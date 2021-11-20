Джеррард стартовал в "Вилле" с победы

Стивен Джеррард выиграл первый в своей тренерской карьере матч в Премьер-Лиге, отпраздновав с "Астон Виллой" победу 2:0 над "Брайтоном".

Судьба матча на "Вилла Парк" была решена за шесть минут до конца, когда Эшли Янг прошел по левому флангу и запустил вперед Олли Уоткинса, который стал резать угол, а затем нанес крученый удар мимо голкипера — 1:0.



На 89-й минуте Тайрон Мингс поразил пустые ворота, упрочив победу "вилланов" — 2:0.



Этим результатом "Вилла" прервала серию из пяти поражений подряд в Премьер-Лиге.



"Астон Вилла" — "Брайтон". Отчет о матче