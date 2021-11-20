"Сити" сыграет с "РБ Лейпциг" без зрителей

"Манчестер Сити" проведет без зрителей выездной матч Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг" 7 декабря из-за новой волны пандемии коронавируса.

Выездом в Лейпциг "Сити" завершит групповой этап Лиги Чемпионов, а поскольку в этой части Германии был введен локдаун из-за ситуации с COVID-19, зрителей на "Ред Булл Арену" не пустят, сообщает BBC.



В данный момент "горожане" лидируют в своей группе Лиги Чемпионов, опережая на одно очке ПСЖ. "РБ Лейпциг" находится на дне квартета с одним баллом.



Добавим, до выезда в Лейпциг команде Хосепа Гвардиолы еще предстоит принять дома ПСЖ. Этот матч состоится на "Этихад" в следующую среду.