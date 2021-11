Клопп объяснил свою стычку с Артетой

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил свою стычку с коллегой Микелем Артетой из "Арсенала" во время субботнего матча Премьер-Лиги.

Вчерашний матч на "Энфилде" был отмечен бурным выяснением отношений между Клоппом и Артетой у бровки. Это случилось еще в первом тайме, после фола нападающего "красных" Садио Мане на защитнике "канониров" Такехиро Томиясу.



Свое буйное поведение Юрген объясняет тем, что хотел помешать призывам соперников к рефери Майклу Оливеру показать Мане карточку какого-нибудь цвета.



"Это была абсолютно чистая игра, и ничего не случилось — два игрока выпрыгнули вверх и не коснулись друг друга. По крайней мере, это не фол".



"Когда скамейка "Арсенала" вскочила, я спросил: "Чего вы хотите здесь получить?" Там практически не было контакта, но это выглядело так, словно каждый из них хотел увидеть красную карточку".



"Я сыт по горло такими ситуациями, когда каждый пытается спровоцировать Садио. Естественно, ему нравится физическая борьба, и он может играть жестко".



"Нам пришлось убрать Садио против "Атлетико" (в Лиге Чемпионов), потому что они пытались заставить его получить желтую карточку".



"Рефери поступил очень хорошо в этой ситуации — я заслуживал желтую карточку. Я не одобряю свое поведение, и я сказал об этом. Это случилось в порыве эмоций", — цитирует Клоппа Sky Sports.



После поражения 4:0 Артета также высказался об этом инциденте.



"Он защищал свою команду, я защищал свою, вот и все. Это не имеет значения. Да, я поговорил с ним после матча и поздравил его с победой. Такие моменты остаются на поле", — сообщил Микель.





No, but look at the passion shown in both Arteta and Klopp. Ole would never have the capacity to attempt thispic.twitter.com/xwpyysuII1