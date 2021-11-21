Каррагер назвал "отвратительным и позорным" поражение МЮ от "Уотфорда"

Бруну Фернандеш и Криштиану Роналду Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер обрушился с критикой на игроков "Манчестер Юнайтед" после поражения 4:1 от "Уотфорда".

Кажется, субботним поражением от аутсайдера Премьер-Лиги главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подписал себе приговор.

Однако Каррагер считает, что игроки команды должны разделить ответственность за этот и другие разочаровывающие результаты в этом сезоне.

"Я не тренер, но обладая таким подбором игроков, — а у "Манчестер Юнайтед" классные игроки, что бы мне ни говорили — ты не можешь проигрывать "Уотфорду" 4:1. Не можешь".

"В некоторых матчах этого сезона они играли абсолютно позорным образом. А ведь это одна из самых дорогих команд в мировом футболе. Одна из самых высокооплачиваемых команд в мировом футболе".

"Уотфорд" довольно ужасен. Я много видел их в этом сезоне, и проиграть им 4:1 — это абсолютно отвратительно и позорно для некоторых из этих игроков".

"Тренер уйдет, и мы знаем этой, скоро это подтвердят. Но некоторые из этих игроков временами играют абсолютно скандальным образом в этом сезоне", — сообщил Каррагер в эфире.


Метки Каррагер, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2021 10:00

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  1. meshuggah 21.11.2021 10:53 # meshuggah
    Форма ахуеть

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  2. asnural 21.11.2021 10:15 # asnural
    Каррагер...у Раньери есть титул АПЛ...А У ТЕБЯ?

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