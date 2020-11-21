"Юнайтед" попрощался с Сульшером
"Манчестер Юнайтед" официально объявил об уходе Оле Гуннара Сульшера с поста главного тренера.
Накануне "красные дьяволы" потерпели поражение 4:1 от "Уотфорда", и руководство клуба с "Олд Траффорд" осознало, что тянуть с увольнением Сульшера больше нельзя.
Оле Гуннар оставляет "Юнайтед" на седьмом месте в Премьер-Лиге, в 12 очках позади лидирующего "Челси".
"Оле всегда будет легендой "Манчестер Юнайтед", и мы принимаем это сложное решение с сожалением. И хотя последние недели были разочаровывающими, они не должны затмить ту работу, которую он проделал в последние три года над созданием фундамента для будущих успехов".
"Оле уходит с нашей искренней благодарностью за его старания в качестве тренера и нашими наилучшими пожеланиями насчет будущего. Его место в клубной истории всегда будет незыблемо — не только из-за его периода как игрока, но также как отличного человека и тренера, который подарил нам много замечательных моментов. Он всегда будет частью семью "Манчестер Юнайтед", и ему всегда будут рады на "Олд Траффорд", — говорится в заявлении "дьяволов".
"Юнайтед" также сообщает, что управление первой командой на себя примет Майкл Кэррик, пока клуб не назначит временного тренера на остаток сезона.
Добавим, Сульшер тренировал "Юнайтед" с декабря 2018, когда он пришел на место Жозе Моуриньо. В марте 2019 Оле Гуннар получил постоянный контракт, а в июле продлил сотрудничество с клубом до 2024. Увольнение 48-летнего норвежца будет стоить "дьяволам" 7.5 млн. фунтов.
21.11.2021 14:00
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Последние комментарии:
Агуэро карьеру завершает, пишут.
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и манчестер не красный
пеп как пришел продохнуть не дает мю в плане трофеев
уже поколение выросло, которое в сити хочет
рон сам в сити хотел, потому что результаты есть
(ответить)
Что-то как-то даже грустно будет без него, удачи Оле! Мальмё твоё всё!
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у руководства помойки рак мозга, у всех
(ответить)
Все довольны?
(ответить)
легенда, скольких тренеров он пережил.
вообще учитывая уровни управления в маню и влияния бывших легенд, то очень вероятно, что глобально в клубе ничего не поменяется в плане результатов
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Единственный коуч, который наверняка с текущим составом МЮ был бы в 4 + вышел был в 1/8 ЛЧ — Конте
Но деревня просрала его из-за ДНК и слепой веры в почти маразматика Сафа.
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вот честно думаю,не пришёл бы криро может викинг и наладил бы команду.
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Я сульшера ещё после матча с колбасой уволил, хочется видеть нормальный мю в Англии и Европе, а не вот это вот всё.
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норм Роналду за треть сезона развалил изнутри все что строилось 2 года , ору
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Свершилось!!!! убрали этого бездаря
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Кэррик?? До конца сезона??? Ебанутые
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Руни, Терри... Больше топовых тренеров не осталось для этого недоклуба без истории
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асисентов ему вменяемых нужно было, а так, что Сульшер, что АФ, как коучи не о чем - прост хороший и плохой коп.
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До матча КОРОЛЕЙ, осталось чуть больше часа!
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Уотфорд дебилы
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Ушла эпоха
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Поссали на свою днк
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а спалетти между прочим ебет сериал с матчем в запасе
наверное самый недооцененный тренер
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Ин Каррик ви траст
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