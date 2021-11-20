"Юнайтед" разгромно уступил "Уотфорду"

Джошуа Кинг "Манчестер Юнайтед" потерпел свое пятое поражение в семи последних матчах Премьер-Лиги, разгромно уступив в гостях у "Уотфорда" — 4:1.

После поражения 1:0 от "Арсенала" главный тренер "шершней" Клаудио Раньери ввел в стартовый состав Адама Мазину, Имрана Луза и Тома Клеверли.

Три перестановки сделал и Оле Гуннар Сульшер, доверив место в старте "красных дьяволов" Неманье Матичу, Джейдону Санчо и Маркусу Рэшфорду.

Первый достойный внимания момент в матче случился на шестой минуте, когда полузащитник гостей Скотт Мактоминей, пытаясь не позволить Джошуа Кингу завладеть мячом, нарушил правила в своей штрафной и заставил рефери назначить пенальти.

Исполнять 11-метровый взялся Исмаила Сарр, однако Давид Де Хеа отразил его удар. Кико Фемения тут же добил мяч в ворота, но ворвался в штрафную раньше времени, поэтому рефери постановил заново исполнить пенальти. Со второй попытки Сарру тоже не удалось переиграть Де Хеа.

Хозяева не стали печалиться из-за подвигов Де Хеа, а принялись оказывать давление. "Юнайтед" был вынужден много обороняться и практически не атаковал.

В конце концов "Уотфорд" открыл счет, и это было закономерно. На 28-й минуте Эммануэль Деннис завладел мячом на левом краю штрафной, после чего сделал передачу на подступы к вратарской, откуда Кинг пробил в касание — 1:0.

Вскоре "дьяволы" пару раз побеспокоили голкипера "шершней" Бена Фостера, но этим и ограничились в первом тайме — дальше игру вновь диктовал их соперник.

Незадолго до перерыва хозяева удвоили свое преимущество. Фемения с правого края штрафной, почти от лицевой линии, сделал короткий пас на Сарра, а тот сильно пробил низом в дальний угол ворот — 2:0.

На второй тайм Сульшер выпустил Донни Ван де Бека, и тот почти сразу проявил себя. Санчо навесил с правого фланга, Криштиану Роналду сделал скидку на голландца, а тот головой с метра поразил ворота — 2:1.

Гол Ван де Бека придал импульс "Юнайтед", который вскоре создал еще пару опаснейших моментов, однако "Уотфорд" выстоял и смог погасить этот порыв.

А на 69-й минуте "дьяволы" остались вдесятером. Харри Магуайр просто срубил Клеверли, за что получил от рефери вторую желтую карточку.

С преимуществом в одного игрока "Уотфорду" дышалось свободнее. "Шершни" постарались сыграть осторожно в остатке матча. Если кто-то и пытался переломить игру у "Юнайтед", то это Роналду, но у него сбился прицел.

Уже в компенсированное время Де Хеа спас гостей, но во второй волне атаки вышедший на замену Жоао Пдро все-таки пробил испанского голкипера — 3:1. А перед самым финальным свистком Деннис установил окончательный счет, нанеся удар с острого угла — 4:1.

"Юнайтед" провел очередной удручающий матч, позволяя аутсайдеру переигрывать себя длинными отрезками. Сульшеру будет непросто найти оправдания за этот результат.

"Уотфорд" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2021 20:00

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Последние комментарии:




  1. mugabe 20.11.2021 21:09 # mugabe
    клоп - чмо

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  2. wymkentski 20.11.2021 21:08 # wymkentski
    Ебейт эмоциии

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  3. idel 20.11.2021 21:08 # idel
    Прочитал давеча, что Клоп еще и социалюга оказывается.
    Поэтому не удивлен абсолютно таким его поведением.

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  4. electric 20.11.2021 21:08 # electric
    мильон запоротых моментов
    отлетай арсосал

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  5. chelsea-super 20.11.2021 21:08 # chelsea-super
    Ебучие отскокеры, забивайте уже нахуй.

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  6. wymkentski 20.11.2021 21:08 # wymkentski
    Рамсдейл паук

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  7. acceptodessa 20.11.2021 21:07 # acceptodessa
    Топовый вратарь у Арсенала. Сосите бебру.)

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  8. tursa 20.11.2021 21:07 # tursa
    Как же хорошо цимикас, там где роббо сыграл бы прямолинейно, он очень умно пробегает

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  9. wymkentski 20.11.2021 21:07 # wymkentski
    Матч просто огонь, лучший матч тура, приятно наблюдать за Арсеналом, Артета Гений

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  10. bezviz 20.11.2021 21:07 # bezviz
    Артета: завали е6ало!
    клоп: ты не Френк чтобы мне так говорить!

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  11. dallaslp 20.11.2021 21:06 # dallaslp
    ну все. артета пизда за гаражами на перемене

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  12. sellman 20.11.2021 21:06 # sellman
    Клоппа ни изи обсасывают даже радужные чепушилы на инфилди, уахахахах

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  13. geniusss 20.11.2021 21:06 # geniusss
    Ахаха, клопяра первая быканула и сразу в кусты сосать член судьи ))

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  14. true-manc 20.11.2021 21:06 # true-manc
    Артета норм обоссал заднеприводного пид*раста клопку)))

    Ученик КОРОЛЯ!!!

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  15. palach221078 20.11.2021 21:06 # palach221078
    Срочно огнетушители на бровку!!!

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  16. chelsiukpro 20.11.2021 21:05 # chelsiukpro
    Клопп пидарас. Агресор. Диктатор ...короче гандон! Не первый раз у него вопли и стыки с тренерами!

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  17. chelsea-super 20.11.2021 21:05 # chelsea-super
    Рамсдейл сука чтоб ты сдох.

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  18. tursa 20.11.2021 21:05 # tursa
    Че там очередной пес лает на клоппа?

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  19. jirrort 20.11.2021 21:05 # jirrort
    Нормас Артета обоссал таракана Чмоппа)))

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  20. bezviz 20.11.2021 21:05 # bezviz
    опять клопа попускают молодые физруки))

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