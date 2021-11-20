Парк призвал "Юнайтед" дать Сульшеру время до конца сезона

Легенда "Манчестер Юнайтед" Парк Чжи Сун призвал свой бывший клуб дать главному тренеру Оле Гуннару Сульшеру время до конца сезона.

После унизительных домашних поражений от "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" положение Сульшера выглядит крайне шатким, однако Парку кажется, что проделанной работой Оле Гуннар заслужил возможность завершить сезон.



"Сульшер является тренером уже три года, и я убежден, это будет определяющий сезон для него. Определяющий в том плане, продолжит он дальше или нет".



"Думаю, его нужно похвалить за то, что он сделал в "Юнайтед". Он заслуживает шанс побороться за то, чтобы остаться до конца сезона, но ему нужно показать, что он может остаться дольше этого".



"Он проделал хорошую работу, восстановив прежний дух "Юнайтед" и вернув нашу культуру".



"Учитывая это, убежден, мы должны подождать до конца этого сезона, а там станет видно. Но если он не сможет показать, что достаточно хорош, тогда ему будет сложно остаться", — сообщил Парк Goal.