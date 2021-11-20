"Ливерпуль" забил "Арсеналу" четыре безответных гола
"Арсенал" продлил свою неудачную серию выездов на "Энфилд", уступив в гостях у "Ливерпуля" со счетом 4:0.
Наставник "красных" Юрген Клопп отреагировал на поражение 3:2 от "Вест Хэма", выпустив с первых минут Костаса Цимикаса и Тиаго Алькантару вместо Энди Робертсона и Джордана Хендерсона.
У "канониров" произошло лишь одно изменение в старте. Вместо Эйнсли Мэйтланд-Найлса появился Томас Партей.
"Ливерпуль" сразу же принялся оказывать давление, стараясь поскорее вернуть себе мяч при потере. Впрочем, "Арсенал" роль второго номера вполне устраивала.
Первое в матче попадание в створ случилось только на 29-й минуте, когда голкипер гостей Аарон Рамсдейл отразил и удар Трента Александер-Арнольда, и добивание в упор Садио Мане.
Спустя две минуты Эмиль Смит-Роу, Пьер-Эмерик Обамеянг и Александр Лакасетт буквально завели мяч в ворота "красных", но гол не был засчитан из-за офсайда.
Вскоре Рамсдейл отметился еще двумя классными сейвами, не позволив отличиться Мохамеду Салаху с линии вратарской и Александер-Арнольду с линии штрафной.
На 39-й минуте давление хозяев все-таки принесло свои плоды. Александер-Арнольд навесил со штрафного к дальней штанге, где Мане безупречно пробил головой — 1:0.
Второй тайм начался с быстрого гола "Ливерпуля". Выходя из обороны, Нуну Тавареш решил отдать пас назад и просто подарил мяч Диогу Жоте, который проскочил мимо Бена Уайта с Рамсдейлом и поразил пустые ворота — 2:0.
"Канониры" были вынуждены раскрываться, но впереди у них ничего не получалось, а сзади только Рамсдейл спасал их от третьего гола.
Но третий гол все равно случился. На 73-й минуте Жота прекрасным пасом головой отправил в прорыв Мане, который вошел в штрафную по левому краю и прострелил на Салаха, которому лишь оставалось подставить ногу — 3:0.
Спустя четыре минуты отличился и вышедший на замену Такуми Минамино, замкнув прострел Александер-Арнольда вдоль ворот — 4:0. На этом игра закончилась.
"Арсенал" показал себя крепким орешком в первом тайме, особенно с учетом того, что Рамсдейл поймал кураж. Однако во втором тайме "Ливерпуль" убедительно подтвердил свой более высокий уровень.
"Ливерпуль" — "Арсенал". Отчет о матче
20.11.2021 22:25
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Последние комментарии:
Рамсдейл игрок матча.
Тренерский штаб колбасы опять что то базарит лишнее. В эпизоде был фол, а Клопп как долбоеб побежал что то кричать на Артету
(ответить)
Удачный отрезок Арса - чисто форма Рамсдейла и самоуничтожение серьезных соперников - Виллы и ТТХ. Брайтону не хватило класса дожать Арс, КП не повезло с голом-отскоком увезти 3 очка от Арса. Лестеру катастрофически не везло весь второй тайм.
Фарт когда-то ожидаемо закончился. Побили норвичей, теперь пойдут получать обратно от крупных команд. Арс максимум займет свое 6-8е место.
(ответить)
завтра Беня увезет из жолтого абосцанного мочестера ничью. нольсити соснет шуйца и я снова вытрусь в ротик трупманку. Скриньте
(ответить)
ГК#1 в мире Алисон
ЦЗ#1 в мире Ван Дайк
ПЗ#1 в мире Фаби
Нап#1 в мире Мо Са
причём у них самая красивая игра в мире
Клопп вообще Топ
(ответить)
Осторожно, слишком много бриллиантов на фото,можно ослепнуть!
https://ibb.co/4dpPTP1
(ответить)
Тавареш конечно тот ещё тип.
За такое время влияние Артеты в игру вообще нет. Чисто на индивидуалке игроков видимо в пред.матчах очки брали, раз даже искусственные офсайды элементарные не могут создать
(ответить)
Света!!! Тебя ждут мразота!
(ответить)
С красивой и заслуженной победой пасаны! Жестко опустили зарвавшихся щенков которые еще до матча начали кукарекать. ортета физрук обосцанный и такой же псих неадекватный как и его друг сутулый гей пес ломбард.
Тавареш: "Арсенал" уверен в победе над "Ливерпулем"
Источник: http://fapl.ru/posts/89659/ именно эта черноокая обезьяна отдала голевой пас ахахахахаха КАРМА блеа
Артета уверен, что "Арсеналу" по силам победить на "Энфилде" в субботу
Источник: http://fapl.ru/posts/89642/
позовите кто нить калониров - я насцу им ротозеи
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4:0 как символично, умеют же в ЛФК унижать красиво.
(ответить)
Адекватных колбасников с победой. Слэш ты где? Тебя потеряли братан))
(ответить)
Ой как заебись и Днортете по носу дали, и завтра кажись Олежку снимут. Жалко его, но игроки в МЮ занимаются чем угодно только не играют в футбол.
(ответить)
с победой)))) YNWA)))))
(ответить)
В итоге рамсдейл и защита играли только первый тайм, а второй уже все вместе смотрели как ливерпуль унижает их
(ответить)
ладно это дежурная победа
вот придет тот же зидан к манкам, что изменится интересно
вотфордам перестанут проигрывать?
(ответить)
Отличный матч ливерпуля, почти все контролировали от и до, но алиссон таки пару раз вытащил. А так моментов голов на 10 создали, но реализация опять низкая.
Аснл душнина редкая, каким образом они побеждали до сегодняшнего дня? Похоже рамсдейл нереально тащил, а остальные че-нть заковыривали. Артета в стиле симеоне подначил свою команду провоцировать мане, но только обосрался.
На порто можно полурезерв ставить.
Клопп топ
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Рамсдейл МоМ.
Дырявые единороги молиться на него обязаны
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а сколько разговоров то было
и доминаторы
и нам по силам обыграть ливерпуль у них дома
и тд и тп
а в оконцовке - манечка
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Liverpool news and transfers - Kylian Mbappe ?30m offer, Mohamed Salah latest, Jurgen Klopp claim
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рамсдейл навытаскивал на двузначный счет примерно
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Стиви прервал серию из пяти прое6ов Вилле
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