 млн. фунтов.


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2021 14:00

Количество просмотров Просмотров: 6347

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Последние комментарии:




  1. akadam 21.11.2021 16:05 # akadam
    Агуэро карьеру завершает, пишут.

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  2. superperez101 21.11.2021 16:01 # superperez101
    и манчестер не красный
    пеп как пришел продохнуть не дает мю в плане трофеев
    уже поколение выросло, которое в сити хочет
    рон сам в сити хотел, потому что результаты есть

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  3. vagifspurs 21.11.2021 16:00 # vagifspurs
    Что-то как-то даже грустно будет без него, удачи Оле! Мальмё твоё всё!

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  4. winnerd 21.11.2021 15:58 # winnerd
    у руководства помойки рак мозга, у всех

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  5. sexan 21.11.2021 15:56 # sexan
    Все довольны?

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  6. liverfun 21.11.2021 15:46 # liverfun
    легенда, скольких тренеров он пережил.
    вообще учитывая уровни управления в маню и влияния бывших легенд, то очень вероятно, что глобально в клубе ничего не поменяется в плане результатов

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  7. sellman 21.11.2021 15:43 # sellman
    Единственный коуч, который наверняка с текущим составом МЮ был бы в 4 + вышел был в 1/8 ЛЧ — Конте

    Но деревня просрала его из-за ДНК и слепой веры в почти маразматика Сафа.

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  8. lodi 21.11.2021 15:43 # lodi
    вот честно думаю,не пришёл бы криро может викинг и наладил бы команду.

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  9. gameboy 21.11.2021 15:42 # gameboy
    Я сульшера ещё после матча с колбасой уволил, хочется видеть нормальный мю в Англии и Европе, а не вот это вот всё.

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  10. yxaxaxaxaxa 21.11.2021 15:37 # yxaxaxaxaxa
    норм Роналду за треть сезона развалил изнутри все что строилось 2 года , ору

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  11. vav 21.11.2021 15:32 # vav
    Свершилось!!!! убрали этого бездаря

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  12. progressive 21.11.2021 15:32 # progressive
    Кэррик?? До конца сезона??? Ебанутые

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  13. warham 21.11.2021 15:30 # warham
    Руни, Терри... Больше топовых тренеров не осталось для этого недоклуба без истории

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  14. alexomck 21.11.2021 15:25 # alexomck
    асисентов ему вменяемых нужно было, а так, что Сульшер, что АФ, как коучи не о чем - прост хороший и плохой коп.

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  15. mancityman 21.11.2021 15:23 # mancityman
    До матча КОРОЛЕЙ, осталось чуть больше часа!

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  16. gunars 21.11.2021 15:22 # gunars
    Уотфорд дебилы

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  17. uyga 21.11.2021 15:19 # uyga
    Ушла эпоха

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  18. flamic 21.11.2021 15:17 # flamic
    Поссали на свою днк

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  19. superperez101 21.11.2021 15:07 # superperez101
    а спалетти между прочим ебет сериал с матчем в запасе
    наверное самый недооцененный тренер

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  20. geniusss 21.11.2021 15:07 # geniusss
    Ин Каррик ви траст

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