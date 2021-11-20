Сульшер: "Неловко от того, как мы проиграли"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что испытывает неловкость от игры своей команды.
В субботу "Юнайтед" потерпел поражение 4:1 в гостях у "Уотфорда", и Сульшера очень печалит, каким образом сыграли его подопечные.
После финального свистка Оле Гуннар не стал искать оправданий, добавив, что его будущее находится в руках боссов клуба.
"Я всегда верю в себя. Конечно, в данную минуту это сложное время для нас. Я верю, что каждый игрок старается изо всех сил. Наш тренерский штаб упорно трудится. Но результаты — это сложно. Я верю, что мы можем изменить это".
"Мне жаль фанатов, и я чувствую то же самое, что и они. Нам неловко от того, что мы проиграли таким образом".
"Мы знаем, что это очень плохая серия и плохая ситуация, но так бывает в футболе, и я знаю, что фанаты будут поддерживать нас всякий раз, кто бы ни выходил на поле. Иногда ты должен извиниться".
"Мое будущее? Я работаю на клуб и с клубом, и я делаю это 18 лет. У нас хорошие отношения, и если клуб задумается о переменах, то это разговор между мной и клубом".
"Мы знаем, что наши результаты недостаточно хороши. Мы не проигрывали 30 матчей на выезде, а теперь проиграли два подряд, в обоих пропустив по четыре гола, поэтому, конечно, что-то не в порядке", — сообщил Сульшер Sky Sports.
Тем временем, как передает The Times, руководство "Юнайтед" созвало срочную встречу сегодня вечером, чтобы обсудить дальнейшую судьбу Сульшера.
20.11.2021 22:00
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Последние комментарии:
Когда же его уволят. Мне как болельщику другого клуба МЮ стало жалко
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Оле верим!
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В кое то веки решил глянуть матч Мю. Была чуйка до матча, что мю крупно соснет.
Еще в начале матча когда Линделев судорожно отбил мяч в аут (когда спокойно можно было его сохранить) понял что у Олега проблемы. А дальше законно 2 гола в первом тайме.
Еще с прошлого сезона не понимал долбоебских движении Магваера, сегодня опять убедился что он средненький цз
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Речь неуверенного и обреченного. Жалко такое слышать. Почему не назначили тогда Почеттино?..
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Хуйня Олежка! Главное, что бы не уволили!
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Он ещё покажет всем
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Епать как неловко, а от ливерпуля и мансити лететь не неловко?
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