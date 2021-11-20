"Сити" сыграет с "РБ Лейпциг" без зрителей

Джек Грилиш против РБ Лейпциг "Манчестер Сити" проведет без зрителей выездной матч Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг" 7 декабря из-за новой волны пандемии коронавируса.

Выездом в Лейпциг "Сити" завершит групповой этап Лиги Чемпионов, а поскольку в этой части Германии был введен локдаун из-за ситуации с COVID-19, зрителей на "Ред Булл Арену" не пустят, сообщает BBC.

В данный момент "горожане" лидируют в своей группе Лиги Чемпионов, опережая на одно очке ПСЖ. "РБ Лейпциг" находится на дне квартета с одним баллом.

Добавим, до выезда в Лейпциг команде Хосепа Гвардиолы еще предстоит принять дома ПСЖ. Этот матч состоится на "Этихад" в следующую среду.


Метки Лига Чемпионов, Манчестер Сити, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2021 23:00

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  1. emil7 20.11.2021 23:26 # emil7
    Колитесь дальше, а вас и дальше будут запирать))) идиоты бля))

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  2. gerrard08 20.11.2021 23:12 # gerrard08
    У них богатый опыт игры в тишине.

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  3. b84 20.11.2021 23:10 # b84
    да всем так похуям... могли бы не публиковать

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