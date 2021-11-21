Каррагер назвал "отвратительным и позорным" поражение МЮ от "Уотфорда"
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер обрушился с критикой на игроков "Манчестер Юнайтед" после поражения 4:1 от "Уотфорда".
Кажется, субботним поражением от аутсайдера Премьер-Лиги главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер подписал себе приговор.
Однако Каррагер считает, что игроки команды должны разделить ответственность за этот и другие разочаровывающие результаты в этом сезоне.
"Я не тренер, но обладая таким подбором игроков, — а у "Манчестер Юнайтед" классные игроки, что бы мне ни говорили — ты не можешь проигрывать "Уотфорду" 4:1. Не можешь".
"В некоторых матчах этого сезона они играли абсолютно позорным образом. А ведь это одна из самых дорогих команд в мировом футболе. Одна из самых высокооплачиваемых команд в мировом футболе".
"Уотфорд" довольно ужасен. Я много видел их в этом сезоне, и проиграть им 4:1 — это абсолютно отвратительно и позорно для некоторых из этих игроков".
"Тренер уйдет, и мы знаем этой, скоро это подтвердят. Но некоторые из этих игроков временами играют абсолютно скандальным образом в этом сезоне", — сообщил Каррагер в эфире.
21.11.2021 10:00
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Форма ахуеть
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Каррагер...у Раньери есть титул АПЛ...А У ТЕБЯ?
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