12-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье, 21 ноября, двумя поединками завершится 12-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — ЭВЕРТОН 17:00



В своем предыдущем матче на "Этихад" "Манчестер Сити" уступил 0:2 "Кристал Пэлас", оформив свое четвертое домашнее поражение в рамках Премьер-Лиги в 2021 году — в 2017, 2018, 2019 и 2020 вместе взятых их было всего пять. "Эвертон" не знает побед уже пять поединков чемпионата (2 ничьи, 3 поражения), и это худшая серия такого рода со времен Сэма Эллардайса в январе 2018. "Горожане" выиграли все семь последних встреч с "ирисками" в Премьер-Лиге с общим счетом 21:5.



Полузащитник "Сити" Кевин Де Брюйне подхватил коронавирус и находится на самоизоляции. Небольшая травма есть у Джека Грилиша. Эмерик Лапорт возвращается после дисквалификации.



К своей дисквалификации приступает защитник "Эвертона" Мейсон Холгейт. Абдулай Дукуре, Андре Гомеш, Том Дэвис и Доминик Калверт-Левин травмирован. Может вернуться Йерри Мина.



ТОТТЕНХЭМ — ЛИДС 19:30



Со старта этого сезона Премьер-Лиги "Тоттенхэм" забил лишь девять мячей — только у "Норвича" меньше. Над "шпорами" нависла угроза оформить четвертый подряд матч чемпионата без забитого гола, чего не случалось с 2006 года. "Лидс" пропускал в каждом из пяти выездных поединков этого сезона Премьер-Лиги. "Тоттенхэм" выиграл все четыре последние домашние встречи с "белыми" в чемпионате.



Защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро вернулся с травмой задней поверхности бедра из сборной Аргентины. Оливер Скипп пропускает этот матч из-за перебора желтых карточек. Джовани Ло Чельсо под вопросом.



"Лидс" будет лишен Люка Эйлинга и Патрика Бэмфорда. Хуниор Фирпо и Джейми Шеклтон снова в строю.