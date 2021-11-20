Парк призвал "Юнайтед" дать Сульшеру время до конца сезона

Парк, Роналду и Сульшер Легенда "Манчестер Юнайтед" Парк Чжи Сун призвал свой бывший клуб дать главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру время до конца сезона.

После унизительных домашних поражений от "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" положение Сульшера выглядит крайне шатким, однако Парку кажется, что проделанной работой Оле Гуннар заслужил возможность завершить сезон.

"Сульшер является тренером уже три года, и я убежден, это будет определяющий сезон для него. Определяющий в том плане, продолжит он дальше или нет".

"Думаю, его нужно похвалить за то, что он сделал в "Юнайтед". Он заслуживает шанс побороться за то, чтобы остаться до конца сезона, но ему нужно показать, что он может остаться дольше этого".

"Он проделал хорошую работу, восстановив прежний дух "Юнайтед" и вернув нашу культуру".

"Учитывая это, убежден, мы должны подождать до конца этого сезона, а там станет видно. Но если он не сможет показать, что достаточно хорош, тогда ему будет сложно остаться", — сообщил Парк Goal.


Метки Манчестер Юнайтед, Парк, Сульшер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 20.11.2021 17:00

Количество просмотров Просмотров: 305

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  1. electric 20.11.2021 17:23 # electric
    ну это минимум

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  2. cristean2 20.11.2021 17:23 # cristean2
    Можно и до конца следующего сезона )))))))))

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  3. chop 20.11.2021 17:11 # chop
    Парк собаку съел на советах

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  4. mancunia-planet 20.11.2021 17:08 # mancunia-planet
    Хуёвейший призыв ёбанаврот блеа!

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  5. vyrentz 20.11.2021 17:02 # vyrentz
    До конца 2031

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