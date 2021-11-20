"Ливерпуль" забил "Арсеналу" четыре безответных гола

"Арсенал" продлил свою неудачную серию выездов на "Энфилд", уступив в гостях у "Ливерпуля" со счетом 4:0.

Наставник "красных" Юрген Клопп отреагировал на поражение 3:2 от "Вест Хэма", выпустив с первых минут Костаса Цимикаса и Тиаго Алькантару вместо Энди Робертсона и Джордана Хендерсона.



У "канониров" произошло лишь одно изменение в старте. Вместо Эйнсли Мэйтланд-Найлса появился Томас Партей.



"Ливерпуль" сразу же принялся оказывать давление, стараясь поскорее вернуть себе мяч при потере. Впрочем, "Арсенал" роль второго номера вполне устраивала.



Первое в матче попадание в створ случилось только на 29-й минуте, когда голкипер гостей Аарон Рамсдейл отразил и удар Трента Александер-Арнольда, и добивание в упор Садио Мане.



Спустя две минуты Эмиль Смит-Роу, Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Лакасетт буквально завели мяч в ворота "красных", но гол не был засчитан из-за офсайда.



Вскоре Рамсдейл отметился еще двумя классными сейвами, не позволив отличиться Мохамеду Салаху с линии вратарской и Александер-Арнольду с линии штрафной.



На 39-й минуте давление хозяев все-таки принесло свои плоды. Александер-Арнольд навесил со штрафного к дальней штанге, где Мане безупречно пробил головой — 1:0.



Второй тайм начался с быстрого гола "Ливерпуля". Выходя из обороны, Нуну Тавареш решил отдать пас назад и просто подарил мяч Диогу Жоте, который проскочил мимо Бена Уайта с Рамсдейлом и поразил пустые ворота — 2:0.



"Канониры" были вынуждены раскрываться, но впереди у них ничего не получалось, а сзади только Рамсдейл спасал их от третьего гола.



Но третий гол все равно случился. На 73-й минуте Жота прекрасным пасом головой отправил в прорыв Мане, который вошел в штрафную по левому краю и прострелил на Салаха, которому лишь оставалось подставить ногу — 3:0.



Спустя четыре минуты отличился и вышедший на замену Такуми Минамино, замкнув прострел Александер-Арнольда вдоль ворот — 4:0. На этом игра закончилась.



"Арсенал" показал себя крепким орешком в первом тайме, особенно с учетом того, что Рамсдейл поймал кураж. Однако во втором тайме "Ливерпуль" убедительно подтвердил свой более высокий уровень.



"Ливерпуль" — "Арсенал". Отчет о матче