"Сити" сыграет с "РБ Лейпциг" без зрителей
"Манчестер Сити" проведет без зрителей выездной матч Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг" 7 декабря из-за новой волны пандемии коронавируса.
Выездом в Лейпциг "Сити" завершит групповой этап Лиги Чемпионов, а поскольку в этой части Германии был введен локдаун из-за ситуации с COVID-19, зрителей на "Ред Булл Арену" не пустят, сообщает BBC.
В данный момент "горожане" лидируют в своей группе Лиги Чемпионов, опережая на одно очке ПСЖ. "РБ Лейпциг" находится на дне квартета с одним баллом.
Добавим, до выезда в Лейпциг команде Хосепа Гвардиолы еще предстоит принять дома ПСЖ. Этот матч состоится на "Этихад" в следующую среду.
20.11.2021 23:00
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Колитесь дальше, а вас и дальше будут запирать))) идиоты бля))
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У них богатый опыт игры в тишине.
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да всем так похуям... могли бы не публиковать
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