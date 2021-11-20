"Челси" сокрушил "Лестер" и укрепил свое лидерство в Премьер-Лиге
"Челси" убедительно разобрался на выезде с "Лестером", одержав победу 0:3.
Относительно 1:1 с "Лидсом" в стартовый состав "лис" вернулись Даниэль Амарти и Марк Олбрайтон, заменив травмированных Рикарду Перейру и Юри Тилеманса.
В старт "синих" вернулся Мейсон Маунт, оправившийся после зубной операции. Он и Трево Чалоба вытеснили в запас Росса Баркли и Андреаса Кристенсена.
Матч начался с плотного удара Бена Чилуэлла в перекладину ворот своей бывшей команды. "Челси" выглядел лучше на стартовом отрезке.
"Лестер" ответил неплохой контратакой, а затем пропустил. На 14-й минуте Чилуэлл подал угловой, а Антонио Рюдигер сыграл головой у ближней штанги — 0:1.
Гол придал гостям уверенности. Хозяева смогли огрызнуться лишь незасчитанным голом Адемолы Лукмана, который пробивал головой из офсайда.
Игра у "лис" явно не шла, и второй пропущенный гол не стал сюрпризом. На 25-й минуте Нголо Канте без сопротивления продвинулся до границы штрафной, а затем пробил рядом со штангой — 0:2.
В остатке первого тайма "Челси" ничего не позволил сопернику, а сам имел пару шансов сделать счет разгромным.
После перерыва игра не изменилась. На 53-й минуте голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель предотвратил третий гол, отразив удар Чилуэлла низом с линии штрафной.
На 58-й минуте "лисы" нанесли свой первый удар в матче. Это сделал вышедший на замену Джеймс Мэддисон, попытавшись закрутить мяч с дистанции, но Эдуар Менди сыграл четко.
Вскоре Амарти дальним ударом еще раз напряг Менди, а затем Джейми Варди совершил промах с выгодной позиции. Хозяева резко активизировались и стали искать гол.
В этот момент Томас Тухель выпустил Хакима Зийеша и Кристиана Пулишича, и эти замены помогли гостям не только восстановить контроль над игрой, но и забить третий гол. Марокканец разобрался с оппонентом на правом краю штрафной, после чего сделал пас на линию вратарской американцу, а тот вторым касанием отправил мяч в цель — 0:3.
На 73-й минуте мяч еще раз побывал в воротах Шмейхеля, но гол Каллума Хадсон-Одои отменили из-за офсайда.
На этом игра практически закончилась. В остатке матча Пулишич и Рис Джеймс забили по голу, но оба были отменены из-за офсайдов.
"Челси" очень уверенно переиграл "Лестер". "Синие" не показали ничего выдающегося — просто их соперник сегодня был очень плох.
"Лестер" — "Челси". Отчет о матче
20.11.2021 17:25
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Последние комментарии:
Императоры
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Разведка США предупредила европейских союзников о «скором вторжении» России на Украину
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Не зря я терпеть не могу все что содержит в названии СИТИ
страпонщики...
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Роджерс как и любой тру колбасник любит отсасывать у Челси с проглотом. И не надо писать, что он был в системе королей футбола, это было давно и неправда)))
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Может ЧЕРНОЙ СМЕРТИ и Тимофею еще немножко побыть в лазарете? :( Прям нравится как мы играем без чистого напа!
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Неожиданно, но ахуенно.
(ответить)
похуй
что дальше смотреть
джеррард или манки
(ответить)
Императорси, хуле.
(ответить)
МЫ - ЧЕЛСИ, МЫ - ПИДАРАСЫ !!!
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Изи. Огромное спасибо за дозу +морали величайшему клубу - ФК "Челси". Всех фанатов с победой. Ну и ждём Юве, надо как сегодня, прям со старта душить начать. Вперёд Челси!
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Роджерс хочет бесплатно в МЮ перейти:)
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Саймон Джонсон:
"Интересно, наблюдал ли сегодня Почеттино за игрой "Челси" и все еще ли думает он о том, что "Челси" - оборонительная команда?".
Нормас поссал на жирного бестрофейника
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Членси в этом сезоне пожалуй главный претендент на чемпионство. Все-таки Тухель - топ. Все равно ненавижу пенсов
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Воспитанник чолчи броджерс подарил 3 очка своим кумирам. Мда...
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тренир на сульшере выпустил в последнем совём матче Санчо в основе, ехехее
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нет ну что за уебак а этот огс,ну какого хуя он в запасе сука ебаная,нахуй увольнять этого уебка после матча,что бы мы проебали 3-1,молюсь
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С Победой Банда!
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Многоходовочка Роджерса. Слил матч, чтобы не идти в Ман Юнайтед.
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Бизнес-план по свержению Роджерса для Лэмпарда
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Эти б/ляди сегодня возможно лучший матч при Роджэрсе провели и всеравно разгромно соснули.Никогда не думал,что буду ненавидеть Лестер,но чёт они омразели жёстко за последнее время.
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