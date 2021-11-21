Артета: "Ливерпуль" был лучше на протяжении 96 минут"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета считает, что поражение 4:0 от "Ливерпуля" говорит о разнице команд.

Героическая игра Аарона Рамсдейла в воротах не уберегла "канониров" от поражения в субботнем матче Премьер-Лиги на "Энфилде".



Артета философски относится к результату и видит в этом уровень, к которому должен стремиться "Арсенал".



"Мы должны перегруппироваться и отреагировать, как это делают хорошие команды. Это то, что нам нужно".



"В понедельник мы начнем заново. Мы проанализируем матч и посмотрим, какие вещи мы должны делать лучше. Мы попытаемся понять причину поражения, чтобы исправить это. А дальше мы будем думать только о "Ньюкасле".



"Я видел, как сюда, на этот стадион, приезжали крупнейшие команды в мире и проваливались. Так что это случается".



"Думаю, в некоторые моменты мы были чересчур упрямы, когда что-то не работало. Мы совершали потери на своей половине поля и должны были лучше соблюдать баланс между атакой и обороной, но этого не было".



"Они были лучше нас на протяжении 96 минут, и это говорит об их уровне. Поэтому они и достигли того, чего достигли. Они вместе шесть лет, и сегодня вы видели разницу — мы не контролировали игру", — цитирует Артету Evening Standard.