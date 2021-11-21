Мерсон назвал причину, почему МЮ пока не стоит увольнять Сульшера

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон назвал причину, почему "Манчестер Юнайтед" стоит повременить с увольнением своего главного тренера Оле Гуннара Сульшера.

Как сообщают различные источники, "Юнайтед" планирует попрощаться с Сульшером после поражения 4:1 от "Уотфорда".



Однако Мерсон напоминает, что во вторник "красных дьяволов" ожидает важнейший матч Лиги Чемпионов против "Вильярреала", и увольнение Сульшера сейчас не кажется Полу уместным.



"Это крупнейший клуб в мире, и они уже три с половиной года не выигрывают трофеи".



"Я всегда говорил, что я не самый его (Сульшера) большой фанат, но мне не нравится, что я вижу в исполнении этих игроков".



"После финального свистка Бруну Фернандеш говорил: "Это наша вина, это наша вина". У вас было 90 с лишним минут. Они не проявляют себя, и поэтому Сульшер под таким давлением. Такого не должно быть".



"Никто из игроков "Уотфорда" не прошел бы в стартовый состав "Манчестер Юнайтед", никто. Так как стал возможен этот результат? Только за счет желания, ничего кроме".



"Если бы они ("Юнайтед") сыграли в соответствии со своими способностями, "Уотфорд" никогда бы не победил".



"Это тяжелый результат, потому что во вторник их ждет большой матч против "Вильярреала". Отправиться к "Вильярреалу" без главного тренера? Я не думаю, что это возможно. Лига Чемпионов — это то, что их сдерживает", — сообщил Мерсон Sky Sports.