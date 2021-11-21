Клопп объяснил свою стычку с Артетой

Юрген Клопп и Микель Артета Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил свою стычку с коллегой Микелем Артетой из "Арсенала" во время субботнего матча Премьер-Лиги.

Вчерашний матч на "Энфилде" был отмечен бурным выяснением отношений между Клоппом и Артетой у бровки. Это случилось еще в первом тайме, после фола нападающего "красных" Садио Мане на защитнике "канониров" Такехиро Томиясу.

Свое буйное поведение Юрген объясняет тем, что хотел помешать призывам соперников к рефери Майклу Оливеру показать Мане карточку какого-нибудь цвета.

"Это была абсолютно чистая игра, и ничего не случилось — два игрока выпрыгнули вверх и не коснулись друг друга. По крайней мере, это не фол".

"Когда скамейка "Арсенала" вскочила, я спросил: "Чего вы хотите здесь получить?" Там практически не было контакта, но это выглядело так, словно каждый из них хотел увидеть красную карточку".

"Я сыт по горло такими ситуациями, когда каждый пытается спровоцировать Садио. Естественно, ему нравится физическая борьба, и он может играть жестко".

"Нам пришлось убрать Садио против "Атлетико" (в Лиге Чемпионов), потому что они пытались заставить его получить желтую карточку".

"Рефери поступил очень хорошо в этой ситуации — я заслуживал желтую карточку. Я не одобряю свое поведение, и я сказал об этом. Это случилось в порыве эмоций", — цитирует Клоппа Sky Sports.

После поражения 4:0 Артета также высказался об этом инциденте.

"Он защищал свою команду, я защищал свою, вот и все. Это не имеет значения. Да, я поговорил с ним после матча и поздравил его с победой. Такие моменты остаются на поле", — сообщил Микель.



Метки Арсенал, Артета, Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2021 08:00

Количество просмотров Просмотров: 4991

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  1. iskander8sg 21.11.2021 10:42 # iskander8sg
    Аналитики от бога собрались на ветке.
    Бля, смешно)

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  2. electric 21.11.2021 10:04 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  3. geniusss 21.11.2021 10:03 # geniusss
    конечно же виноваты провокаторы, а не сам Мане, что он ведётся на них.

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  4. sheef 21.11.2021 09:52 # sheef
    А фол то на жёлтую ведь локоть в шею/голову это бетонное правило а этот очкарик зассал за жёлтую ведь пришлось менять снова как с атлетико и тут исход другой мог быть

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  5. liverbro 21.11.2021 09:31 # liverbro
    Ага,мужики повылазили:D

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  6. rah 21.11.2021 08:50 # rah
    кучка маминких сынков решает кто тут мужик, а кто баба) идите кашку покушайте - мама позаботилась)

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  7. gunars 21.11.2021 08:35 # gunars
    Хорошо сказал Артета! А клопп как баба оправдывается)

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  8. j24081993 21.11.2021 08:26 # j24081993
    Тренерский штаб колбасы опять что то базарит лишнее. В эпизоде был фол, а Клопп как долбоеб побежал что то кричать на Артету.

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  9. acceptodessa 21.11.2021 08:26 # acceptodessa
    Это футбол, а не балет. Эмоции выплеснули. Бывает.

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  10. ian 21.11.2021 08:20 # ian
    Артета как телка себя повел, Клопп мужик

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  11. meshuggah 21.11.2021 08:16 # meshuggah
    Микель мужик, клопп плакса и нытик

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