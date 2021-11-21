Клопп объяснил свою стычку с Артетой
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил свою стычку с коллегой Микелем Артетой из "Арсенала" во время субботнего матча Премьер-Лиги.
Вчерашний матч на "Энфилде" был отмечен бурным выяснением отношений между Клоппом и Артетой у бровки. Это случилось еще в первом тайме, после фола нападающего "красных" Садио Мане на защитнике "канониров" Такехиро Томиясу.
Свое буйное поведение Юрген объясняет тем, что хотел помешать призывам соперников к рефери Майклу Оливеру показать Мане карточку какого-нибудь цвета.
"Это была абсолютно чистая игра, и ничего не случилось — два игрока выпрыгнули вверх и не коснулись друг друга. По крайней мере, это не фол".
"Когда скамейка "Арсенала" вскочила, я спросил: "Чего вы хотите здесь получить?" Там практически не было контакта, но это выглядело так, словно каждый из них хотел увидеть красную карточку".
"Я сыт по горло такими ситуациями, когда каждый пытается спровоцировать Садио. Естественно, ему нравится физическая борьба, и он может играть жестко".
"Нам пришлось убрать Садио против "Атлетико" (в Лиге Чемпионов), потому что они пытались заставить его получить желтую карточку".
"Рефери поступил очень хорошо в этой ситуации — я заслуживал желтую карточку. Я не одобряю свое поведение, и я сказал об этом. Это случилось в порыве эмоций", — цитирует Клоппа Sky Sports.
После поражения 4:0 Артета также высказался об этом инциденте.
"Он защищал свою команду, я защищал свою, вот и все. Это не имеет значения. Да, я поговорил с ним после матча и поздравил его с победой. Такие моменты остаются на поле", — сообщил Микель.
No, but look at the passion shown in both Arteta and Klopp. Ole would never have the capacity to attempt thispic.twitter.com/xwpyysuII1— Has the Referee or VAR made a poor decision? (@PoorEPLreferees) November 20, 2021
21.11.2021 08:00
Просмотров: 4991
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Аналитики от бога собрались на ветке.
Бля, смешно)
(ответить)
КНЯЗЬ!!!
(ответить)
конечно же виноваты провокаторы, а не сам Мане, что он ведётся на них.
(ответить)
А фол то на жёлтую ведь локоть в шею/голову это бетонное правило а этот очкарик зассал за жёлтую ведь пришлось менять снова как с атлетико и тут исход другой мог быть
(ответить)
Ага,мужики повылазили:D
(ответить)
кучка маминких сынков решает кто тут мужик, а кто баба) идите кашку покушайте - мама позаботилась)
(ответить)
Хорошо сказал Артета! А клопп как баба оправдывается)
(ответить)
Тренерский штаб колбасы опять что то базарит лишнее. В эпизоде был фол, а Клопп как долбоеб побежал что то кричать на Артету.
(ответить)
Это футбол, а не балет. Эмоции выплеснули. Бывает.
(ответить)
Артета как телка себя повел, Клопп мужик
(ответить)
Микель мужик, клопп плакса и нытик
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий