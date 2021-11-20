"Юнайтед" разгромно уступил "Уотфорду"

"Манчестер Юнайтед" потерпел свое пятое поражение в семи последних матчах Премьер-Лиги, разгромно уступив в гостях у "Уотфорда" — 4:1.

После поражения 1:0 от "Арсенала" главный тренер "шершней" Клаудио Раньери ввел в стартовый состав Адама Мазину, Имрана Луза и Тома Клеверли.



Три перестановки сделал и Оле Гуннар Сульшер, доверив место в старте "красных дьяволов" Неманье Матичу, Джейдону Санчо и Маркусу Рэшфорду.



Первый достойный внимания момент в матче случился на шестой минуте, когда полузащитник гостей Скотт Мактоминей, пытаясь не позволить Джошуа Кингу завладеть мячом, нарушил правила в своей штрафной и заставил рефери назначить пенальти.



Исполнять 11-метровый взялся Исмаила Сарр, однако Давид Де Хеа отразил его удар. Кико Фемения тут же добил мяч в ворота, но ворвался в штрафную раньше времени, поэтому рефери постановил заново исполнить пенальти. Со второй попытки Сарру тоже не удалось переиграть Де Хеа.



Хозяева не стали печалиться из-за подвигов Де Хеа, а принялись оказывать давление. "Юнайтед" был вынужден много обороняться и практически не атаковал.



В конце концов "Уотфорд" открыл счет, и это было закономерно. На 28-й минуте Эммануэль Деннис завладел мячом на левом краю штрафной, после чего сделал передачу на подступы к вратарской, откуда Кинг пробил в касание — 1:0.



Вскоре "дьяволы" пару раз побеспокоили голкипера "шершней" Бена Фостера, но этим и ограничились в первом тайме — дальше игру вновь диктовал их соперник.



Незадолго до перерыва хозяева удвоили свое преимущество. Фемения с правого края штрафной, почти от лицевой линии, сделал короткий пас на Сарра, а тот сильно пробил низом в дальний угол ворот — 2:0.



На второй тайм Сульшер выпустил Донни Ван де Бека, и тот почти сразу проявил себя. Санчо навесил с правого фланга, Криштиану Роналду сделал скидку на голландца, а тот головой с метра поразил ворота — 2:1.



Гол Ван де Бека придал импульс "Юнайтед", который вскоре создал еще пару опаснейших моментов, однако "Уотфорд" выстоял и смог погасить этот порыв.



А на 69-й минуте "дьяволы" остались вдесятером. Харри Магуайр просто срубил Клеверли, за что получил от рефери вторую желтую карточку.



С преимуществом в одного игрока "Уотфорду" дышалось свободнее. "Шершни" постарались сыграть осторожно в остатке матча. Если кто-то и пытался переломить игру у "Юнайтед", то это Роналду, но у него сбился прицел.



Уже в компенсированное время Де Хеа спас гостей, но во второй волне атаки вышедший на замену Жоао Пдро все-таки пробил испанского голкипера — 3:1. А перед самым финальным свистком Деннис установил окончательный счет, нанеся удар с острого угла — 4:1.



"Юнайтед" провел очередной удручающий матч, позволяя аутсайдеру переигрывать себя длинными отрезками. Сульшеру будет непросто найти оправдания за этот результат.



"Уотфорд" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче