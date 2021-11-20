Джеррард стартовал в "Вилле" с победы
Стивен Джеррард выиграл первый в своей тренерской карьере матч в Премьер-Лиге, отпраздновав с "Астон Виллой" победу 2:0 над "Брайтоном".
Судьба матча на "Вилла Парк" была решена за шесть минут до конца, когда Эшли Янг прошел по левому флангу и запустил вперед Олли Уоткинса, который стал резать угол, а затем нанес крученый удар мимо голкипера — 1:0.
На 89-й минуте Тайрон Мингс поразил пустые ворота, упрочив победу "вилланов" — 2:0.
Этим результатом "Вилла" прервала серию из пяти поражений подряд в Премьер-Лиге.
"Астон Вилла" — "Брайтон". Отчет о матче
20.11.2021 20:10
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Последние комментарии:
Пес Дембы Ба, и игроком таким был. "Великим" казался только против всяких Брайтонов ))) Бледная тень Лэмпарда,хули с портовой шлюхи еще взять...
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Чемпион! Ебнуть брайтон это тебе не херня какая-то, Стив красава.
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лyзepxyйцы такие лyзepxyйцы) радуются за пса, который лишил их настоящего (не картонного) титула, а потом и вовсе перешел в астон виллу хотя некогда клялся, что не никогда не будет защищать цвета другого клуба апл)
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разгромил Борнмут в первом же матче - лютый топарь!
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красиво))) притопим за Виллу ведь у этого великого клуба 1ЛЧ а у абосранной бестрофейной памойки нольсити НОЛЬ НОЛЬ блять ахахахахах
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ТОПАРЬ
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гнилая бездарная псина начала с позорного автобусного отскока - ничего удивительного
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Вечный пес Демба Ба
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За Виллу!
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Будущий ебырь шитюкев и членсоидов
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https://ibb.co/WHrBvhJ
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Лучший!
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Эшли Янг подарил победу Джерарду,ну не далбаеб ли?
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