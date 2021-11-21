Артета: "Ливерпуль" был лучше на протяжении 96 минут"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что поражение 4:0 от "Ливерпуля" говорит о разнице команд.

Героическая игра Аарона Рамсдейла в воротах не уберегла "канониров" от поражения в субботнем матче Премьер-Лиги на "Энфилде".

Артета философски относится к результату и видит в этом уровень, к которому должен стремиться "Арсенал".

"Мы должны перегруппироваться и отреагировать, как это делают хорошие команды. Это то, что нам нужно".

"В понедельник мы начнем заново. Мы проанализируем матч и посмотрим, какие вещи мы должны делать лучше. Мы попытаемся понять причину поражения, чтобы исправить это. А дальше мы будем думать только о "Ньюкасле".

"Я видел, как сюда, на этот стадион, приезжали крупнейшие команды в мире и проваливались. Так что это случается".

"Думаю, в некоторые моменты мы были чересчур упрямы, когда что-то не работало. Мы совершали потери на своей половине поля и должны были лучше соблюдать баланс между атакой и обороной, но этого не было".

"Они были лучше нас на протяжении 96 минут, и это говорит об их уровне. Поэтому они и достигли того, чего достигли. Они вместе шесть лет, и сегодня вы видели разницу — мы не контролировали игру", — цитирует Артету Evening Standard.


Метки Арсенал, Артета, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2021 09:00

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Последние комментарии:




  1. vyrentz 21.11.2021 10:30 # vyrentz
    Как они у своей штрафной мяч теряли - это был ор. Давно такого безобразия не видел. Расы Табареша поперек - вообще песня

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  2. liver-winner 21.11.2021 09:44 # liver-winner
    Не очень понял: 3:0 или 4:0? Или Артета ушёл, когда Минамино забивал?

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  3. sayanara 21.11.2021 09:09 # sayanara
    Мы едем туда побеждать ко-ко-ко. Долбаеб гелевый

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  4. bmw-e34 21.11.2021 09:06 # bmw-e34
    Единственный способ обыграть ЛФК, это пахать всей командой по всему полю; и в защите, и в атаке.
    Нужно быть агрессивными. В противном случае ЛФК со своими скоростями просто дышать не даст сопернику(как мы часто это наблюдаем).

    ЛФК это единственная в мире команда с кем МанСити играет от обороны. Вот это показатель.
    (Абзацы можно/нужно поменять местами, но мне лень)

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