Гринвуд выбыл из строя с коронавирусом

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Мейсон Гринвуд пропускает субботний матч против "Уотфорда", поскольку заразился коронавирусом.

20-летний Гринвуд выходил в стартовом составе на 10 из 11 первых матчей "Юнайтед" в этом сезоне Премьер-Лиги, однако на выезд к "шершням" Мейсон не поехал.



Оказывается, Гринвуд подхватил COVID-19 и теперь, как предписано протоколами безопасности, вынужден самоизолироваться.



"К сожалению, у Мейсона ковид. Его тест дал положительный результат, поэтому нам придется подождать его возвращения", — цитирует главного тренера "красных дьяволов" Оле Гуннара Сульшера Sky Sports.



Помимо выезда к "Уотфорду", Гринвуду придется пропустить матч Лиги Чемпионов против "Вильярреала" во вторник и, вероятно, поединок Премьер-Лиги против "Челси" 28 ноября.