"Юнайтед" попрощался с Сульшером

"Манчестер Юнайтед" официально объявил об уходе Оле Гуннара Сульшера с поста главного тренера.

Накануне "красные дьяволы" потерпели поражение 4:1 от "Уотфорда", и руководство клуба с "Олд Траффорд" осознало, что тянуть с увольнением Сульшера больше нельзя.



Оле Гуннар оставляет "Юнайтед" на седьмом месте в Премьер-Лиге, в 12 очках позади лидирующего "Челси".



"Оле всегда будет легендой "Манчестер Юнайтед", и мы принимаем это сложное решение с сожалением. И хотя последние недели были разочаровывающими, они не должны затмить ту работу, которую он проделал в последние три года над созданием фундамента для будущих успехов".



"Оле уходит с нашей искренней благодарностью за его старания в качестве тренера и нашими наилучшими пожеланиями насчет будущего. Его место в клубной истории всегда будет незыблемо — не только из-за его периода как игрока, но также как отличного человека и тренера, который подарил нам много замечательных моментов. Он всегда будет частью семью "Манчестер Юнайтед", и ему всегда будут рады на "Олд Траффорд", — говорится в заявлении "дьяволов".



"Юнайтед" также сообщает, что управление первой командой на себя примет Майкл Кэррик, пока клуб не назначит временного тренера на остаток сезона.



Добавим, Сульшер тренировал "Юнайтед" с декабря 2018, когда он пришел на место Жозе Моуриньо. В марте 2019 Оле Гуннар получил постоянный контракт, а в июле продлил сотрудничество с клубом до 2024. Увольнение 48-летнего норвежца будет стоить "дьяволам" 7.5 млн. фунтов.