"Ливерпуль" забил "Арсеналу" четыре безответных гола

Диогу Жота "Арсенал" продлил свою неудачную серию выездов на "Энфилд", уступив в гостях у "Ливерпуля" со счетом 4:0.

Наставник "красных" Юрген Клопп отреагировал на поражение 3:2 от "Вест Хэма", выпустив с первых минут Костаса Цимикаса и Тиаго Алькантару вместо Энди Робертсона и Джордана Хендерсона.

У "канониров" произошло лишь одно изменение в старте. Вместо Эйнсли Мэйтланд-Найлса появился Томас Партей.

"Ливерпуль" сразу же принялся оказывать давление, стараясь поскорее вернуть себе мяч при потере. Впрочем, "Арсенал" роль второго номера вполне устраивала.

Первое в матче попадание в створ случилось только на 29-й минуте, когда голкипер гостей Аарон Рамсдейл отразил и удар Трента Александер-Арнольда, и добивание в упор Садио Мане.

Спустя две минуты Эмиль Смит-Роу, Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Лакасетт буквально завели мяч в ворота "красных", но гол не был засчитан из-за офсайда.

Вскоре Рамсдейл отметился еще двумя классными сейвами, не позволив отличиться Мохамеду Салаху с линии вратарской и Александер-Арнольду с линии штрафной.

На 39-й минуте давление хозяев все-таки принесло свои плоды. Александер-Арнольд навесил со штрафного к дальней штанге, где Мане безупречно пробил головой — 1:0.

Второй тайм начался с быстрого гола "Ливерпуля". Выходя из обороны, Нуну Тавареш решил отдать пас назад и просто подарил мяч Диогу Жоте, который проскочил мимо Бена Уайта с Рамсдейлом и поразил пустые ворота — 2:0.

"Канониры" были вынуждены раскрываться, но впереди у них ничего не получалось, а сзади только Рамсдейл спасал их от третьего гола.

Но третий гол все равно случился. На 73-й минуте Жота прекрасным пасом головой отправил в прорыв Мане, который вошел в штрафную по левому краю и прострелил на Салаха, которому лишь оставалось подставить ногу — 3:0.

Спустя четыре минуты отличился и вышедший на замену Такуми Минамино, замкнув прострел Александер-Арнольда вдоль ворот — 4:0. На этом игра закончилась.

"Арсенал" показал себя крепким орешком в первом тайме, особенно с учетом того, что Рамсдейл поймал кураж. Однако во втором тайме "Ливерпуль" убедительно подтвердил свой более высокий уровень.

"Ливерпуль" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2021 22:25

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Последние комментарии:




  1. j24081993 20.11.2021 22:47 # j24081993
    Рамсдейл игрок матча.
    Тренерский штаб колбасы опять что то базарит лишнее. В эпизоде был фол, а Клопп как долбоеб побежал что то кричать на Артету

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  2. imf-tau 20.11.2021 22:43 # imf-tau
    Удачный отрезок Арса - чисто форма Рамсдейла и самоуничтожение серьезных соперников - Виллы и ТТХ. Брайтону не хватило класса дожать Арс, КП не повезло с голом-отскоком увезти 3 очка от Арса. Лестеру катастрофически не везло весь второй тайм.

    Фарт когда-то ожидаемо закончился. Побили норвичей, теперь пойдут получать обратно от крупных команд. Арс максимум займет свое 6-8е место.

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  3. frisby 20.11.2021 22:43 # frisby
    завтра Беня увезет из жолтого абосцанного мочестера ничью. нольсити соснет шуйца и я снова вытрусь в ротик трупманку. Скриньте

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  4. putintime 20.11.2021 22:42 # putintime
    ГК#1 в мире Алисон
    ЦЗ#1 в мире Ван Дайк
    ПЗ#1 в мире Фаби
    Нап#1 в мире Мо Са
    причём у них самая красивая игра в мире
    Клопп вообще Топ

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  5. jirrort 20.11.2021 22:40 # jirrort
    Осторожно, слишком много бриллиантов на фото,можно ослепнуть!

    https://ibb.co/4dpPTP1

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  6. beatles-red 20.11.2021 22:39 # beatles-red
    Тавареш конечно тот ещё тип.
    За такое время влияние Артеты в игру вообще нет. Чисто на индивидуалке игроков видимо в пред.матчах очки брали, раз даже искусственные офсайды элементарные не могут создать

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  7. palach221078 20.11.2021 22:39 # palach221078
    Света!!! Тебя ждут мразота!

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  8. frisby 20.11.2021 22:36 # frisby
    С красивой и заслуженной победой пасаны! Жестко опустили зарвавшихся щенков которые еще до матча начали кукарекать. ортета физрук обосцанный и такой же псих неадекватный как и его друг сутулый гей пес ломбард.

    Тавареш: "Арсенал" уверен в победе над "Ливерпулем"

    Источник: http://fapl.ru/posts/89659/ именно эта черноокая обезьяна отдала голевой пас ахахахахаха КАРМА блеа


    Артета уверен, что "Арсеналу" по силам победить на "Энфилде" в субботу

    Источник: http://fapl.ru/posts/89642/

    позовите кто нить калониров - я насцу им ротозеи

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  9. ian 20.11.2021 22:36 # ian
    4:0 как символично, умеют же в ЛФК унижать красиво.

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  10. palach221078 20.11.2021 22:35 # palach221078
    Адекватных колбасников с победой. Слэш ты где? Тебя потеряли братан))

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  11. imf-tau 20.11.2021 22:34 # imf-tau
    Ой как заебись и Днортете по носу дали, и завтра кажись Олежку снимут. Жалко его, но игроки в МЮ занимаются чем угодно только не играют в футбол.

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  12. b84 20.11.2021 22:34 # b84
    с победой)))) YNWA)))))

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  13. tursa 20.11.2021 22:34 # tursa
    В итоге рамсдейл и защита играли только первый тайм, а второй уже все вместе смотрели как ливерпуль унижает их

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  14. superperez101 20.11.2021 22:31 # superperez101
    ладно это дежурная победа
    вот придет тот же зидан к манкам, что изменится интересно
    вотфордам перестанут проигрывать?

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  15. liverfun 20.11.2021 22:31 # liverfun
    Отличный матч ливерпуля, почти все контролировали от и до, но алиссон таки пару раз вытащил. А так моментов голов на 10 создали, но реализация опять низкая.
    Аснл душнина редкая, каким образом они побеждали до сегодняшнего дня? Похоже рамсдейл нереально тащил, а остальные че-нть заковыривали. Артета в стиле симеоне подначил свою команду провоцировать мане, но только обосрался.
    На порто можно полурезерв ставить.
    Клопп топ

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  16. sellman 20.11.2021 22:31 # sellman
    Рамсдейл МоМ.
    Дырявые единороги молиться на него обязаны

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  17. superperez101 20.11.2021 22:30 # superperez101
    а сколько разговоров то было
    и доминаторы
    и нам по силам обыграть ливерпуль у них дома
    и тд и тп
    а в оконцовке - манечка

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  18. liverpo0ol 20.11.2021 22:29 # liverpo0ol
    Liverpool news and transfers - Kylian Mbappe ?30m offer, Mohamed Salah latest, Jurgen Klopp claim

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  19. superperez101 20.11.2021 22:29 # superperez101
    рамсдейл навытаскивал на двузначный счет примерно

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  20. liverpo0ol 20.11.2021 22:26 # liverpo0ol
    Стиви прервал серию из пяти прое6ов Вилле

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