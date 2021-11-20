"Челси" сокрушил "Лестер" и укрепил свое лидерство в Премьер-Лиге

"Челси" убедительно разобрался на выезде с "Лестером", одержав победу 0:3.

Относительно 1:1 с "Лидсом" в стартовый состав "лис" вернулись Даниэль Амарти и Марк Олбрайтон, заменив травмированных Рикарду Перейру и Юри Тилеманса.



В старт "синих" вернулся Мейсон Маунт, оправившийся после зубной операции. Он и Трево Чалоба вытеснили в запас Росса Баркли и Андреаса Кристенсена.



Матч начался с плотного удара Бена Чилуэлла в перекладину ворот своей бывшей команды. "Челси" выглядел лучше на стартовом отрезке.



"Лестер" ответил неплохой контратакой, а затем пропустил. На 14-й минуте Чилуэлл подал угловой, а Антонио Рюдигер сыграл головой у ближней штанги — 0:1.



Гол придал гостям уверенности. Хозяева смогли огрызнуться лишь незасчитанным голом Адемолы Лукмана, который пробивал головой из офсайда.



Игра у "лис" явно не шла, и второй пропущенный гол не стал сюрпризом. На 25-й минуте Нголо Канте без сопротивления продвинулся до границы штрафной, а затем пробил рядом со штангой — 0:2.



В остатке первого тайма "Челси" ничего не позволил сопернику, а сам имел пару шансов сделать счет разгромным.



После перерыва игра не изменилась. На 53-й минуте голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель предотвратил третий гол, отразив удар Чилуэлла низом с линии штрафной.



На 58-й минуте "лисы" нанесли свой первый удар в матче. Это сделал вышедший на замену Джеймс Мэддисон, попытавшись закрутить мяч с дистанции, но Эдуар Менди сыграл четко.



Вскоре Амарти дальним ударом еще раз напряг Менди, а затем Джейми Варди совершил промах с выгодной позиции. Хозяева резко активизировались и стали искать гол.



В этот момент Томас Тухель выпустил Хакима Зийеша и Кристиана Пулишича, и эти замены помогли гостям не только восстановить контроль над игрой, но и забить третий гол. Марокканец разобрался с оппонентом на правом краю штрафной, после чего сделал пас на линию вратарской американцу, а тот вторым касанием отправил мяч в цель — 0:3.



На 73-й минуте мяч еще раз побывал в воротах Шмейхеля, но гол Каллума Хадсон-Одои отменили из-за офсайда.



На этом игра практически закончилась. В остатке матча Пулишич и Рис Джеймс забили по голу, но оба были отменены из-за офсайдов.



"Челси" очень уверенно переиграл "Лестер". "Синие" не показали ничего выдающегося — просто их соперник сегодня был очень плох.



"Лестер" — "Челси". Отчет о матче