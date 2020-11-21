The Guardian: "Юнайтед" решил уволить Сульшера

Руководство "Манчестер Юнайтед" решило уволить Оле Гуннара Сульшера с поста главного тренера во время срочной встречи после поражения "Уотфорда".

Накануне "красные дьяволы" потерпели свое пятое поражение в семи последних матчах Премьер-Лиги, унизительно уступив в гостях у аутсайдера со счетом 4:1.



Вскоре после финального свистка состоялась экстренная встреча совета директоров "Юнайтед" с участием совладельца клуба Джоэла Глэйзера.



Как утверждает The Guardian, боссы клуба с "Олд Траффорд" совещались несколько часов и в конце концов пришли к общему решению указать Сульшеру на дверь.



Руководство "Юнайтед" хочет преподнести уход Оле Гуннара не как увольнение, а как расставание по обоюдному согласию сторон. Компенсация и прочие детали будут согласованы позже.



Согласно слухам, теперь "дьяволы" обратятся к бывшему наставнику "Реала" Зинедину Зидана, однако в отсутствие главного тренера руководить командой будут ассистент Сульшера Майкл Кэррик и технический директор Даррен Флетчер.



Правды ради, другое издание, Sky Sports, сообщает, что судьба Сульшера остается неопределенной после встречи руководства "Юнайтед".