"Челси" сокрушил "Лестер" и укрепил свое лидерство в Премьер-Лиге

Антонио Рюдигер "Челси" убедительно разобрался на выезде с "Лестером", одержав победу 0:3.

Относительно 1:1 с "Лидсом" в стартовый состав "лис" вернулись Даниэль Амарти и Марк Олбрайтон, заменив травмированных Рикарду Перейру и Юри Тилеманса.

В старт "синих" вернулся Мейсон Маунт, оправившийся после зубной операции. Он и Трево Чалоба вытеснили в запас Росса Баркли и Андреаса Кристенсена.

Матч начался с плотного удара Бена Чилуэлла в перекладину ворот своей бывшей команды. "Челси" выглядел лучше на стартовом отрезке.

"Лестер" ответил неплохой контратакой, а затем пропустил. На 14-й минуте Чилуэлл подал угловой, а Антонио Рюдигер сыграл головой у ближней штанги — 0:1.

Гол придал гостям уверенности. Хозяева смогли огрызнуться лишь незасчитанным голом Адемолы Лукмана, который пробивал головой из офсайда.

Игра у "лис" явно не шла, и второй пропущенный гол не стал сюрпризом. На 25-й минуте Нголо Канте без сопротивления продвинулся до границы штрафной, а затем пробил рядом со штангой — 0:2.

В остатке первого тайма "Челси" ничего не позволил сопернику, а сам имел пару шансов сделать счет разгромным.

После перерыва игра не изменилась. На 53-й минуте голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель предотвратил третий гол, отразив удар Чилуэлла низом с линии штрафной.

На 58-й минуте "лисы" нанесли свой первый удар в матче. Это сделал вышедший на замену Джеймс Мэддисон, попытавшись закрутить мяч с дистанции, но Эдуар Менди сыграл четко.

Вскоре Амарти дальним ударом еще раз напряг Менди, а затем Джейми Варди совершил промах с выгодной позиции. Хозяева резко активизировались и стали искать гол.

В этот момент Томас Тухель выпустил Хакима Зийеша и Кристиана Пулишича, и эти замены помогли гостям не только восстановить контроль над игрой, но и забить третий гол. Марокканец разобрался с оппонентом на правом краю штрафной, после чего сделал пас на линию вратарской американцу, а тот вторым касанием отправил мяч в цель — 0:3.

На 73-й минуте мяч еще раз побывал в воротах Шмейхеля, но гол Каллума Хадсон-Одои отменили из-за офсайда.

На этом игра практически закончилась. В остатке матча Пулишич и Рис Джеймс забили по голу, но оба были отменены из-за офсайдов.

"Челси" очень уверенно переиграл "Лестер". "Синие" не показали ничего выдающегося — просто их соперник сегодня был очень плох.

"Лестер" — "Челси". Отчет о матче


Метки Лестер, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2021 17:25

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Последние комментарии:




  1. meshuggah 20.11.2021 17:47 # meshuggah
    Императоры

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  2. b84 20.11.2021 17:46 # b84
    Разведка США предупредила европейских союзников о «скором вторжении» России на Украину

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  3. zaeba1l 20.11.2021 17:44 # zaeba1l
    Не зря я терпеть не могу все что содержит в названии СИТИ
    страпонщики...

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  4. division 20.11.2021 17:42 # division
    Роджерс как и любой тру колбасник любит отсасывать у Челси с проглотом. И не надо писать, что он был в системе королей футбола, это было давно и неправда)))

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  5. jirrort 20.11.2021 17:41 # jirrort
    Может ЧЕРНОЙ СМЕРТИ и Тимофею еще немножко побыть в лазарете? :( Прям нравится как мы играем без чистого напа!

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  6. sexan 20.11.2021 17:39 # sexan
    Неожиданно, но ахуенно.

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  7. superperez101 20.11.2021 17:38 # superperez101
    похуй
    что дальше смотреть
    джеррард или манки

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  8. berloga777 20.11.2021 17:37 # berloga777
    Императорси, хуле.

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  9. b84 20.11.2021 17:37 # b84
    МЫ - ЧЕЛСИ, МЫ - ПИДАРАСЫ !!!Пользователь получил предупреждение

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  10. skydreams 20.11.2021 17:36 # skydreams
    Изи. Огромное спасибо за дозу +морали величайшему клубу - ФК "Челси". Всех фанатов с победой. Ну и ждём Юве, надо как сегодня, прям со старта душить начать. Вперёд Челси!

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  11. alexomck 20.11.2021 17:36 # alexomck
    Роджерс хочет бесплатно в МЮ перейти:)

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  12. jirrort 20.11.2021 17:35 # jirrort
    Саймон Джонсон:

    "Интересно, наблюдал ли сегодня Почеттино за игрой "Челси" и все еще ли думает он о том, что "Челси" - оборонительная команда?".


    Нормас поссал на жирного бестрофейника

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  13. serkot 20.11.2021 17:32 # serkot
    Членси в этом сезоне пожалуй главный претендент на чемпионство. Все-таки Тухель - топ. Все равно ненавижу пенсов

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  14. electric 20.11.2021 17:31 # electric
    Воспитанник чолчи броджерс подарил 3 очка своим кумирам. Мда...

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  15. sellman 20.11.2021 17:30 # sellman
    тренир на сульшере выпустил в последнем совём матче Санчо в основе, ехехее

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  16. yaxaaabalya 20.11.2021 17:29 # yaxaaabalya
    нет ну что за уебак а этот огс,ну какого хуя он в запасе сука ебаная,нахуй увольнять этого уебка после матча,что бы мы проебали 3-1,молюсь

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  17. palach221078 20.11.2021 17:29 # palach221078
    С Победой Банда!

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  18. brown-ale 20.11.2021 17:28 # brown-ale
    Многоходовочка Роджерса. Слил матч, чтобы не идти в Ман Юнайтед.

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  19. ganinilyha 20.11.2021 17:28 # ganinilyha
    Бизнес-план по свержению Роджерса для Лэмпарда

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  20. jirrort 20.11.2021 17:28 # jirrort
    Эти б/ляди сегодня возможно лучший матч при Роджэрсе провели и всеравно разгромно соснули.Никогда не думал,что буду ненавидеть Лестер,но чёт они омразели жёстко за последнее время.

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