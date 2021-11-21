Гвардиола назвал Силву "незаменимым"

Бернарду Силва Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что в данный момент полузащитник Бернарду Силва является для него незаменимым игроком.

Еще в августе Гвардиола объявил, что Силва не чувствует себя счастливым и хочет покинуть "Этихад", однако трансферное окно закрылось, а Бернарду остался.

Силва не стал унывать, а взял себя в руки и принялся демонстрировать отличный футбол, забив три гола и отдав одну результативную передачу в этом сезоне Премьер-Лиги.

Гвардиола уверен, что 27-летний португалец вернулся на свой высший уровень, и вопрос о смене клуба более неактуален.

"Учитывая то, что он делает на поле, прямо сейчас он незаменим. В двух предыдущих сезонах Бернарду не всегда играл, потому что он не был незаменимым и не показывал игру такого уровня".

"Но в год, когда мы набрали 98 очков в лиге, он показывал свою лучшую игру, и я думаю, это вернулось".

"Прямо сейчас сложно найти в Европе, в мире игрока, который бы делал то, что делает он в этом сезоне".

"Сейчас у меня есть ощущение, что он счастлив здесь и доволен своей личной жизнью. Надеюсь, он вновь проведет исключительный сезон за нас".

"Он может играть на шести позициях. Он может играть опорного полузащитника, атакующего полузащитника, вингера, нападающего, "ложную девятку" и другого вингера".

"Он может играть везде, потому что он так умен, так сообразителен", — цитирует Гвардиолу The Independent.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Силва

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2021 12:00

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  1. mancityman 21.11.2021 13:30 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  2. tursa 21.11.2021 13:08 # tursa
    Повезло что не убежал в барсу, должны удерживать как предыдущего силву

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  3. ganinilyha 21.11.2021 12:00 # ganinilyha
    Он ещё в Монако божил, странно что так долго приживался в Сити

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