Сульшер: "Неловко от того, как мы проиграли"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что испытывает неловкость от игры своей команды.

В субботу "Юнайтед" потерпел поражение 4:1 в гостях у "Уотфорда", и Сульшера очень печалит, каким образом сыграли его подопечные.



После финального свистка Оле Гуннар не стал искать оправданий, добавив, что его будущее находится в руках боссов клуба.



"Я всегда верю в себя. Конечно, в данную минуту это сложное время для нас. Я верю, что каждый игрок старается изо всех сил. Наш тренерский штаб упорно трудится. Но результаты — это сложно. Я верю, что мы можем изменить это".



"Мне жаль фанатов, и я чувствую то же самое, что и они. Нам неловко от того, что мы проиграли таким образом".



"Мы знаем, что это очень плохая серия и плохая ситуация, но так бывает в футболе, и я знаю, что фанаты будут поддерживать нас всякий раз, кто бы ни выходил на поле. Иногда ты должен извиниться".



"Мое будущее? Я работаю на клуб и с клубом, и я делаю это 18 лет. У нас хорошие отношения, и если клуб задумается о переменах, то это разговор между мной и клубом".



"Мы знаем, что наши результаты недостаточно хороши. Мы не проигрывали 30 матчей на выезде, а теперь проиграли два подряд, в обоих пропустив по четыре гола, поэтому, конечно, что-то не в порядке", — сообщил Сульшер Sky Sports.



Тем временем, как передает The Times, руководство "Юнайтед" созвало срочную встречу сегодня вечером, чтобы обсудить дальнейшую судьбу Сульшера.