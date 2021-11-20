Невилл: "МЮ уволит Сульшера, только если станет совсем плохо"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл опасается, что ситуация в "Манчестер Юнайтед" станет "по-настоящему уродливой", если главный тренер Оле Гуннар Сульшер не наладит игру и результаты.

Сульшер возвращается с международного перерыва, чтобы отреагировать на четыре поражения в шести последних матчах Премьер-Лиги.



Невилл по-прежнему не ожидает увольнения Оле Гуннара — в том числе потому, что у "Юнайтед" нет готового варианта на замену норвежцу.



"В данный момент "Манчестер Юнайтед" не готов, потому что у них нет плана позади Оле и его штаба. Я не думаю, что есть какие-либо шансы на смену главного тренера по ходу этого сезона, только если не станет совсем плохо".



"Они в девяти очках от вершины лиги. Это недопустимое отставание для такой команды после 11 туров. Никто не ожидал этого, никто не ожидал, что "Юнайтед" будет так низко".



"Думаю, у Оле есть несколько недель, чтобы исправить это. У него есть несколько недель, чтобы вернуться на победный путь. Но после международного перерыва им играть против "Уотфорда" на выезде, "Вильярреала" на выезде, "Челси" на выезде".



"Это тяжелые матчи, и их ситуация может стать по-настоящему запутанной. Если они не разберутся с собой, это может стать по-настоящему уродливо", — сообщил Невилл Sky Sports.