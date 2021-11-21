Тухель надеется, что Рюдигер останется в "Челси"

Антонио Рюдигер Главный тренер "Челси" Томас Тухель выразил надежду, что его клуб договорится с защитником Антонио Рюдигером о новом контракте.

Именно Рюдигер открыл счет в субботнем матче Премьер-Лиги против "Лестера", откликнувшись на подачу Беном Чилуэллом углового.

После победы 0:3 Тухель отметил игру Антонио и выразил надежду на "счастливый конец" саги с продлением истекающего в конце сезона контракта своего соотечественника.

"Да, он сыграл блестяще. Он великолепен с первого дня и до сих пор. Надеюсь, так будет и дальше".

"Мы хорошо оборонялись, как и обычно, и игроков нужно похвалить за это. Они выполняют много невидимой работы, страхуют и поддерживают друг друга, смело идут в атаку. Мы хотим быть опасны при стандартах".

"Каждый хочет, чтобы он остался, однако иногда в таких вещах возникает задержка. Очевидно, в его случае задержка имеет место быть. Он знает, чем обладает здесь. Это великолепный клуб, великолепная лига. А он боец".

"Нам нужно немного терпения, и я надеюсь, у этой истории будет счастливый конец", — цитирует Тухеля Daily Mail.


Метки Рюдигер, Тухель, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.11.2021 00:05

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