Де Хеа: "Легко винить тренера — иногда дело в игроках"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа вынес неутешительный вердикт насчет игры своей команды в матче против "Уотфорда" и в последнее время вообще.

Два отраженных Де Хеа пенальти на "Викаридж Роуд" не уберегли "красных дьяволов" от их пятого поражения в семи последних матчах Премьер-Лиги — 4:1.



По мнению Де Хеа, прежде всего в этих результатах виноваты сами игроки, а не главный тренер Оле Гуннар Сульшер. Давид чувствует, что у его команды "что-то не в порядке".



"Здесь особо нечего сказать — неловко видеть такую игру от "Манчестер Юнайтед", как сегодня".



"Это неприемлемо, как мы играли и делали различные вещи. Легко винить главного тренера или его штаб, но иногда дело в игроках. Мы должны показывать гораздо больше".



"Мы позорно провели первый тайм и могли пропустить четыре гола за 45 минут. Сложно видеть такую игру в исполнении команды — это кошмар за кошмаром. Это неприемлемо".



"Мы стараемся изо всех сил ради команды и сражаемся за команду, но кое-что определенно не в порядке. Вы и сами видите — мы показываем игру очень низкого уровня, очень слабую игру. Я снова прошу прощения у фанатов".



"У меня уже были сложные моменты, но я всегда верил в себя. Нам нужно оставаться сильными духом и телом. Нам платят, чтобы мы играли за "Юнайтед", и мы должны играть лучше".



"Не так должен играть "Манчестер Юнайтед", не так хотим играть мы. Сложно к этому что-либо добавить".



"Наша неудачная полоса слишком затянулась — клуб вроде "Манчестер Юнайтед" должен сражаться за трофеи и высокие места, а сейчас мы далеки от этого, если често. Время покажет, но нам нужно продолжать упорно трудиться и оставаться сплоченными".



"Мы всегда говорим одно и то же, но правда в том, что мы должны взглянуть на себя и понять, где можем прибавить", — цитирует Де Хеа Daily Mail.