Сульшер: "Неловко от того, как мы проиграли"

Оле Гуннар Сульшер Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что испытывает неловкость от игры своей команды.

В субботу "Юнайтед" потерпел поражение 4:1 в гостях у "Уотфорда", и Сульшера очень печалит, каким образом сыграли его подопечные.

После финального свистка Оле Гуннар не стал искать оправданий, добавив, что его будущее находится в руках боссов клуба.

"Я всегда верю в себя. Конечно, в данную минуту это сложное время для нас. Я верю, что каждый игрок старается изо всех сил. Наш тренерский штаб упорно трудится. Но результаты — это сложно. Я верю, что мы можем изменить это".

"Мне жаль фанатов, и я чувствую то же самое, что и они. Нам неловко от того, что мы проиграли таким образом".

"Мы знаем, что это очень плохая серия и плохая ситуация, но так бывает в футболе, и я знаю, что фанаты будут поддерживать нас всякий раз, кто бы ни выходил на поле. Иногда ты должен извиниться".

"Мое будущее? Я работаю на клуб и с клубом, и я делаю это 18 лет. У нас хорошие отношения, и если клуб задумается о переменах, то это разговор между мной и клубом".

"Мы знаем, что наши результаты недостаточно хороши. Мы не проигрывали 30 матчей на выезде, а теперь проиграли два подряд, в обоих пропустив по четыре гола, поэтому, конечно, что-то не в порядке", — сообщил Сульшер Sky Sports.

Тем временем, как передает The Times, руководство "Юнайтед" созвало срочную встречу сегодня вечером, чтобы обсудить дальнейшую судьбу Сульшера.


Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Сульшер, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2021 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1465

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  1. kitabanov 20.11.2021 22:47 # kitabanov
    Когда же его уволят. Мне как болельщику другого клуба МЮ стало жалко

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  2. weorlfc 20.11.2021 22:42 # weorlfc
    Оле верим!

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  3. j24081993 20.11.2021 22:39 # j24081993
    В кое то веки решил глянуть матч Мю. Была чуйка до матча, что мю крупно соснет.
    Еще в начале матча когда Линделев судорожно отбил мяч в аут (когда спокойно можно было его сохранить) понял что у Олега проблемы. А дальше законно 2 гола в первом тайме.
    Еще с прошлого сезона не понимал долбоебских движении Магваера, сегодня опять убедился что он средненький цз

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  4. akadam 20.11.2021 22:35 # akadam
    Речь неуверенного и обреченного. Жалко такое слышать. Почему не назначили тогда Почеттино?..

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  5. palach221078 20.11.2021 22:31 # palach221078
    Хуйня Олежка! Главное, что бы не уволили!

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  6. jirrort 20.11.2021 22:04 # jirrort
    Он ещё покажет всем

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  7. tursa 20.11.2021 22:01 # tursa
    Епать как неловко, а от ливерпуля и мансити лететь не неловко?

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