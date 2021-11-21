Мерсон назвал причину, почему МЮ пока не стоит увольнять Сульшера

Оле Гуннар Сульшер Легенда "Арсенала" Пол Мерсон назвал причину, почему "Манчестер Юнайтед" стоит повременить с увольнением своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера.

Как сообщают различные источники, "Юнайтед" планирует попрощаться с Сульшером после поражения 4:1 от "Уотфорда".

Однако Мерсон напоминает, что во вторник "красных дьяволов" ожидает важнейший матч Лиги Чемпионов против "Вильярреала", и увольнение Сульшера сейчас не кажется Полу уместным.

"Это крупнейший клуб в мире, и они уже три с половиной года не выигрывают трофеи".

"Я всегда говорил, что я не самый его (Сульшера) большой фанат, но мне не нравится, что я вижу в исполнении этих игроков".

"После финального свистка Бруну Фернандеш говорил: "Это наша вина, это наша вина". У вас было 90 с лишним минут. Они не проявляют себя, и поэтому Сульшер под таким давлением. Такого не должно быть".

"Никто из игроков "Уотфорда" не прошел бы в стартовый состав "Манчестер Юнайтед", никто. Так как стал возможен этот результат? Только за счет желания, ничего кроме".

"Если бы они ("Юнайтед") сыграли в соответствии со своими способностями, "Уотфорд" никогда бы не победил".

"Это тяжелый результат, потому что во вторник их ждет большой матч против "Вильярреала". Отправиться к "Вильярреалу" без главного тренера? Я не думаю, что это возможно. Лига Чемпионов — это то, что их сдерживает", — сообщил Мерсон Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Мерсон, Сульшер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2021 11:00

Количество просмотров Просмотров: 2965

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Последние комментарии:




  1. lovrentiy 21.11.2021 12:53 # lovrentiy
    Правильно, надо дать время.

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  2. largo-winch 21.11.2021 11:57 # largo-winch
    поздно уже блять, предлагатель

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  3. akado 21.11.2021 11:56 # akado
    Конечно не стоит.

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  4. iska95 21.11.2021 11:47 # iska95
    Оле все ещё за рулём !

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  5. vyrentz 21.11.2021 11:07 # vyrentz
    Состав обошелся в два раза дороже состава ЛФК. Самое важное звено - тренер, всегда

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  6. asnural 21.11.2021 11:02 # asnural
    Мерсон хочет насладится всем сразу а одном сезоне...впереди же с членом на перевес Чолсей...

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