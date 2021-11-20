"Юнайтед" разгромно уступил "Уотфорду"
"Манчестер Юнайтед" потерпел свое пятое поражение в семи последних матчах Премьер-Лиги, разгромно уступив в гостях у "Уотфорда" — 4:1.
После поражения 1:0 от "Арсенала" главный тренер "шершней" Клаудио Раньери ввел в стартовый состав Адама Мазину, Имрана Луза и Тома Клеверли.
Три перестановки сделал и Оле Гуннар Сульшер, доверив место в старте "красных дьяволов" Неманье Матичу, Джейдону Санчо и Маркусу Рэшфорду.
Первый достойный внимания момент в матче случился на шестой минуте, когда полузащитник гостей Скотт Мактоминей, пытаясь не позволить Джошуа Кингу завладеть мячом, нарушил правила в своей штрафной и заставил рефери назначить пенальти.
Исполнять 11-метровый взялся Исмаила Сарр, однако Давид Де Хеа отразил его удар. Кико Фемения тут же добил мяч в ворота, но ворвался в штрафную раньше времени, поэтому рефери постановил заново исполнить пенальти. Со второй попытки Сарру тоже не удалось переиграть Де Хеа.
Хозяева не стали печалиться из-за подвигов Де Хеа, а принялись оказывать давление. "Юнайтед" был вынужден много обороняться и практически не атаковал.
В конце концов "Уотфорд" открыл счет, и это было закономерно. На 28-й минуте Эммануэль Деннис завладел мячом на левом краю штрафной, после чего сделал передачу на подступы к вратарской, откуда Кинг пробил в касание — 1:0.
Вскоре "дьяволы" пару раз побеспокоили голкипера "шершней" Бена Фостера, но этим и ограничились в первом тайме — дальше игру вновь диктовал их соперник.
Незадолго до перерыва хозяева удвоили свое преимущество. Фемения с правого края штрафной, почти от лицевой линии, сделал короткий пас на Сарра, а тот сильно пробил низом в дальний угол ворот — 2:0.
На второй тайм Сульшер выпустил Донни Ван де Бека, и тот почти сразу проявил себя. Санчо навесил с правого фланга, Криштиану Роналду сделал скидку на голландца, а тот головой с метра поразил ворота — 2:1.
Гол Ван де Бека придал импульс "Юнайтед", который вскоре создал еще пару опаснейших моментов, однако "Уотфорд" выстоял и смог погасить этот порыв.
А на 69-й минуте "дьяволы" остались вдесятером. Харри Магуайр просто срубил Клеверли, за что получил от рефери вторую желтую карточку.
С преимуществом в одного игрока "Уотфорду" дышалось свободнее. "Шершни" постарались сыграть осторожно в остатке матча. Если кто-то и пытался переломить игру у "Юнайтед", то это Роналду, но у него сбился прицел.
Уже в компенсированное время Де Хеа спас гостей, но во второй волне атаки вышедший на замену Жоао Пдро все-таки пробил испанского голкипера — 3:1. А перед самым финальным свистком Деннис установил окончательный счет, нанеся удар с острого угла — 4:1.
"Юнайтед" провел очередной удручающий матч, позволяя аутсайдеру переигрывать себя длинными отрезками. Сульшеру будет непросто найти оправдания за этот результат.
"Уотфорд" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
20.11.2021 20:00
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Последние комментарии:
клоп - чмо
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Ебейт эмоциии
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Прочитал давеча, что Клоп еще и социалюга оказывается.
Поэтому не удивлен абсолютно таким его поведением.
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мильон запоротых моментов
отлетай арсосал
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Ебучие отскокеры, забивайте уже нахуй.
(ответить)
Рамсдейл паук
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Топовый вратарь у Арсенала. Сосите бебру.)
(ответить)
Как же хорошо цимикас, там где роббо сыграл бы прямолинейно, он очень умно пробегает
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Матч просто огонь, лучший матч тура, приятно наблюдать за Арсеналом, Артета Гений
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Артета: завали е6ало!
клоп: ты не Френк чтобы мне так говорить!
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ну все. артета пизда за гаражами на перемене
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Клоппа ни изи обсасывают даже радужные чепушилы на инфилди, уахахахах
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Ахаха, клопяра первая быканула и сразу в кусты сосать член судьи ))
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Артета норм обоссал заднеприводного пид*раста клопку)))
Ученик КОРОЛЯ!!!
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Срочно огнетушители на бровку!!!
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Клопп пидарас. Агресор. Диктатор ...короче гандон! Не первый раз у него вопли и стыки с тренерами!
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Рамсдейл сука чтоб ты сдох.
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Че там очередной пес лает на клоппа?
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Нормас Артета обоссал таракана Чмоппа)))
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опять клопа попускают молодые физруки))
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