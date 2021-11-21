Гвардиола назвал Силву "незаменимым"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что в данный момент полузащитник Бернарду Силва является для него незаменимым игроком.

Еще в августе Гвардиола объявил, что Силва не чувствует себя счастливым и хочет покинуть "Этихад", однако трансферное окно закрылось, а Бернарду остался.



Силва не стал унывать, а взял себя в руки и принялся демонстрировать отличный футбол, забив три гола и отдав одну результативную передачу в этом сезоне Премьер-Лиги.



Гвардиола уверен, что 27-летний португалец вернулся на свой высший уровень, и вопрос о смене клуба более неактуален.



"Учитывая то, что он делает на поле, прямо сейчас он незаменим. В двух предыдущих сезонах Бернарду не всегда играл, потому что он не был незаменимым и не показывал игру такого уровня".



"Но в год, когда мы набрали 98 очков в лиге, он показывал свою лучшую игру, и я думаю, это вернулось".



"Прямо сейчас сложно найти в Европе, в мире игрока, который бы делал то, что делает он в этом сезоне".



"Сейчас у меня есть ощущение, что он счастлив здесь и доволен своей личной жизнью. Надеюсь, он вновь проведет исключительный сезон за нас".



"Он может играть на шести позициях. Он может играть опорного полузащитника, атакующего полузащитника, вингера, нападающего, "ложную девятку" и другого вингера".



"Он может играть везде, потому что он так умен, так сообразителен", — цитирует Гвардиолу The Independent.