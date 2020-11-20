Тухель: "Челси" может играть лучше"

Главный тренер "Челси" Томас Тухель уверен, что его команда может играть лучше, чем в победном матче против "Лестера".

В субботу "Челси" в доминирующей манере переиграл на выезде "лис" со счетом 0:3 и укрепил свое положение во главе Премьер-Лиги.



Тухель доволен, как трудилась его команда, но все равно видит недочеты, которые прежде всего касаются атакующей игры.



"Я рад, но всегда есть пространство, чтобы стать лучше. Игроки полностью заслуживают похвалы после этого матча — они очень хорошо знают, когда провели хороший матч, и это был хороший матч".



"Команда очень постаралась — и в атаке, и в обороне. Я рад, что команда добилась заслуженной победы".



"Мы по-прежнему можем улучшить некоторые вещи: технические ошибки возле чужих ворот, принятие решений и реализацию моментов".



"Однако это была очень хорошая игра, тяжелая игра, зрелая игра. Мы заслуженно победили и сохранили свои ворота на замке. Мы рады", — цитирует Тухеля Evening Standard.