Артета: "Ливерпуль" был лучше на протяжении 96 минут"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что поражение 4:0 от "Ливерпуля" говорит о разнице команд.
Героическая игра Аарона Рамсдейла в воротах не уберегла "канониров" от поражения в субботнем матче Премьер-Лиги на "Энфилде".
Артета философски относится к результату и видит в этом уровень, к которому должен стремиться "Арсенал".
"Мы должны перегруппироваться и отреагировать, как это делают хорошие команды. Это то, что нам нужно".
"В понедельник мы начнем заново. Мы проанализируем матч и посмотрим, какие вещи мы должны делать лучше. Мы попытаемся понять причину поражения, чтобы исправить это. А дальше мы будем думать только о "Ньюкасле".
"Я видел, как сюда, на этот стадион, приезжали крупнейшие команды в мире и проваливались. Так что это случается".
"Думаю, в некоторые моменты мы были чересчур упрямы, когда что-то не работало. Мы совершали потери на своей половине поля и должны были лучше соблюдать баланс между атакой и обороной, но этого не было".
"Они были лучше нас на протяжении 96 минут, и это говорит об их уровне. Поэтому они и достигли того, чего достигли. Они вместе шесть лет, и сегодня вы видели разницу — мы не контролировали игру", — цитирует Артету Evening Standard.
21.11.2021 09:00
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Последние комментарии:
Как они у своей штрафной мяч теряли - это был ор. Давно такого безобразия не видел. Расы Табареша поперек - вообще песня
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Не очень понял: 3:0 или 4:0? Или Артета ушёл, когда Минамино забивал?
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Мы едем туда побеждать ко-ко-ко. Долбаеб гелевый
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Единственный способ обыграть ЛФК, это пахать всей командой по всему полю; и в защите, и в атаке.
Нужно быть агрессивными. В противном случае ЛФК со своими скоростями просто дышать не даст сопернику(как мы часто это наблюдаем).
ЛФК это единственная в мире команда с кем МанСити играет от обороны. Вот это показатель.
(Абзацы можно/нужно поменять местами, но мне лень)
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