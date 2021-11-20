Джеррард стартовал в "Вилле" с победы

Стивен Джеррард Стивен Джеррард выиграл первый в своей тренерской карьере матч в Премьер-Лиге, отпраздновав с "Астон Виллой" победу 2:0 над "Брайтоном".

Судьба матча на "Вилла Парк" была решена за шесть минут до конца, когда Эшли Янг прошел по левому флангу и запустил вперед Олли Уоткинса, который стал резать угол, а затем нанес крученый удар мимо голкипера — 1:0.

На 89-й минуте Тайрон Мингс поразил пустые ворота, упрочив победу "вилланов" — 2:0.

Этим результатом "Вилла" прервала серию из пяти поражений подряд в Премьер-Лиге.

"Астон Вилла" — "Брайтон". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, Брайтон, Джеррард, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2021 20:10

Количество просмотров Просмотров: 1467

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Последние комментарии:




  1. kcuf 20.11.2021 20:44 # kcuf
    Пес Дембы Ба, и игроком таким был. "Великим" казался только против всяких Брайтонов ))) Бледная тень Лэмпарда,хули с портовой шлюхи еще взять...

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  2. gerrard08 20.11.2021 20:29 # gerrard08
    Чемпион! Ебнуть брайтон это тебе не херня какая-то, Стив красава.

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  3. gucman 20.11.2021 20:25 # gucman
    лyзepxyйцы такие лyзepxyйцы) радуются за пса, который лишил их настоящего (не картонного) титула, а потом и вовсе перешел в астон виллу хотя некогда клялся, что не никогда не будет защищать цвета другого клуба апл)Пользователь получил предупреждение

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  4. alexomck 20.11.2021 20:20 # alexomck
    разгромил Борнмут в первом же матче - лютый топарь!

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  5. frisby 20.11.2021 20:20 # frisby
    красиво))) притопим за Виллу ведь у этого великого клуба 1ЛЧ а у абосранной бестрофейной памойки нольсити НОЛЬ НОЛЬ блять ахахахахах

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  6. bangladesh 20.11.2021 20:19 # bangladesh
    ТОПАРЬ

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  7. true-manc 20.11.2021 20:16 # true-manc
    гнилая бездарная псина начала с позорного автобусного отскока - ничего удивительного

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  8. asnural 20.11.2021 20:16 # asnural
    Вечный пес Демба Ба

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  9. shamrock 20.11.2021 20:14 # shamrock
    За Виллу!

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  10. tursa 20.11.2021 20:14 # tursa
    Будущий ебырь шитюкев и членсоидов

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  11. dallaslp 20.11.2021 20:14 # dallaslp
    https://ibb.co/WHrBvhJ

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  12. kos9k 20.11.2021 20:13 # kos9k
    Лучший!

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  13. yaxaaabalya 20.11.2021 20:12 # yaxaaabalya
    Эшли Янг подарил победу Джерарду,ну не далбаеб ли?

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