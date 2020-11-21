The Guardian: "Юнайтед" решил уволить Сульшера

Оле Гуннар Сульшер Руководство "Манчестер Юнайтед" решило уволить Оле Гуннара Сульшера с поста главного тренера во время срочной встречи после поражения "Уотфорда".

Накануне "красные дьяволы" потерпели свое пятое поражение в семи последних матчах Премьер-Лиги, унизительно уступив в гостях у аутсайдера со счетом 4:1.

Вскоре после финального свистка состоялась экстренная встреча совета директоров "Юнайтед" с участием совладельца клуба Джоэла Глэйзера.

Как утверждает The Guardian, боссы клуба с "Олд Траффорд" совещались несколько часов и в конце концов пришли к общему решению указать Сульшеру на дверь.

Руководство "Юнайтед" хочет преподнести уход Оле Гуннара не как увольнение, а как расставание по обоюдному согласию сторон. Компенсация и прочие детали будут согласованы позже.

Согласно слухам, теперь "дьяволы" обратятся к бывшему наставнику "Реала" Зинедину Зидана, однако в отсутствие главного тренера руководить командой будут ассистент Сульшера Майкл Кэррик и технический директор Даррен Флетчер.

Правды ради, другое издание, Sky Sports, сообщает, что судьба Сульшера остается неопределенной после встречи руководства "Юнайтед".


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2021 07:00

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  1. kcuf 21.11.2021 07:14 # kcuf
    долбоёбы.зачем

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  2. asnural 21.11.2021 07:13 # asnural
    У них в МЮ рулит САФ....как Назарбаев у казахов...вроде отрекся...а хуй там! Как САФ скажет так глейзер и сделает

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  3. kazakh12 21.11.2021 07:01 # kazakh12
    По обоюдному значит без компенсации останется

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